Lorsque nous serons tous vaccinés, est-ce que cette horreur va s’arrêter ?

@nono le simplet

Et bien non, nono le simplet, l’immunité s’acquiert en faisant en sorte de ne pas développer d’inflammation de bas grade ! De faire en sorte de ne pas trop solliciter vos défenses immunitaires au quotidien. De faire en sorte de préserver vos lymphocytes, de faire en sorte que les immunoglobulines produites ne soient pas détruites par des processus biochimiques délétères à l’oeuvre dans notre organisme. Parce que des changements post-traductionnels peuvent intervenir sur ces immoglobulines et supprimer, ainsi, leur fonction et leur rôle. La glycosylation non enzymatique existe et affecte les immoglobulines.

Si cela vous intéresse :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5419079/

Je pense que vous avez un train de retard, où que vous ne vous êtes jamais intéressé à la question.

L’immunité de l’être humain est de deux sortes : innée ou acquise. Cela vous le savez. En présence d’une virus, ou d’une bactérie pathogène, l’organisme mettra en oeuvre ses défenses immunitaires.

Contrairement à ce que vous pensez, il est très facile de savoir « qui » a un bon système immunitaire. Pour de nombreuses raisons d’ailleurs. Dès l’instant où votre organisme lutte contre certains dysfonctionnements, vous pouvez être certain que votre système immunitaire est à l’oeuvre et, il ne peut pas être présent partout à la fois. De nombreux facteurs interviennent pas réduire la défense immunitaire de l’organisme. C’est un très vaste sujet que je n’aborderai pas ici.

Ce qui est certain, c’est que les personnes qui décèdent du SARS-COV2 ont toutes un système immunitaire déficient.

L’immunité se renforce d’une manière puissante grâce à l’alimentation, contrairement à ce que vous pensez. Intéressez vous au sujet ! Mais, à la vérité, le renforcement du système immunitaire à travers l’alimentation ne rapporte pas un kopeck à l’industrie du médicament.