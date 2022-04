Macron a gagné. Il le sait bien, lui, mais nous, on ne le sait pas encore. Il a gagné, ou presque… car il ne lui reste en fait, qu’une dernière étape à franchir. Une simple formalité. Quelques discours bien rodés : nous faire croire qu’il n’a « pas encore » gagné.

Mais comme on le croit déjà… Macron a déjà gagné.

La grande machine médiatique est en marche. Les heureux perdants rachètent leur honneur en faisant ce qu’ils savent faire de mieux à chaque deuxième tour : barrage. Et voilà que toute la petite troupe de castors se met au travail pour la grande cause nationale, faire barrage… mais, barrage à quoi exactement ?

Eh bien, au grand ennemi commun pardi ! Ce maudit extrême qui est le seul dans notre pays à avoir le privilège d’être comparable au mal absolu ! Parce que, il faut le dire, c’est un sacré privilège dans notre beau pays tellement libre qu’il est devenu « irresponsable » de « comparer l’incomparable ». Changer sanitaire en nazitaire par exemple… ça ne se fait pas ! Totalement honteux !

Et voilà que d’un coup, le spectre de celui dont on ne prononce pas le nom réapparait pour le dernier acte, what a surprise ! Il sort d’outre-tombe et prend encore une fois les traits de cet extrême qui, à lui seul, est capable de délier toutes les langues : fascisme, racisme, antisémitisme… nazisme, ouhouu ça y est le mot est lâché et l’on en frémit déjà.

La peur, quelle aubaine ! Quel pouvoir sur les peuples ! C’est la peur qui conduit aux extrêmes, certes, c’est aussi la peur qui empêche les peuples de se battre contre ces mêmes extrêmes et c’est encore la peur qui nous rend aveugles au fait que nos dirigeants sont comme tous les autres, dans une forme d’extrême.

Comment ça ? Le capitalisme barbare, le libéralisme sans limite, la quête de croissance infinie, la destruction de la planète pour le profit, ne serait-ce pas là les symptômes d’une pensée extrémiste ? Mais non voyons. C’est au contraire, de ne pas adhérer à ces principes considérés comme « modérés » qui fait, à coup sûr, de nous des extrémistes !

Et personne ne veut se voir attribuer l’étiquette « extrémiste ». Voyez comme il est facile aujourd’hui de rentrer dans cette case ! Il suffit d’être pour une action ou une idée hors norme, qualifié de complotiste, d’antivax, de gilet jaune, de chômeur (une insulte en Macronie), de zadiste, de fainéant, de marginal, d’asocial, bref, de « pas normal » pour avoir de grandes chances d’être « extrémiste de quelque chose ». Et alors si vous émettez l’ombre d’un doute sur l’objectivité des médias en France alors là, c’est le pompon.

Non, il n’y a pas à dire, ce système qui ne propose aucune alternative à part choisir pour la énième fois entre la peste et le choléra, entre dictature du fric ou dictature du flic, entre mourir asphyxié par un policier vénère ou par toujours plus de dettes impossibles à rembourser ou encore, par le climat devenu fou et dont aucun de ces deux pantins de candidats n’a à foutre, c’est vraiment le monde dont tout le monde peut (et doit) rêver.

Et c’est pour tout cela, nous dit-on, qu’il faut voter utile au premier tour. On ne va quand même pas voter pour un « petit candidat » ! Les idées farfelues, les gueules « non présidentiables », les accents bizarres, les syndicalistes, les anticapitalistes, voyons, ce n’est pas sérieux. Voter utile, c’est le vote de « raison ». C’est choisir la forme, plutôt que le fond.

Parce qu’au fond, on sait ce que l’on a à perdre et on ne voit pas bien ce que l’on a à gagner, à changer, alors pourquoi changer ? On est bien comme ça non ? Ça pourrait être pire ? Soyons-en sûrs, c’est ce que pense aussi la grande majorité des Russes, des Chinois, ou encore des Nord-Coréens. Ça pourrait être pire !

Alors, surtout, ne changeons rien ! Laissons Macron et sa bande de startupers avides décider pour nous, et surtout pour eux. Laissons-les changer le monde selon leur bon vouloir c’est à dire en n’y changeant absolument rien et continuons à faire pareil… en pire ! Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus morts !

Parce que c’est NOTRE projet !