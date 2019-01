« Liste Gilets Jaunes » aux Européennes : Macron et les médias en rêvaient, un groupe de Gilets Jaunes l’a fait

Une liste intitulée « Ralliement d’initiative citoyenne » devrait être déposée en vue des élections européennes du 26 mai. La tête de liste pressentie serait Ingrid Levavasseur, Gilet jaune aide-soignante qui élève seule ses deux enfants, qui avait bien failli être embauchée comme chroniqueuse chez BFM-TV voilà quelques semaines. Hayk Shahinyan, qui avait annoncé son intention de lancer une liste en décembre dernier, ne sera pas candidat mais directeur de campagne.

Dix inscrits étant déjà présents dans la liste, 79 étant requis, il leur faut donc recruter 69 candidats supplémentaires et trouver entre 700 000 et 900 000 euros pour se qualifier.

Où trouver une telle somme ? Certainement pas auprès des Gilets jaunes qui semblent condamner majoritairement cette initiative !

Attendue, vivement souhaitée par tous les médias dont une partie du personnel a tout à redouter d'une crise non pas politique, mais d'une "crise de régime", médias au côté de LAREM car tous ont bien compris que cette initiative d’un groupe de GJ permettra de limiter l’impact d’un vote massif anti-Macron (1) principalement sur le parti RN (et dans les marges, celui de Mélenchon), cette liste sera-t-elle alors discrètement financée à l’insu de ses membres par l'Elysée ? Un généreux donateur anonyme peut-être ? Ou bien, les banques partenaires de Macron ?

Les médias, pour sûr, vont réserver à cette liste un accueil plus que favorable. Ce sera « RIC » matin, midi et soir et le tri entre les bons et les méchants Gilets jaunes - le bon grain de l'ivraie ; ceux qui refuseront de soutenir cette liste se verront alors qualifiés de « Gilets jaunes obtus, négatifs et extrémistes ».

A suivre.

1 - Vote tout aussi hostile sur LR car il n'est pas difficile de prévoir à propos de ce parti "croupion" qui ne peut pas se tourner vers le RN, la signature d’un accord d’union de gouvernement avec le locataire de l'Elysée en guise de « sortie de crise » d'ici 2022.

« Qu'il était bleu, le ciel, et grand, l'espoir !

L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles,

Et la nuit seule entendit leurs paroles. »

Paul VERLAINE (1844-1896)



Un, voire... deux députés GJ au Parlement européen à l’issue des élections européennes… alors que le parlement européen n’a aucun pouvoir en général et en particulier sur le pouvoir d’achat et la révision de l’architecture constitutionnelle et institutionnelle d’une démocratie non représentative d'un pays membre de l’U.E... pourquoi se présenter et être élu ? Pour quelle audience, pour quel impact, pour quel écho et pour quel résultat ?

(Merci de rajouter aussi, le remboursement des titres de transport)

C’est sûr ! pour un député européen la soupe est bonne, très bonne même ! A ce tarif-là, l'heureux élu(e), c'est tous les jours qu'il se présentera au Parlement européen, et même quand il fera « relâche » ! C'est sûr qu'à ce prix-là, ça va changer sa vie à ce député et plus encore s’il était smicard ou bénéficiaire du RSA ! Sa vie à lui, celle de sa famille et celle de son entourage à raison de près de 200 000 euros ( 4000 + 6000 + 6000 x 12) d’enveloppe budgétaire par an, soit 1 000 000 sur 5 ans !

Finalement, c’est un peu comme gagner au loto, à ceci près que l’on vous verse votre gain sous forme de rente mensuelle.

On imaginera alors l’ambiance lors du conseil de famille qui ne manquera pas d’être convoqué à l'annonce de la nouvelle : papa ( ou maman) élu député européen. Quelle affaire !

Tenez : imaginons notre député style FDJ (Française des jeux) avec une épouse et deux enfants de… disons 10 et 12 ans : Océane et Maxime.

