Loi sur le séparatisme : et si on les prenait à leur propre jeu ?

On entend beaucoup parler de séparatisme et de valeurs de la République ces derniers temps, mais sait-on vraiment ce que cela signifie ?

Pour Wikipedia, « Le mot séparatisme désigne, de façon générale, la volonté d’un groupe d’individus unis par un certain caractère et en une zone géographique, de se détacher du reste du groupe auquel il avait adhéré ».

Pour ce qui est des valeurs de la République c’est encore lElysee.fr qui nous renseigne le mieux : « Liberté, Égalité, Fraternité.

Ces trois mots sont la devise de la République française. Ensemble, ils représentent les valeurs qui nous unissent en tant que Français. En tant que Français on pense que chacun d’entre nous naît libre et à égalité avec les autres ».

Du coup je me demandais, est-ce que par hasard notre gouvernement ne pourrait-il pas être ce petit groupe d’individus dont la définition évoque la volonté de se détacher du reste du groupe auquel il avait adhéré ? Parce que lorsqu’on y réfléchit deux minutes on ne peut que constater que le gouvernement ne demande pour agir ni l’avis du peuple ni même celui du Parlement, que tous ses membres n’ont économiquement et socialement aucun lien avec les 90 pourcents des citoyens qui eux font Nation autour de valeurs qui, il faut bien l’avouer, ne sont pas du tout respectées par ce petit groupe… Ils nous retirent peu à peu notre Liberté, s’assoient tous les jours un peu plus sur l’Egalité et refusent à ceux qui ne sont pas comme ils le désirent la Fraternité. Pas besoin d’exemples, tout le monde peut le constater de lui-même sans chercher bien loin.

Enfin si on considère que les agissements de ceux qui nous dirigent correspondent à la définition de délits inscrits dans la loi qu’ils feront voter bientôt (le Parlement étant devenu de fait une chambre d’enregistrement), ne pourrait-on pas envisager alors de porter plainte contre notre propre gouvernement pour délit de séparatisme ?

Je vous laisse méditer là-dessus…

