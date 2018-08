Loi contre les actes sexistes, une bonne affaire pour son souteneur le Trésor Public

Les gars, vous avez depuis peu à faire TRES attention à comment vous vous comportez avec les femmes. La loi Schiappa sur le harcèlement est passée à l'assemblée, amendes prévues de 90 à 900 euros et quelques, direct dans la poche non pas de la plaignante, mais selon la formule consacrée de son souteneur, son maquereau si vous préférez, celui qui palpe, à savoir … le Trésor Public.

Ca va faire cher le regard appuyé – eh oui ça on peut plus, facile à définir et à prouver tant c'est subjectif, une femme maladivement peureuse de la gent masculine, ou alors une hyper féministe, ou une lesbienne de type agressive auront tendance à en voir cent fois plus qu'une femme bien dans sa peau et en harmonie avec l'autre sexe. Ca, le texte n'en parle évidemment pas, Madame la Secrétaire d'Etat à la Guerre des Sexes ne va pas dans le détail, pas plus que d'habitude, l'auteure de romans érotiques à la petite semaine du type Osez les grosses ou Transformez votre mari en 30 jours en Brad Pitt pratique la pensée magique, on est censés tous comprendre ce qu'il y a dans sa petite tete d'écervelée tout juste capable d'annonner des éléments de langage.

Ce texte de loi était en effet une sacrée urgence à l'heure des attentats, des guerres au Proche Orient et des ratonnades policières, réveiller la guerre des sexes, quelle belle idée. En plus, c'est sacrément rémunérateur pour cet Etat qui aime tant afficher sa bienpensance et nous faire la morale, sur ses propres domaines régaliens il échoue sur tous les tableaux, alors il se rabat par Marlène interposée sur les bonnes moeurs et empoche le fric qu'il a pris dans nos poches. Pinocchio quand tu nous tiens.

Schiappa, la dame a un sérieux problème, elle est littéralement obsédée par le sexe, elle impose l'éducation sexuelle dès la rentrée dans toutes les classes de l'Education Nationale, s'apprête à agrémenter des associations LGBT pour envoyer des transgenres apprendre des tas de trucs à nos gosses dès le plus bas âge bien trop tôt, elle se fait filmer dans une classe de CM1 à parler de mains aux fesses à des enfants qui à cet âge-là en sont à tirer les cheveux des filles et pas plus, et là, elle s'érige en défenseur de ces pauvres femmes harcelées en permanence par des males complètement obsédés sexuels … tout en écrivant elle-même des romans érotiques bourgeois grotesques. On patauge dans le paradoxe, je n'ose dire dans la psychiatrie, mais il m'apparait que cette dame qui gagne en tant que secrétaire d'état plus de 9 000 euros par mois a un sérieux probleme avec le réel.

Je suggère aux hommes qui ne savent pas retenir leurs regards de porter un masque voire une burqa, ça sera plus simple, ça leur coutera surtout bien moins cher, car dans nos rues cohabitent des femmes sereines, des femmes effectivement harcelées voire violées – loin de moi l'idée de contester cela , sauf que pousser le bouchon trop loin déssert la cause de ces femmes que Schiappa représente bien mal – et des femmes absolument paranoiaques et porteuses elles-mêmes de tout l'attirail de la guerre des sexes.

Etre une femme est un honneur, j'aime et respecte les femmes, surtout quand elles se conduisent de manière racée, qu'elles ne sont ni victimaires ni excessives ni vulgaires ni obsédées par leur statut de femme. Il me semble que cette loi nouvelle fait au nom de la lutte contre les actes sexistes leur promotion, et qu'elle finira d'achever un combat d'arrière garde dont en ces temps incertains on se serait bien passé.