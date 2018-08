Lois de juillet. T’en chieras en septembre !

En ce mois de juillet et début aout 2018, avant de partir en vacances, les mini-ministres et leurs acolytes les godillots députés de l’assemblé nationale en marche ont mis le paquet pour faire passer des lois qui vont dans le bon sens/non sens : l’abaissement des libertés, de la protection et du niveau de vie de la masse des « sans rien-sans Rolex ». Voici plus bas, ce qu’ils nous ont concoctés, « les en marche » sur les orteils en a peu près 30 jours pendant que la populace s’occupait à la coupe du monde, à Wimbledon, au tour de France et à se faire cuire la couenne sur les plages... Et pendant ce temps là, coté milliardaires, c’était la danse du ventre plus que plein...

1) La loi sur le secret des affaires . Le texte validé par le Conseil constitutionnel, qui transpose une directive européenne sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales. La loi a pour objectif de « protéger les entreprises contre le pillage d’innovations, lutter contre la concurrence déloyale », avait expliqué la ministre de la Justice Nicole Belloubet.

- Les opposants doutent de leur côté que le texte soit utile aux PME et craignent surtout qu’il ne soit détourné de son objet pour museler les journalistes et les lanceurs d’alerte.

2) Notre Sécurité Sociale devient la « Protection Sociale » en toute discrétion pendant l’affaire Benalla ! Et ce n’est pas anodin ce changement d’un seul mot :

- Le substitut du procureur de la République au tribunal de Lyon et membre du Syndicat de la magistrature, Albert Lévy, estime sur Twitter que la différence est majeure entre sécurité, « situation dans laquelle quelqu'un n'est exposé à aucun danger, à aucun risque » et la protection, « action de protéger, action de défendre », la première oblige au résultat, la seconde met des moyens sans garantir le résultat » [1]

3) Suppression de la prime d’activité pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail-maladie professionnelle (AT-MP) en emploi.

- Cette mesure va faire perdre à ces travailleurs 158 €/mois en moyenne. Soit plus ou moins 10 % de leurs ressources.[2]

4) Allocation sociale unique : 3,55 millions de ménages pourraient-ils y perdre ? Car si elle est adoptée par le gouvernement, y aura-t-il plus de perdants que de gagnants ?

- C’est possible, conclut un rapport interne que s’est procuré Le Monde. Selon cette étude, réalisée à la demande de Matignon, fusionner plusieurs prestations sociales en un versement unique pourrait notamment pénaliser les chômeurs en fin de droits. [3]

5) Loi asile et immigration : Le texte défendu par Gérard Collomb a pour but de réduire les délais de procédures d'asile, de "renforcer " la lutte contre l'immigration irrégulière et "sécuriser le droit au séjour" des étrangers en situation irrégulière. Le texte prévoit notamment de réduire à 6 mois les délais d’instruction de la demande d’asile, pour entamer rapidement le travail d’intégration des réfugiés, et à l’inverse de faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés.

- les associations d’aide aux refugiés se dressent contre l'augmentation de la durée maximale de la rétention administrative, portée de 45 à 90 jours. D'augmenter de 16 à 24 heures la durée de la retenue administrative pour vérifier le droit au séjour, et renforcer les pouvoirs d’investigation. [4]

6) Loi Schiappa – Abandon de l’âge minimal du consentement sexuel. [5] Le 3 août, le dernier jour de cession, le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, a définitivement été adopté par le Parlement.

- Les associations de défense de l’enfance dénoncent un recul du gouvernement sur une « promesse » : voir écrit dans la loi que toute pénétration sur un jeune mineur aurait constitué de facto un viol. Cet abandon de l’âge légal du consentement peut effectivement surprendre, dans la mesure où le débat portait initialement sur le seuil adéquat : 13 ou 15 ans. Finalement, le choix a été fait d’abandonner le principe d’âge minimal.

7) Projet de réforme des institutions, heureusement il y a eu l’affaire Benalla, qui a renvoyée aux calandres cette « réforme » qui veut qu’il y ait 30% de parlementaires en moins. C’est la mesure phare de ce projet. Le nombre de députés sera donc ramené à 404 au lieu de 577 et le nombre de sénateurs à 244 au lieu de 348 lors des prochaines élections. [6]

Donc pour résumer, en ce beau et chaud mois de juillet, pas moins de 7 lois fondamentales dont 6 ont été votées par l’assemblé. Il est patent que ces lois ou réformes veulent museler Internet, ou les lanceurs d’alerte qui déjà ne sont pas reconnus pour leur courage. Il est flagrant que ce groupe de 300 députés +, aux ordres de Macron vont dans le sens des intérêts de l’Europe en matière de protection sociale : Privatisation, rabotage des allocations. Durcissement, des lois anti-émigration en copie des pays comme la Hongrie, l’Autriche et l’Italie. Quant à cette loi « Schiappa » c’est la porte ouverte comme récemment où un adulte ayant eu des « relations » sexuelles avec une gamine de 11 ans s’en est tiré à bon compte... Et histoire de bien faire voir où la société française se dirige quelques lois et règlements plus locaux comme :

- Dispositif d’aide aux femmes battues : L’État y met fin faute d’argent. [7] Depuis le 1er juillet, les deux postes d’assistants aux femmes victimes de violences conjugales ne sont plus financés par l’Etat. Les femmes battues du Loiret doivent désormais se débrouiller seules. Ces deux travailleurs sociaux, salariés de l’association Aidaphi, avaient accompagné pas moins de 425 femmes en 2016 dans le Loiret.

