Londres juin 40 Charles de Gaulle a dit "Les Français sont des veaux" le sont-ils encore aujourd'hui ? Réponse le 24 avril après 20 heures !

Préambule.

J'aurais aimé envoyer mon article en début de semaine, mais le vendredi soir du premier avril (véridique) alors que j'étais en train de rédiger un moment inattention a suffit pour que mon ordinateur portable qui était posé sur mon bureau tombe au sol. Résultat lorsque je l'ai remis en marche sur l'écran il y avait cette inscription en anglais : il me semble "No Bootable Device found". Donc de ce fait il m'a été impossible de le remettre en fonction pour le terminer et de le terminer pour l'envoyer au site. Mais comme dit le vieil adage "faire contre mauvaise fortune, bon cœur". Ce dernier a été remis en état par un spécialiste réparation informatique et je l'ai récupéré le 7 avril en fin de soirée. Et ce n'est que dans la journée du 8 avril en fin de soirée qu'enfin j'ai réussi à envoyer mon article à Agoravox.

Un titre peut-être provocateur mais hélas d'actualité !

C'est à Londres en juin 40 que Charles de Gaulle a prononcé cette célèbre phrase. "Les Français sont des veaux, ils sont bons pour le massacre, ils ont ce qu'ils méritent". Cette mémorable phrase prononcée par de Gaulle a été rapporté par son fils l’amiral Philippe de Gaulle dans son livre "De Gaulle, mon père". Philippe de Gaulle indique que le général a prononcé ces mots en 1940 à Londres, après la signature de l'armistice entre la France de Pétain et l'Allemagne. Le général aurait dit : "Ce sont des veaux. Ils sont bons pour le massacre. Ils n'ont que ce qu'ils méritent." : source.

Quand une vieille tige observe d'un œil attentif l'inquiétante époque que nous vivons actuellement !

Fin avril je soufflerais mes 84 ans bougies. J'observe avec effroi dans quel état de délabrement nos politiques qui par manque de courage, de compromission et d'abandon, ont sans réagir laissé tout doucement la France se diriger dans cette situation catastrophique dans laquelle malheureusement cette dernière se trouve actuellement, et le moins que l'on puisse dire c'est que cette dernière n'est hélas au beau fixe. Je pense qu'il est inutile que je rentre dans les détails car tout citoyen est en mesure de constater que l'ensauvagement de notre société chaque jour qui passe est de plus en plus fort : sources (le cocasse, si je puisse dire, c'est que le ministre de la Justice, lui, a eu cette formule personnelle : que l'insécurité n'était qu'un "sentiment" et qu'un "fantasme" : sources).

Si nous sommes toujours le pays le plus visité du monde : source, néanmoins les anciens comme moi (84 ans) ont tous en tête ces décennies où la France était un pays de cocagne, où il faisait bon vivre, et où les autochtones tout comme les millions de touristes qui visitaient le pays, se promenant tranquillement dans les rues, n'avaient pas peur d'exhiber leurs bijoux sans courir le risque d'être agressés pour que l'on leurs dérobent : sources.

Quand la France de plus en plus s'enfonce et se dirige vers inexorable funeste destin !

Depuis des décennies l'immigration légale ou plus grave l'illégale ont une part non négligeable de cet ensauvagement. Devant l’inertie et impassibilité (pour moi proche l'abandon de poste et de la trahison) de nos politicards (droite/gauche) aux manettes du pays depuis près d'un demi-siècle la France de plus en plus s'enfonce et se dirige vers inexorable funeste destin !

Quand un homme se lève (Eric Zemmour) pour stopper cette chienlit !

Devant cette attitude genre "courage fuyons" de l'ensemble de la classe politique adepte du concept chers aux pleutres "pas de vague", un homme en la personne de Eric Zemour, seul et contre tous, conscient que l'avenir de la France était en train de se jouer, a décidé d'agir.

Quand sur Eric Zemmour le pouvoir malfaisant de la médiatico politico-médiatico-intellectuel s'abat sur lui comme la petite vérole sur le bas clergé !

