Lola et le FLN : L’abjection la plus ignoble ou la bêtise la plus crasse

Emmanuel Macron, trop bavard Président amoureux de son propre verbe, a osé tweeter ce qui suit[1] :

Emmanuel Macron

@EmmanuelMacron

Officiel du gouvernement – France

À Paris, il y a 61 ans, la répression d’une manifestation d'indépendantistes Algériens faisait des centaines de blessés et des dizaines de morts. Des crimes inexcusables pour la République. La France n'oublie pas les victimes. La vérité est le seul chemin pour un avenir partagé.

11:18 AM · 17 oct. 2022

Une critique très accommodante se bornerait à relever l’erreur. La commission chargée par Lionel Jospin n’a jamais identifié qu’un maximum de 7 morts[2], et peut-être pas tous imputables à la manifestation du 17 octobre 1961, quand le Président en évoque des « dizaines ». Mais le narratif de l’ethnomasochisme présidentiel doit s’imposer : l’étranger est paré de toutes les vertus, y compris victimaires, et le français de tous les vices. Ce n’est que du révisionnisme. Il ne faut surtout pas parler des milliers d’assassinats commis en France par le FLN ou sur son ordre visant ses opposants algériens, ou des forces de l’ordre, ni évoquer la provocation délibérément organisée par le FLN avec cette manifestation qui s’apparente plus à un acte de guerre civile qu’à un paisible cortège de revendication, et encore moins gloser du terrorisme du FLN en Algérie et de ses victimes.

Bien sûr, vous chercheriez en vain des pépiements d’Emmanuel Macron qui rendent hommages aux victimes de la fusillade de la rue d’Isly à Alger en 1962[3], commise sur des pieds-noirs par des tirailleurs et des gardes mobiles, mais attendue, peut-être même organisée dans une certaine mesure par le pouvoir Gaulliste et son sbire Vitalis Cros. Vous n’auriez pas plus de chance avec le massacre d’Oran perpétré le 7 juillet 1962 sur des pieds-noirs et des harkis par le FLN et ses partisans sous les yeux nonchalants mais obéissants du général Katz qui disposait d’assez de soldats pour arrêter ce bain de sang, mais ne l’a pas fait. Les victimes doivent forcément être d’une autre nationalité que française pour avoir droit à la considération présidentielle.

Il faudra supposer que les pieds-noirs et leurs descendants n’en ont cure, n’espérant rien d’un Prédisent si prompt à satisfaire les intérêts étrangers, que ce soit au profit de General Electric, de l’Otan, de Pfizer ou de l’Algérie, ou d’autres encore. Et à leur sacrifier ceux des français, bien sûr.

La mort sordide de la petite Lola, 12 ans, possiblement violée, torturée et tuée par des personnes d’origine algérienne, donne à ce tweet un contexte des plus déplaisant. De très nombreuses réponses affichent la photo de Lola et fustigent qui une communication à contretemps, qui un silence trop assourdissant à propos de cette affaire glauque qui émeut à juste titre l’opinion.

Se pose alors la question du rasoir d’Hanlon qui, théoriquement, interdit d’imputer à la méchanceté ce qui peut être expliqué par la bêtise[4].

Le Président (ou son chargé de communication) a-t-il omis de réfléchir au contexte si déplorable de son tweet, et ce quoi qu’on pense de son contenu ? Ou a-t-il souhaité exacerber avec cette inutile intervention polémique les fractures du corps social ? Ou pire encore, aurait-il voulu susciter avec sa provocation une "ratonnade" pour ensuite justifier je ne sais quel surcroît de coercition légale ? Je n’ai pas la réponse.

Illustration (c) Twitter