Logorrhées...

@rosemar



’’Ce que j’écris n’est pas clair ??’’





Ben non, absolument pas, comme d’hab.

Sauf dans ta tête, peut-être...



Ah, au fait.

T’as oublié de nous parler des racines gréco-romaines, toussa...

Je t’en propose une, d’explication :



’’Logorrhée : du latin chiasse verbale, se dit d’une déferlante de mots insipides et sans saveurs, énoncés par un esprit confus et nombriliste qui s’imagine que le monde entier s’intéresse à ses diatribes.’’



Si t’as une autre définition, ben, fais-toi plez...



PS 1 : On ne met pas deux points d’interrogation à la suite, c’est un non-sens et une énorme faute qu’une enseignante (de français, de surcroit) ne devrait pas commettre.

A moins d’être maniaco-clavio-compulso-frénétique, il va de soit...

Mouarfff !



PS 2 : Au fait, et ce réveillon ? Tu t’es éclatée (à 6 maxi) avec vos muselières sur le groin et les ancêtres dans la cuisine ? Pliz, raconte...