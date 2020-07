Ma combine contre le virus : sans chemise sans pantalon !

Pour nombre de jeunes et de moins jeunes, le Covid19 n'est qu'un fantasme, une arnaque, une manipulation des Puissants. Tranquillement assoupi sur leur bout de gazon, fort de leur « intuition », ils se sentent à l'abri . Cet article se veut la dénonciation du refus de prise en compte de l'épidémie au nom du complotisme ou simplement au nom d'un hédonisme primaire.

Le champ du complotisme est ici sans limite. Les Chinois ont inventé une arme pour décimer l'humanité. On va nous obliger à une vaccination qui fera la fortune des Laboratoires. Vous n'avez pas lu suffisamment la Bible. Etc. Il y aura toujours un professeur Nimbus - persécuté par les autorités, bien sûr - pour vous faire part d'une recette miracle, comme l'usage trop méconnu de l'ail et de l'oignon...

Du coup, aidé par notre Robin-des-Bois-au-Service-des-Puissants-en-Difficulté, le « foudroyant » Michel Onfray (1), les climatosceptiques reprennent eux aussi du poil de la bête, Le signal est donné : on peut se lâcher, chier à l'aise dans tous les coins, rouler en 4x4 et faire la nique à tous ces écolos qui nous emm... !

Ce trumpisme est-il sur le déclin ? Que d'économies en perspective, n'est-ce pas, si l'on arrête d'investir dans la médecine, préventive ou non ? Et à quoi bon ce dépistage intensif dont nous n'avons vraisemblablement pas les moyens ? Ça suffit : on veut s'éclater ! Merci Nimbus et Onfray ; avec vous, sur les réseaux, on y voit plus clair !

Le raisonnement, la logique ne sont plus là. A un argument on réplique par un ouï-dire, une hypothèse, une croyance, une affirmation péremptoire, un jeu de mot, une insulte, un braiement qui coupe la parole à tout éventuel interlocuteur. Il suffit que l'argumentation vienne d'un adversaire politique pour qu'il ne soit pas pris en compte et analysé. On transforme ainsi l'Histoire par petites touches (2) pour faire admettre, au bout du compte, des horreurs ou des absurdités, comme la négation des Camps de la Mort.

Au nom de grands pricipes, comme celui de Nation, oubliant les antagonismes de classes pourtant prégnants, on entretient la confusion, félicitant par des discours ronflants, les soignants qui se sont sacrifiés, mais évoquant le moins possible des augmentations de salaires restant bien loin des attentes et des besoins.

A l'extérieur des crétins, s'affranchissant des principes de solidarité, ont donc décidé de s'éclater, se groupant et rotant à plusieurs milliers dans la Nièvre ou ailleurs, mettant leur vie et celle des autres en péril..