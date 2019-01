M. le Ministre de la Culture, pourquoi ne répondez-vous pas ? Bibracte, Chalon, Taisey

Monsieur le Ministre de la Culture,

Les 19 octobre et 2 novembre 2018, je vous ai adressé deux courriers sous forme d'articles Agoravox dans lesquels je dénonçais de graves erreurs concernant les origines de notre histoire, au premier chef, celle de la localisation du site de Bibracte au mont Beuvray.

Je viens de relancer mon député, M. Raphaël Gauvain, pour qu'il vous invite, de nouveau, à répondre aux questions que je pose.

J'attire, de nouveau, votre attention sur les traductions et interprétations erronées faites des textes de César et de Strabon, ainsi que sur la grave méconnaissance qui s’ensuit concernant le riche patrimoine, non seulement de notre antique cité de Chalon-sur-Saône, non seulement de la Bourgogne, mais de l'ensemble de la Gaule, voire au-delà. Cela fait presque trois mois. Suivant la règle de notre démocratie, c'est le temps limite prévu pour une question écrite posée par un député.

Je me permets d’insister. Je ne doute pas que les professeurs certifiés auxquels vous pouvez faire appel confirmeront, à l’évidence, mes traductions et interprétations. Je compte sur eux pour dénoncer avec moi les falsifications qui ont été faites aux siècles derniers par des professeurs cherchant à accorder leur traduction avec les thèses d'archéologues qui se sont complètement fourvoyés. La capitale du peuple éduen ne s'est jamais trouvée au mont Beuvray.

La ville des Celtes qu’évoque Hécatée de Millet au VI ème siècle avant J. C., c’est Nuerax, Nue arx, la nouvelle forteresse, alias Tasiacum, Taisey, antique Cabillodunum (la ville de Chalon ne s’est entourée d’un rempart qu’au III ème siècle).

C’est ainsi que les vestiges archéologiques retrouvés au mont Beuvray ne témoignent que du cantonment passager d’une troupe boïenne, tel que César le dit, et non de la civilisation brillante des Celtes. Il s’ensuit que la civilisation brillante des Celtes ne peut s’expliquer que sur les véritables sites de Bibracte, à Mont-Saint-Vincent (vestige d’oppidum troyen, temple cananéen, style temple de Salomon, devenu église) et à Taisey (tour antiquissima toujours debout, Saint des saints de type judaïque, fossés de défense en attente de fouilles).

Il s’ensuit que nos historiens ont égaré, non seulement nos compatriotes, mais tout le monde érudit européen, en inventant, au moyen-âge, un temps des cathédrales, dit “art roman” alors qu’il s’agit d’un art des Celtes d’avant la véritable christianisation canonique de la Gaule, au temps de l'antiquité tardive.

Voilà pourquoi, de facto, les cartulaires du Moyen-âge ne peuvent donner les actes de fondation. Voilà pourquoi ces historiens en sont réduits à inventer des dates du XI ème au XII ème siècle.

Voyez la carte de Peutinger dont l’empereur Julien (IVème siècle) n’a pu terminer la rédaction du fait de sa mort imprévue au combat. Toutes les cités gauloises semblent avoir déjà leur basilique. La cathédrale de Chalon y figure sur la rive gauche de la Thalie, affluent de la Saône… Le rhéteur Eumène la qualifie de "plus beau temple de l’univers". Ces merveilleux tympans sculptés que le touriste admire n’évoquent pas la vie ou la crucifixion du Jésus des évangiles, mais ceiie d'un Christ juge à venir ou venu qu'on honore. Ces merveilleux chapiteaux sont cananéens. Tout cela est judaïque.

Mensonges, les actuelles émissions de télévision qui nous montrent une Gaule en bois qu’investissent progressivement de grandes villes romaines ! Lorsque César arrive en Gaule, c’est Rome qui était une ville en bois. Elle n’a commencé à se couvrir de monuments architecturaux qu’après avoir conquis la Gaule.

Notre culture, notre civilisation, nous viennent beaucoup plus du Proche-Orient que de Rome. Les dieux de Rome sont morts. le judaïsme essénien les a vaincus.

Oui, M. le Ministre, je suis stupéfait de constater de telles erreurs historiques. Je suis écoeuré qu’elles perdurent malgré toutes mes interventions. Je suis scandalisé de constater l’incapacité de nos gouvernants à mettre efficacement en valeur ce fabuleux patrimoine celte, ne serait-ce que pour combler le trou du budget et créer des emplois.

En espérant une réponse, veuillez agréer, monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments encore dévoués mais désabusés.

Emile Mourey, 20 janvier 2019