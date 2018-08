Lourdes et Zola le mécréant

Le roman de Zola, "Lourdes", qui paraît en août 1984 est interdit de lecture par l'Eglise dès le mois de septembre. Lors d'un premier voyage à Lourdes, Zola écrivain sans foi, disait avoir été "frappé" et "stupéfié" par "ce monde de croyants hallucinés" et ce "renouveau de la foi"... (d'après la préface de Henri Guillemin dans le 20ème tome des Rougon-Macquart - Le docteur Pascal -).

C'est le 11 février 1858 que Bernadette Soubirous aperçoit pour la première fois la Vierge dans la grotte de Massabielle.

L'apparition racontée par Emille Zola...

« Elle était éblouie par une blancheur, une sorte de clarté vive qui lui semblait se fixer contre le rocher, en haut de la grotte, dans une fente mince et haute, pareille à une ogive de cathédrale. Effrayée, elle tomba sur les genoux. Qu'était-ce donc, mon Dieu ? »

J'ai idéalisé Bernadette qui n'était qu'une pauvre idiote, dira plus tard Zola. Voilà une réflexion guère charitable, mais ce n'était un mystère pour personne. L'abbé Pomian qui avait préparé la jeune fille de 14 ans à sa première communion décrivait Bernadette comme « une simple d'esprit, très ordinaire ». Parfois, lorsque la légende est plus belle que la réalité, mieux vaut raconter la légende, pour tant de gens malades ou handicapés qui ont besoin de garder l'espoir de guérir pour continuer à vivre une vie qui n'est que souffrance. Comment ne pas le comprendre ?

Zola, à un prêtre qui s'extasiait de la foi des pèlerins, « Vous voyez, quelle foi ! », lui répondit, « Sans doute, mais plutôt quel ardent désir de la terre, de la vie. C'est le besoin du bonheur, de l'égalité dans la santé. »

Mais Lourdes c'est aussi "les marchands du temple" comme Zola le constatait déjà, ce pèlerinage doit "se solder par des millions". Depuis rien n'a changé sauf que l'affaire est devenue encore plus rentable que dans le passé.

Curieusement, depuis 150 ans d’existence le sanctuaire de Lourdes n’a authentifié que 70 miracles, mais il y a quand même 7 500 guérisons déclarées. Donc, l'Eglise se montre très prudente et les critères pour qu'une guérison soit considérée comme miraculeuse sont très sévères. Faudrait tout de même pas qu'un faux malade fasse trop souvent le coup du vrai miraculé pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Aussi, "la guérison doit, entre autres, être complète, instantanée (sans signes de rémission constatés avant la venue à Lourdes) et, surtout, s’avérer durable. Si en l’état actuel des connaissances médicales et scientifiques, la guérison demeure toujours inexpliquée, alors seulement elle sera éligible au miracle".

Autrement que par une intervention divine, comment expliquer la rémission spontanée des maladies. Même les médecins y perdent leur latin avec les guérisons inexpliquées. Jamais les curés qui trouveront toujours une explication spirituelle adaptée pour chacune de leurs ouailles, même si "Les voies du Seigneur sont impénétrables". Certes, certaines études scientifiques n'hésitent pas à parler d'une sorte d’effet placebo et tous les docteurs vous diront que si vous avez la volonté de guérir vous guérirez plus facilement. Pas besoin de faire le trajet jusqu'à Lourdes pour retrouver la santé, mais pourquoi pas y aller si vous en ressentez le besoin. De toute façon, comme il n'y a pas de solution miracle et puisque personne ne détient la vérité absolue, à chacun de choisir l'explication qui lui conviendra le mieux.

« Elle avait rouvert l'inconnu, sans doute à un moment social et historique favorable ; et les foules s'y étaient précipitées. Oh ! Se réfugier dans le mystère, quand la réalité est si dure, s'en remettre au miracle, puisque la nature cruelle semble une longue injustice ! » (Zola)

http://www.liberation.fr/grand-angle/2008/02/11/lourdes-c-est-du-zola_64772

http://www.slate.fr/story/165935/miracles-lourdes-bureau-verification

Photo - Le tombeau de Bernadette Soubirous au couvent Saint-Gildard de Nevers