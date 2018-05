Loi asile - immigration : l’art de mécontenter tout le monde « en même temps »

Moderatus,

Je n’ai pas encore lu votre article. Je vais le faire et je ne manquerai pas d’écrire quelques commentaires, mais comme je sais que vous êtes très attentif aux dysfonctionnements d’agoraVox, je me permets de pirater en quelque sorte cette page pour signaler une censure énorme et inqualifiable dont je viens d’être victime sur une autre page. J’ai écrit à la « modération », à la Rédaction d’AgoraVox. Ma protestation est à chaque fois supprimée sous l’article (5 fois !), et c’est intolérable. Je la recopie ci-dessous, pour l’information des lecteurs, mais je ne compte évidemment pas en rester là.

A l’attention de la Rédaction d’AgoraVox

A PROPOS D'UN COMMENTAIRE DEUX FOIS SUPPRIME (5 fois à l'heure qu'il est !)



https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/extraits-de-l-article-l-inavouable-203958#forum5204867

Ci dessous un texte, qui vient d’être effacé à la suite de l’article correspondant à cette adresse, après qu’une première intervention que j’avais dû reformuler (je n’avais pas gardé de copie) eut été supprimée. Qu’un auteur qui, après les travaux de Faye et de Domeracki nous a déjà fait la promotion du philosophe nazi Heidegger se permette de faire censurer, à l’occasion d’un nouvel article sur « l’essence du nazisme » un intervenant qui rappelle simplement les faits, et que le nazisme ne serait pas ce qu’il est resté dans la mémoire humaine sans la shoah, c’est ce qu’on appelle du révisionnisme. La leçon de l’article est à peu près : nous sommes tous plus ou moins nazis. A partir de là, si on néglige la shoah, il peut paraître assez évident qu’il n’y a vraiment pas de quoi fouetter un chat quand on considère l’histoire allemande.

J’ai rétabli le texte de protestation que j’avais écrit. S’il disparaissait encore, je n’en resterais évidemment pas là : des auteurs commme Takadoum, Chems Eddine Chitour, qui tripatouillent eux aussi fort allègrement les faits historiques, et se signalent sur ce site par des textes violemment anti-français et antisémites, ont fait en sorte que je ne puisse plus protester au bas de leurs articles. Où sommes nous ? En France ou dans la Turquie d’Erdogan ?

Je garde une copie de cette mise au point, à toutes fins utiles.

Protestation envoyée à la Redaction d’AgoraVox

A PROPOS D’UN COMMENTAIRE DEUX FOIS SUPPRIME

@Mal’

J’avais dit le dégoût que m’inspirait cette page, qui était tel que ce serait ma dernière intervention. Cela ne signifiait pas pour autant que je n’aurais pas la curiosité de voir ce que pourraient être d’autres réactions. Or, j’observe que mon dernier message a disparu. Je doute fort qu’il puisse s’agir d’un dysfonctionnement du système.

Il était si peu en contradiction avec la charte d’AgoraVox que j’aurais pu aisément me réclamer de cette clause qu’on y peut lire et dont le non-respect trop fréquent justifiait mon dégoût :

Les commentaires racistes, antisémites, [...] négationnistes, ...] ou en général contraires à la loi ne sont pas acceptés.

Le plus embarrassant pour vous, c’est deux choses :

Premièrement, vous prétendez m’appliquer cette remarque de Shmuel Trigano qui est en tête de l’un des articles auxquels je renvoyais : « L’usage courant qui est fait du mot « juif » dans le discours public relève souvent d’une véritable pathologie. ». Or, ma première intervention portait sur l’enseignement dans l’université française d’un philosophe nazi, sans qu’il soit même question de « sa solution finale », pour parler comme Domeracki, et le mot « juif » ne figurait même pas dans ma première intervention qui est encore en place. Je vous faisais remarquer qu’il apparaissait seulement dans celui de Mélusine, parce qu’elle avait cru bon de me répondre.

Deuxièmement, je vous faisais remarquer que l’irruption de ce thème n’avait rien de surprenant dès lors que l’article prétendait s’interroger sur « l’essence du nazisme ». Je développais cette idée, qui n’a rien de bien original et qui revient même à enfoncer une porte ouverte : s’il n’y avait pas eu la shoah, le nazisme eût été un totalitarisme assez comparable au communisme, dont on aura relativement bien toléré les représentants en Europe après la guerre, jusque dans les assemblées parlementaires, parce que les communsites avaient finalement pris part à la résistance et que l’idéologie communiste, qui aura certes duré beaucoup plus longtemps que le nazisme - et même si elle a massacré beaucoup plus d’hommes -, en théorie sinon dans les faits, n’a jamais eu de prétentions génocidaires.

Ce qui fait la singularité, la spécificité du nazisme, son « essence » s’il faut parler la langue des philosophes, et ce qui explique l’horreur qu’il inspire, c’est les camps d’extermination dont Auschwitz est l’archétype. Il n’y a pas en effet d’autre exemple dans l’histoire d’une entreprise rationnelle d’extermination, et par un procédé industriel, de six millions d’êtres.

Pour finir, je trouvais donc assez « comique », bien que ça ne me fasse pas du tout rire, que dans votre article même, qui porte sur l’essence du nazisme, vous ayez complètement scotomisé la question de la shoah ; je n’y ai vu qu’une vague allusion, comme en passant . Et comme si cela ne suffisait pas, bénéficiant de je ne sais quelle complicité du côté de la modération, vous avez escamoté aussi mon objection, laquelle visait à nous ramener à l’essentiel du nazisme.

C’est quoi, votre objectif ? Réhabiliter le nazisme ? La shoah, qu’est-ce que c’est donc pour vous, si ça n’est pas l’essence même de l’intention génocidaire des nazis ? Un simple détail, peut-être ?

J’envoie à la modération une copie de cette réponse. Je voudrais bien savoir en quoi elle pourrait contrevenir à la charte. Cette fois, je l’archive également sur mon système. Si elle disparaît encore, je m’adresserai cette fois à la Rédaction d’AgoraVox. Ces sortes de censures totalitaires qui se multiplient sur AgoraVox n’ont que trop duré.