Macaron chez les péquenauds

Macron au salon, Pinocchio chez les paysans, les péquenauds, quoi ! Pas vraiment attendu comme le saint sauveur, les mecs connaissent le gugusse et sa logique banque d'affaires, alors cascade de sifflets en tous genres en guise d'accueil.

Sauf que Pinocchio est là pour les images, alors Jupiparterre sort de sa cuisse et sans tonner ne se dégonfle pas et y va, au cul des vaches, couillu le poulbot imberbe, et que j y vais causer avec ces moins que rien qui me sifflent, et que je contre argumente, oui mais non, ah bah non les gars qu’il dit, ça on peut pas mais on va ceci je vais cela.

Et ca dure ! Mais l'essentiel c est pas le fond mais l'emballage, alors après avoir reçu au Palais les jeunes agriculteurs et envoyé Bribri voir les nenettes des pequenauds dans je sais plus quelle province de pouilleux, ben dix heures que je reste, mieux que ce pauvre Hollandouille, moi Bébé Rothschild je reste au delà de l'heure de fermeture, et mes perroquets des 9 milliardaires sen retournent énamourés dans leur rédaction chanter ma geste !

Intox à fond mais intox bien faite, le petit maitrise bien le truc, ses dossiers comme sa comm à deux balles d'entourloupeur Rothschild qui te dit blanc quand il fait et pense noir. Paroles paroles, toujours des mots sur vos maux. Et tiens trois ans de glyphosate UE dans la tronche, et taingue une bonne saignée pour mes potes d'Auchan et Leclerc, sauf que HOP les cocos tes objections ben TAC, t as vu la répartie hein, on a tout prévu avec mon équipe de chez Mac Kinsey du coup t'as plus rien à me rétorquer parce que moi Jupiter je sais tout !

Pour séduire il sait y faire, mais pour convaincre … Les gars s'en allaient en tirant la tronche, les mensonges du MONARC tu parles qu’ils ont pigé le truc, le mec c'est les ultra riches, Monsanto et les grandes surfaces qui nous étranglent, nos ennemis c'est ses potes, alors son numéro de charlatan prestidigitateur même nos vaches font de meilleures bouzes !

Qu’importe le road show est fait, les vieillles poupées liftées de C dans l'air ont leurs varices qui dégrossisent, elles en peuvent plus et sortent le numéro 5 de la mère Chanel sur leur vieux plateau tout pourri.