Voilatipa qu'un "manant", fût-il un écrivain de renom avec un certain talent, montre aux yeux de tous leurs innombrables fourberies, leurs perpétuels mensonges, les sommets de leurs incompétences et leurs multiples autres compromissions. Et pour certains des actes proches de la trahison. Résultat pour tous ces politicards, la conduite de Zemmour était vraiment à leurs yeux un crime de lèse-majesté.

Alors d'un commun accord ceux qui hier se détestaient cordialement se sont promptement réunis et grâce à une "presse aux ordres" tendance "Bobo-Gaucho-Bullo-Médiatico-Intello" (article d'Agoravox), ben, ce fut haro sur le baudet à l'encontre de ce galeux qui avait l'outrecuidance de s'ériger en justicier et monter ainsi ce qu'ils étaient en réalité !

Avant que Eric Zemmour soit officiellement candidat à l’élection présidentielle, ce dernier avait déjà suscité un immense espoir qu'il était l'homme qui pouvait remettre de l'ordre dans ce gigantesque marigot. Pour le museler, la bien-pensance aime pratiquer le délit d'opinion où pour un simple mot ou une banale phrase, il vous ait intenté un procès politique (procédure qui n'existe pas dans bien des pays démocratiques), par contre "chouchouter" les agresseurs des personnes âgées ou vulnérables est plus dans leurs cordes !

Le général de Gaulle donnait cette définition de la France. Nous sommes avant tout un pays européen de race blanche, de culture greque et latine, et de religion chrétienne. Nous fonctionnons ainsi depuis plus de 15 siècles.

source, source.

Quand et comment les adversaire à Zemmour procèdent pour faire oublier et masquer leurs propres incompétences !

Les adversaires à Zemmour, majoritairement, sont les responsables de la situation catastrophique actuelle du pays (violences, finances, immigration incontrôlée et problématique). Depuis qu'il "est en piste" E. Zemmour, avec force et ténacité, n'a cessé de leurs rappeler leurs mensonges et autres diverses trahisons envers le peuple français. Lorsqu'au meeting du Trocadéro les deux mots prononcés par la foule "Macron assassin", ces derniers ont immédiatement perçu qu'ils venaient de trouver le missile tueur qui pourrait abattre Zemmour, et ainsi faire oublier leurs responsabilités et leurs incompétences, à charge pour eux de l'exploiter au maximum !

Quand BFMTV trop pressée préfére placer sa polémique "Macron assassin" que la Marseillaise qui clôturait le discours de Zemmour !

Quand le hasard fait bien les choses !

Un vieil adage dit que parfois le hasard fait bien les choses et ainsi le dimanche du 27/03/22 dans l'après-midi, c'est par pur hasard que sur BFMTV j'ai regardé le discours : vidéo de Zemmour au Trocadéro. Une heure plus tard ce pur hasard va me permettre de comprendre toute l'attention qu'ont certains médias, généralement aux ordres, de trouver contre Zemmour la phrase, l'attitude qui pourra le desservir au maximum ! (certains en sont même devenus des spécialistes d'une redoutable efficacité !)

Bfmtv était tellement pressée que lorsque Zemmour a terminé son discours qu'elle n'a pas diffusé les images, où les amis de Zemmour le rejoignent sur l'estrade pour entonner la Marseillaise, Bfmtv a préféré donner l'antenne à ses trois journalistes de la chaîne (Maxime Switek, Philippe Corbé, chef politique de Bfmtv, et une femme, j'ignore son nom). D'entrée, ils ont d'entrée évoqué la fameuse phrase scandée dans un brouhaha monstre : "Macron Assassin" ! L'intervention de trois journalistes : vidéo.