- La Ville de Nice coupe l’eau de ses fontaines pour éloigner les SDF. La fermeture des robinets aurait été décidée pendant une réunion du quartier Garibaldi avec les commerçants, les habitants et la mairie. [8]

- Des Chasseurs à la place des gendarmes : 200 chasseurs assermentés peuvent désormais épauler et patrouiller dans les bois pour prêter main-forte aux forces de l’ordre dans l’Oise. Ces Chasseurs vigilants sont calqués sur le modèle des Voisins vigilants ; « Nous sommes un peu les RG des campagnes » dixit le président de la Fédération des chasseurs de l’Oise. [9]

Quel beau pays en marche vers un fascisme éclairé et assumé : on peut cogner les femmes tranquillos ou se farcir des gamines à peine pubère, qui si elles sont consentante n’est plus un délit. On peut organiser des milices privées comme au bon vieux temps et assoiffer les va nu pieds avec l’accord des habitants, des commerçants. La sécu va devenir une coquille vide, et des lois anti immigration supportées par le front national devenant fréquentables...

Si, j’envoyais cette liste non exhaustive à des familles étrangères venant chez nous pour y découvrir « la douce France », croyez vous qu’ils viendraient en masse (80 millions de visiteurs) pour dépenser leurs pépettes ? Mais le décor carton pate est bien dressé ; des villages fleuris avec des parterres de fleurs partout, c’est champêtre, bucolique et masquent les misères : des vieux qui ne peuvent même plus faire leurs courses ou aller se faire soigner, on y meurt en silence, quant aux métropoles... Foutez moi dehors tout ce qui peut ressembler à du pauvre ! Et pis, toute la planète s’en contre balance certainement, car bien souvent chez eux c’est pire. C’est pour cela que la marionnette prétentieuse Macron veut nous niveler vers un quart monde de chacun pour sa gueule généralisé et à un dieu pour moi ! pour moi tout seul-tout seul.

Amen ! 22 millions de français ne partiront pas en vacances cet été, par contre à la rentrée ils vont morfler par la mise en œuvre des textes citées ci-dessus, et c’est pas fini ! Déjà que nabot macron 1er de cordée se félicite de 70 lois et reformes en 1 an, alors, pour 2019 ? Asta la vista baby !

... Ce n’est pas fini les amis !!! Passons aussi coté des 0,0001% ; car là disait Carla ça pète le feu !

Les milliardaires français se portent bien selon Bloomberg. Les principales fortunes de l’Hexagone ont vu leurs richesses croître plus vite que celles de leurs semblables étrangers en 2018. Au total, les gains des 13 personnalités françaises les plus aisées ont augmenté de 23 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit une hausse de 12,2%. Mais la bonne performance des milliardaires français est avant tout à mettre au crédit de Bernard Arnault et François Pinault qui a eux seuls ont engrangé 22,3 milliards de dollars supplémentaires depuis janvier. [10]

Les milliardaires de Saint-Tropez refusent d’aider les sauveteurs bénévoles en mer

« On a demandé à tous les propriétaires importants de bateaux ici le CAC 40 : Arnault, Pinault, Lagardère et à des sociétés. On n’a eu aucun retour, sauf une promesse jamais tenue. Un seul bateau, loin d’être le plus gros, a donné 10.000 euros. » [11]

En 2017, les milliardaires ont gagné assez d’argent pour mettre fin 7 fois à l’extrême pauvreté qui sévit sur notre planète. [12] Selon un nouveau rapport, publié par l’organisation caritative Oxfam International, l’économie mondiale a créé un nombre record de milliardaires en 2017. Il y a maintenant 2 043 milliardaires dans le monde. Cela signifie qu’un nouveau milliardaire est apparu tous les deux jours l’année dernière.

Des données séparées compilées par Bloomberg révèlent que la valeur nette des 500 premiers milliardaires a augmenté de 24% pour atteindre 5,38 trillions de dollars en 2017.

5 380000000000 de dollars !

S’il y a deux milles et quelques milliardaires, en comptant 5 personnes proches d’eux, cela ne fait qu’une dizaines de milliers d’individus qui exploitent des milliards de gens...

C’était ma modeste mise en perspective du monde si beau et du beau monde. Une mise en abime, ou plutôt une mise en abysses... A ciao les moins que rien comme moi et profitez bien du barbecue, ça ne va pas durer !