Lutte contre la délinquance : exigeons un plan « Tolérance Zéro » !

Sympa cet article mais tellement idéaliste et loin des réalités de la France d’aujourd’hui.

Exemple : Il faut frapper vite et fort pour reconquérir ces territoires« .

Question : pourquoi les gouvernements répètent régulièrement depuis des décennies ce genre de »Il faut« sans rien faire (Sarko et le karcher etc..) ? Peut-être que tout simplement, ils savent que s’ils s’attaquent aux quartiers et aux trafics de drogue et autres qui sont à la base de l’économie de ces quartiers, ce sera la révolte, il y aura des morts et il y aura toutes les bonnes âmes et assocs humanitaires qui se mettront à pleurer contre le fascisme, le racisme etc..Il y a un risque politique à prendre qu’ils ne sont pas prêts à prendre.