Grâce au replay de Cnews j'ai visionné la vidéo de son discours, vers les 19 mn Zemmour évoque l'angoisse des Français qui vivent dans un pays violent. A 20 mn il évoque les noms des personnes qu'il à rencontrées et qui ont souffert de cette violence... et c'est vers 23'15 que dans un énième brouhaha que la foule scande : "Macron assassin". Phrase qui dans ce tumulte je n'ai personnellement pas compris (je suis un peu dur de la feuille, mais ma compagne qui elle entend elle une mouche volée n'a aussi pas remarquée). La vidéo du discours sur Cnews : source.

Quand et comment "Macron assassin" scandées dan un meeting, les adversaires à Zemmor ont trouvés un "nonos" à ronger. Ilss poussent des cris d'infamies eux qui sont des traites à la nation. Alors quand et comment en profiter de façon de faire oublier et masquer leurs propres incapacités !

Les petites erreurs de Zemmour sont mises en exergues ressassées par ses adversaires et les médias à leurs bottes, mais elles ne sont que du "pipi de chien", de la roupie de sansonnet par rapport à leurs immémoriaux (limite légendaires) manques de courage et autres perpétuelles compromissions !

Les adversaires à Zemmour (qui ont été au pouvoir depuis des décennies) sont bien les responsables de la situations catastrophique actuelle du pays (violences, finances problématiques, immigration incontrôlée illégale et agressive voir mortifère). Depuis qu'il est au pouvoir tant comme Président de la République ou ministre sous le quinquennat de notre mémorable et efficace "scootériste nocturne".

Macron par sa morgue et son mépris des petites gens : sources, ses mensonges à répétition : sources, la vente de notre industrie stratégique :sources, ses scandaleuses critiques des citoyen français et ce surtout depuis l'étranger :sources font un ensemble que pour la durée de son quinquennat sa cote de popularité n'a jamais atteint des records ce qui fait qu'une écrasante majorité le rejette :source... .alors pourquoi s'étonner qu'une foule en colère prononce de tels mots ? Il est facile d'imaginer parmi la foule une personne (ou un petit groupe) ayant perdu un être cher puissent crier leur désespoir et scander "Macron assassin" alors s'en suit "l'effet boule de neige" : source, source... et quelques secondes plus tard c'est l'ensemble de la foule qui reprend en chœur ces terribles paroles ! Concernant la réaction de la foule voir ce qui suit : Gustave Le Bon : Psychologie des foules :sources.

Dans le panel des autres reproches, je pense que parmi ceux qui étaient au Trocadero et qui ont ponctué "Macron assassin", un grand nombre ont certainement pensé à ce catalogue peu réjouissant :

- Hôpital Macron à fermé combien de lits : résultats Google.

- Combien d'agriculteurs se sont suicidés en 10 ans :résultats Google.

- Macron la vente de nos industries stratégiques : résultats Google. (Perso je considère cela comme étant de la haute trahison et devrait être jugé comme tel !)

Pourquoi la France perd ses entreprises stratégiques : source. (L'Express : 19/02/18)

-Ile-de-France : Vols et agressions sexuelles commises par les étrangers : sources, source, source.

-Immigration et délinquance : 10 preuves pour faire le lien : source.

-Violences : vols, viols,blessures et morts commises par les immigrés : source. (concernant les viols commis par les immigrés, rappelons-nous de la tragique nuit de la Saint-Sylvestre : 2015/2016 à Cologne en Allemagne : source, source.

Un exemple "d'os à ronger" relaté en boucle dans les médias aux ordres. Sur Yahoo actualités du : 25/03/22.

Pourquoi la présence d'Éric Zemmour dans "Au Tableau" pose question.

Le môme qui jacte parfaitement l'anglais est peut-être un enfant bilingue car vous en connaissez beaucoup qui à son âge (une douzaine d'années) soit capable de parler parfaitement anglais la langue de Shakespeare ! Tout cela me semble un vrai coup monté !

Je préfère un président qui ne maîtrise pas très bien l'anglais mais qui combat efficacement toutes les violences à un président érudit mais qui est débordé par la racaille de plus en plus.

