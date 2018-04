LREM et son Gouvernement ont pris la tangente totalitaire

Nous avons appris à connaître les desseins de ces élites qui forment « la république en marche ». Déjà cette volonté de réformer les droits des salariés, son désir de supprimer les conseils de prud’hommes, son penchant pour les intérêts patronaux démontrent qu’une nouvelle fois ceux qui ont voté pour Macron et sa clique se sont laissés abuser par le mensonge et la combine politique.

Ce qui se passe aujourd’hui n’est qu’un prélude par rapport à ce qui nous attend. Au travers des atteintes à la liberté d’expression, c’est aux droits de grève que ce gouvernement patronal veut s’en prendre. Nous l’avions pressenti lors de la loi travail avec la volonté de réduire le nombre d’élus dans les entreprises, avec la suppression des CHSCT et d’imposer la concertation et vote organisés par les instances directionnelles. Par ce moyen, les patrons rétablissent le droit divin de choisir et de décider seuls de ce qui est bien ou mal pour les travailleurs. Par expérience, nous savons ce que veut dire dialogue dans les entreprises ?? Rien n’a jamais été acquis avec la discussion, seule la lutte dans les ateliers a permis les avancées sociales. Les patrons ne cèdent que lorsque la grève leur fait perdre trop d’argent. C’est pourquoi Le MEDEF et LREM font passer des lois restrictives contre la liberté d’expression et contre le droit de grève.

Gattaz et sa clique, Macron et sa garde, ont engagé le bras de fer contre les salariés, contre les retraités, contre les étudiants et contre les militants syndicaux.

Par ce moyen ce gouvernement entend imposer au peuple plus de restrictions et plus d’obéissance. Il utilise sa presse, sa télévision et ses grands journaux pour dévaloriser la lutte et envoie même des nervis dans les universités et dans les manifestations faire le coup de poing pour réprimer toute opposition voire la discréditer et s’assurer de ce fait les pleins pouvoirs. Cette politique totalitariste défie les règles les plus élémentaires de la démocratie et du pluralisme d’idées. L’élite pense agit et le peuple, lui doit obéir et subir !!

Depuis plus de quarante ans les politiques et les patrons parlent de révolution industrielle, d’une ère nouvelle avec la robotique. Ils disaient même que si les robots remplaceraient la main d’œuvre dans les ateliers pas d’inquiétude car l’emploi serait garanti par la construction de ces robots ??

Depuis ils ont fermé les usines, supprimé les emplois et muté les productions à l’étranger sans se soucier comment les familles de travailleurs réduits au chômage pourraient vivre en s’accommodant de ces « DELOCALISATIONS »

Aujourd’hui ils continuent à nous servir la même propagande en parlant de révolution électronique et informatique ?? La réalité est bien plus simple ils veulent tout simplement faire du profit en imposant une rationalisation des emplois, des économies sur les charges salariales et imposer le silence absolu dans leurs ateliers

Oui le Capitalisme franchit une nouvelle étape, avant de rendre l’âme ce fléau de l’humanité va tout tenter pour se goinfrer de fric avant de disparaitre.

Mais ils ont un talon d’Achille, ils sont peu et le peuple lui est puissant par le nombre. Unissons-nous, faisons barrage aux divisions, repoussons leurs menaces et leurs intimidations. Ces ventrus du Capital n’ont que le fric comme arme, nous nous avons la force de travail et notre savoir faire. Sans nous ils ne peuvent rien, nous sommes leur principale source de profits. Rassemblons nos forces, opposons leurs une résistance unitaire et puissante, ignorons les défaitistes.