« Les enfants ! Venez les enfants ! Votre père à une bonne, une très bonne nouvelle à nous annoncer !

Qu’est-ce que c’est encore Maman ?

Votre père a été élu « député européen ».

Député ? Pourquoi faire ?

Comment ça "pourquoi faire" ? Un peu de respect pour la fonction, Maxime s’il te plaît !

Mais alors, Papa, tu abandonnes les ronds-points ?

Pas vraiment ma fille. Je vais simplement porter la parole et les couleurs des Gilets jaunes dans un autre endroit, là où toute l’Europe va entendre parler de notre cause.

"Porter les couleurs" ? Mais votre couleur, c'est la couleur jaune... c’est tout.

C’est une façon de parler Maxime. Ne commence pas à faire le difficile !

Oui Maman.

Mais combien vous serez de gilets jaunes ?

Je serai sûrement seul pour commencer. Mais…

Seul contre tous qui n’en ont rien à battre de vos histoires ?!

Maxime, Océane... pensez donc que... avec l’élection de votre père au Parlement européen ( nb : délocalisé en Albanie - ndlr), notre vie va changer du tout au tout.

T’es sûre Maman ?

Oui Océane. Ton père va multiplier par 10... que dis-je... par 100 son salaire.

Par 100 ?! Fonce Papa ! Fonce ! Mets le turbot ! Tu devrais être déjà parti, merde alors !

Maxime !!!! ».

Cinq ans plus tard…

« Dis Maurice, les élections c'est pour quand ?

- Dans quatre mois.

- Et tu comptes repartir en campagne quand ? Après le jour du scrutin, une fois que les dés pipés seront jetés ?

- Comment ça ?

- Comment "comment ça" ? Rassure-moi vite : tu comptes bien te représenter ?

- Ben... c'est à dire que...

- Quoi ?



- ……

- Fais pas le con Maurice ! Tu me fais le plaisir de rempiler !

- Oui mais… le mouvement, qu’est-ce qui va dire ?

- Le mouvement ? Pour ce qu'il en reste !

- lls font déjà la gueule depuis 5 ans...

- La gueule ?

- Oui, toi et tes dépenses somptuaires... tout le quartier…

- Débrouille-toi ! Va alors chez LR ou RN... ou chez Mélenchon… non pas Mélenchon, c’est un looser. Démerde-toi mais représente-toi ! Tu vas pas retourner chez Castorama à 800 euros par mois à raison de 25H par semaine ! Et moi, j'ai pas envie de retourner faire des ménages. On ne crache pas dans la soupe ! Ca ne se fait pas. Et puis, pense à nos enfants. Les études c'est pas gratuit et...Maxime passe son permis cette année ; il lui faudra un véhicule ; et tu le connais : il ne jure que par les voitures de sport... voitures très sportives... alors...

- N’empêche, le travail ça me manque ; les copains, tout ça... j'aimerais bien...

- Le travail ? Non mais… t’es sûr que ça va bien dans ta tête ? Retourner travailler ? Et puis quoi encore ! Tu te représentes ... sinon je me casse avec les enfants !

- Chérie !

- Y’a pas de « Chérie » qui tienne ! Je vais pas rester avec un looser ».

Notre député rempilera-t-il au risque de devenir un professionnel de la politique au grand désespoir des Gilets Jaunes purs mais pas sans reproches à son endroit ? Qu’en est-il de ce RIC révocatoire qui stipule aussi le non-renouvellement des mandats des élus ?

Sera-t-il alors révoqué en toute légalité ? Qualifié de traître à la cause, lui feront-ils la peau, virtuellement sur les réseaux sociaux à grand renfort de montages photos amateurs mais sanguinolents avec l'aide de l'incontournable Photoshop dans une version piratée et obsolète ?

Dans tous les cas, on ne pourra guère reprocher à l’épouse de notre député maintenant bien embarrassé de ne pas avoir cherché à assister son conjoint dans cette nouvelle épreuve : en être ou ne pas en être... à nouveau !