Dans l'article de Yahoo la rédaction fait les gorges chaudes au prétexte que Zemmour maîtrise mal l'anglais. Pas très important eu égard au problème principal qui est le danger de la disparition de la langue et de la culture française, alors les péripéties sur les connaissances de son anglais en regard du bazar actuel, car comme je l'indique plusieurs fois plus haut, ce n'est que de la "roupie de sansonnet" du "pipi de chien" car il y a moult choses plus importantes.

Quand il n'a pas besoin de tourner autour du pot pour dire que c'est bien une civilisation qui va en remplacer une autre !

Le général de Gaulle donnait cette définition de la France. Nous sommes avant tout un pays européen de race blanche, de culture greque et latine, et de religion chrétienne. Nous fonctionnons ainsi depuis plus de 15 siècles.

source, source.

L'exemple le plus frappant de l'amorce d'un changement de civilisation (ou grand remplacement) est le nombre croissant des prénoms de naissance qui sont de consonances africaines ou maghrébines : sources. En Europe, au Kosovo, c'est exactement ce phénomène qui s'est produit avec un territoire peuplé de Serbes chrétien orthodoxes et où de plus en plus d’immigrés albanais d'origine musulmane se sont petit à petit installés : source, et pour éviter une nouvelle guerre civile, pour maintenir la paix et la stabiliser, une force militaire internationale est nécéssaire la KFOR : source.

Autre exemple de graves troubles dans un territoire où cohabitent plusieurs ethnies : le Liban. sources... et notre Jean-Luc Melenchon (bien placé dans les sondages), lui, prône la créolisation : sources. Bonne idée mais les hommes étant ce qu'il sont, idée hélas complètement utopique, juste bonne pour récolter des voix électorales !

Méditez sur cette citation de W. Churchill : "Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre." : source.

Conclusion !

Dans cette élection se décidera l'avenir de la France. Deux alternatives se présenteront : soit nous baissons la tête et nous continuons dans notre funeste destin, soit nous la relevons et nous mettons tout en œuvre pour barrer la route au travail de sape de cette branche de l'islam rigoriste qui petit a petit tisse sa toile de son rêve qui est de conquérir l'Europe. Ceux et celles qui affirment que le grand remplacement n'est qu'une lubie d'extrême droite, il faut juste regarder dans certains endroits le pourcentage des prénoms à consonance africaine ou maghrébine par rapport aux prénoms européens : source, source (Le Parisien 01/08/21). Cet état de fait est sans doute un des éléments des prémices d'un futur "grand remplacement" qui a le temps comme allié. Je pense que ceux qui affirment que ce dernier n'est que foutaise ont la même réflexion que les Munichois qui affirmaient que Hitler ne présentait aucun danger pour la paix en Europe. La définition de Munichois : source.

Pour terminer, si E. Zemmour n'est pas au deuxième tour la fameuse phrase de De Gaulle "Les Français sont des veaux", près de 82 ans plus tard sa citation sera une preuve de plus qu'hélas il avait vu juste ! Perso, je rajoute des veaux avec un caractère de "mougeons" ! et à quoi peut bien ressemble docile et obéissant "mougeon", c'est ceci : photos :

Zemmour hors jeu, et qui que soit le vainqueur, et si je ne "savoure pas les pissenlits par leurs racines", nous évoquerons ensemble l'état sécuritaire du pays... surtout en sachant qu'une certaine majorité de musulmans estiment que la charia prime sur les lois de la république : sources.... mais surtout n'oublions pas que nous avons les politiques que nous méritons !



Liens en annexes.

L'imam de Drancy : Hassen Chalghoumi sans les Frères musulmans, tous les musulmans seraient des frères" : source.

Le mensonge, une arme de guerre redoutable ! (13/03/22)

Les dix stratégies de manipulation de masses par Noam Chomsky.

Mes deux articles :

Mosquées oui... niqabs non ! (juin 2010)

Et si certains immigrés (ou leurs descendants) faisaient quelques efforts pour mieux s’intégrer ! (octobre 2010)

Merci de m'avoir lu.

l'image qui illustre mon article a été copiée sur ce : site.

Gilbert Spagnolo dit P@py