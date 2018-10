Loto : le patrimoine immatériel de Stéphane Bern

L’idée était belle, alléchante, faire appel à l’historien le plus renommé de France et de Navarre pour trouver de l’argent et réhabiliter des monuments en péril, refaire la Tour de Nesle, finir le Pont d’Avignon, rallonger les moustaches du Zouave du Pont de l’Alma, que de beaux projets ...

Nous étions habitués, autrefois, à Alain Decaux et son émission culte „Alain Decaux Raconte”, également baptisée „Alain Decaux Narre” par de vilains galopins ... et puis est venu Stéphane Bern, celui qui nous trouve la plus belle ville de France, la plus belle rue, le plus beau pont, le plus beau jardin, le plus beau potager, la plus belle maraichère, etc ... celui qui nous fait rêver sur les Mignons, la couleur de la literie de la Montespan, les frais de maintenance de la Maintenon, bref, une pointure !

introduit dans toutes les chaumières, où il semble très apprécié, il était l’élément incontournable pour pigeonner le gogo et gratter un peu de son argent de poche, donc il a été ciblé et a accepté, lui l’historien, de faire quelque chose qui ne s’accorde pas avec la gestion des fonds d’Etat ! C’est là qu’est l’os, la règle de non-affectation ...

"La règle de non-affectation, qui interdit l’affectation d’une recette à une dépense déterminée. Elle implique de verser toutes les recettes dans une caisse unique où l’origine des fonds est indéterminée. Elle permet à l’autorité budgétaire de conserver son pouvoir de décision et de gérer les fonds publics en respectant les notions de solidarité et d’unité nationales.”

Apparemment ce texte est particulièrement clair, toutefois y a été ajouté ce qui suit :

„Elle connaît toutefois quelques dérogations (ex : les budgets annexes ou les comptes d’affectation spéciale qui retracent des dépenses bénéficiant d’une affectation particulière de recettes, sous réserve qu’elles soient, par nature, en relation directe)."

et par nature le Loto n'a rien à voir avec le patrimoine .... pas plus qu’en son temps la vignette auto n’avait rien à voir avec les vieux !

Alors Monsieur Bern, au lieu de vous insurger, ce serait bien et honnête de rendre l'argent que vous avez touché pour mener cette opération, ce fiasco, si vous avez été payé... car c’est un peu gros, non, un "historien" qui ne savait pas cette règle de l'Etat français ...

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/grands-principes-budgetaires.html?fbclid=IwAR0ej-RS3nda19KYvsuLlW6hXFnrTddYU35SJDjNeUHsjRX-zHK7YYlEyMo