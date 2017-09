Lutte contre le cannabis et autres drogues « douces ». Très mauvaise pioche

(du Oulala, barbarossa, je ne pensais pas que vous étiez si sur de vous quand au canna !!les effets comparables à alzheimer ne sont pas si répandus. et le pire je trouve c’est dans votre réponse...

"L’alcool n’est pas une drogue au sens premier du terme. Bien entendu il y en a qui sont accrocs à l’alcool avec des suites dévastatrices. Mais c’est la conséquence de tout excès.«

Si ça ce n’est pas une pensée (réflexion ?) pleine de préjugés pro-alcool..Bien sûr que l’alcool est une drogue, c’est un puissant psychoactif, banalisé dans notre culture chrétino francaise, qui engendre très vite des changements dans la communication chimique du cerveau. C’est bien une drogue et qui est placée très haut dans »l’échelle des drogues« mais qui est acceptée dans notre »sot« ciété et où c’est même souvent mal vu et dérangeant de ne pas aimer »boire un verre de vin"

Un joint ce n’est pas direct l’ivresse, s’il est léger c’est comme votre verre, un plaisir éphémère immédiat..

Quant a Pimpin, vous faites le beau pimpin !! Pénaliser fortement les consommateurs !! Il n’ya rien de plus inneficace, c’est ce qui est fait en france pour beaucoup de consommateurs, ça gonfle super bien les quotas policiers, ça engouffre des sommes astronomiques qui pourraient être bien mieux utilisées par les forces de l’ordre...France est la plus répressive en europe et le nb de consommateurs n’a fait qu’augmenter !

Avez vous déjà entendu parler du portugal et de sa politique par rapport aux drogues, et des effets qu’elle a eu sur le traffic et sur les consommateurs ? Renseignez vous, là bas suite à la dépénalisation (pas que des douces), le nb de conso n’a pas explosé, au contraire !!

Et avez vous déjà réfléchi à l’opium du peuple de nos pays occidentaux, le foot et l’alcool ?Alcool qui a permis aux blancs d’éradiquer et asservir de nombreux peuples (sur tout les continents où on a colonisés). Vous êtes vous déjà intéressé aux effets secondaires du canna ? de l’alcool ? De tout les faits divers ou passage à l’acte sous fond d’alcool ?sous fond de cannabis ?

Comptez et revenez nous dire ce qui coute le plus cher à notre société, à notre sécu, à notre éveil spirituel. Qu’apporte l’alcool ? et l’autre ? Pourquoi l’alcool est en vente libre et le canna réprimer autant ? Saviez vous que scientifiquement l’alcool est plus proche de l’héroïne dans son action ? Alors que scientifiquement, au vu des dangers, le canna interdit devrait induire une interdiction encore plus grande pour l’alcool !!mais non...Ca brasse trop de fric, c’est ça la raison !pernot ricard sera très content de financer une étude démontrant les bienfaits de la colle sur des décervelés, personne n’a pu se révolter ou s’organiser ou réfléchir grâce à l’alcool. Le minimum serait de mettre ces substances au même niveau. Diaboliser le canna et angéliser l’alcool, c’est vraiment arriéré, lâche et malhonnête. Mais cela doit venir de nos ancêtre

Et encore je n’ai pas du tout parler du côté thérapeutique. (du canna hein, l’alcool n’a jamais rien soigné, si ce n’est désinfecter quelques plaies ou oublier la douleur).

Je n’ai ni parler des hautes doses, cuite commune dans notre occident et ailleurs, quels sont les effets secondaires liés à une forte ivresse ? a t’on vu des comma cannabinoïdiques ? combien y’a t’il de bastons, viols, vols, drames familiaux et trucs super cons et grave aperçus dans les faits divers où les protagonistes étaient ivres ? et combien de défoncés au canna ont lachés leur haine sur autrui ?

Et on pourrait parler longtemps de l’alcool, de son effet sur les peuples, de son effet sur l’environnement et de son effet sur le marché monétaire mondial.

à méditer, mais je trouve cet article très subjectif, non documenté et véhiculant une méconnaissance et un désamour particulièrement anti cité, anti racaille, anti canna blablabla.

Allez ! la France aux buveurs !

Et un petit souvenir que l’on a donné aux aborigènes (par exemple, pareil en asie, en amérique du sud, en afrique et bien sûr contre les vrais américains...) cadeau !

https://www.creativespirits.info/images/uploads/aboriginalculture/health/Abo riginalDrinkingSession.jpg

Et pour finir, je vous conseille fortement de faire un festival sans alcool et de comparer les échanges humains qu’il y existe par rapport à un festival où l’alcool est roi avant tout (avant la musique et les rencontres). On a tous entendu une conversion de mecs bourrés et de mecs défoncés, à votre avis, laquelle élève le niveau ?

et bonne rentrée