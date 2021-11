LR court après le RN et Zemmour

Qui dit mieux ? Il n'y avait pas de surprise à attendre d'un LR surfant sur l'opinion publique maintenue par une vague porteuse d'insécurité depuis 1984 par le FN.

En 1949 le taux de crimes et délits était de 14/ 1000, en 1977 de 39,6, en 1984 de 67,6, en 1988 de 68,1, en 1999 de 59, en 2002 de 68.9, en 2012 de 54,6, en 2015 de 56,3, en 2020 de 51,59.

Le rapport par rapport à la population est de. 1949 / 574 000 crimes et délits.

1984 / 3 780 000

2014 / 3 603 000

2019 / 3 700 000

2020 / 3 017 000 essentiellement dû à la COVID.

Ces chiffres que nous trouvons sur le site gouvernemental, à l'INSEE, sur eurostat et autres sont disponibles pour tous les citoyens. Ils démontrent une progression vertigineuse de 1949 à 84, puis une stabilisation qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui d'une manière linéaire au dessus de 3 500 000.

Durant la même période, la courbe du chômage, celle des salaires, celle des biens disponibles ont suivi une évolution similaire car elles sont interdépendantes et s'influencent.

C'est tromper l'opinion que de les analyser séparément.

Sur 137 pays la France est au 94ème rang le Venezuela est en tête avec 83,76/1000, le Qatar dernier avec 12,13/1000.

Inutile que j'explique que les politiques surfent sur les variations analytiques et entretiennent le climat d'insécurité pour cacher leur incompétence en matière économique. Tandis que les médias l'exploitent pour faire de l'audimat et payer ainsi leurs salaires.

C'est le cas de le dire c'est leurs salaires de la peur.

L'insécurité est un sentiment partagé par environ 50 à 60% des citoyens.

Pour que leur peur soit une réalité, il faudrait que les crimes et délits s'élèvent à plus de 21 millions.

Voilà à quoi conduisent des peurs irréelles, voilà dans quoi nous maintient le FN/RN que relaie le LR.

Ce que je vais écrire ne plaira pas.

Depuis 84, le FN surfe sur l'insécurité et l'immigration. Or l'UE manque de main d'oeuvre du fait de la dénatalité.

La courbe de l'évolution de la main-d'œuvre immigrée a fortement diminué, même très fortement depuis les 30 glorieuses. Celle qui a fortement augmenté sont celles liées au regroupement familial.

Ce ne sont pas des familles qui viennent s'enrichir, mais des familles qui bénéficient des cotisations des travailleurs et chômeurs immigrés qui se sont ouvert des droits.

Pour mémoire je rappelle que les droits de l'homme exigent que chaque nation qui reçoit des humains sans ressource doit subvenir à leur besoin.

Je conclus de tout cela que depuis 84 les citoyens se font laver le cerveau car la plupart sont sociologiquement incultes.

Les médias leur servent leurs soupes émotionnelles tous les jours jusqu'à l'abêtissement.

Peu de citoyens ont dit je suis Charlie, les autres ont la "cagagne", la pétoche et ils pensent qu'en étant des pleutres ils vont relever la France.

Tout au plus ils installeront une dictature fascisante.

L'insécurité et l'immigration sont les deux mamelles qui permettent d'être xénophobes et racistes sans risquer d'être hors la loi vis à vis des musulmans au nom d'une culture et d'une identité.

Dussions-nous comprendre cela.

En psychologie, lorsque l'on met des mots sur un traumatisme on peut alors le guérir.

En France nous avons les grottes de Chauvet et de Lascaux vestiges des hommes préhistoriques.

S'ils avaient pu nous passer leur identité, j'aurai écrit cet article avec des Rrrrrrrrrr habillé de peau de bête.

Heureusement il n'avaient pas de Zemmour !

Le programme politique se base sur la croyance que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi.

Une idéologie, demandons à nos employeurs pourquoi ils achètent des technologies qui les suppriment et pourquoi ils veulent supprimer leur charges qui sont le prix de la vie des salariés.

Bien amicalement.