Loi sur la fin de vie : qui a empêché l’Assemblée nationale de faire son travail ?

Bonjour Monsieur Teslier. Là pour une fois, nous sommes d’accord. Mais toutes les religions n’ont pas le même point de vue sur le sujet ou celui de l’avortement. Prenons les R.C., ils estiment que la vie ne commence qu’au moment où l’enfant est en contact avec l’air extérieur. idem pour l’euthanasie. C’est surtout la religions catholique qui est la plus dogmatique sur le sujet. Contrairement à la GNOSE (connaissance), le propre de la religion catholique est de maintenir le peuple dans la soumission et l’ignorance. Il faut suivre les commandement A LA LETTRE. Quant au serment d’Hypocrite, il permet surtout au monde médical de s’enrichir. En fait, la médecine (sans la spiritualité) est du domaine de la mère. La mère, attention, ne sort pas tu risques d’attraper un rhume. Le père : et alors, tu veux l’empêcher de vivre.... ? J’ai bien relu le Serment d’Hippocrate : le médecin doit veiller à soigner le corps ET L’ESPRIT. Si un jeune (on ne l’imagine plus aujourd’hui) dit, je veux aller me battre pour défendre une cause : c’est AUSSI son droit que l’on doit respecter. J’ai toujours dit que la religion catholique, de toutes était la plus régressive...Rien à voir avec DIEU qui signifie simplement (dei- « briller »). Le second testament visait surtout à asservir le peuple crédule.