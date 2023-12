Macron assiste à l’allumage d’une bougie pour la fête juive de Hanoukka à l’Élysée. Que se passe-t-il ? On leur a coupé l’électricité ?

Ben c’est bien , on se rend compte comme cela que désormais on es plus dfu tout en démocratie mais dans un pays raciste et racialiste et comunautariste qui s’affirme

Definition basique du racisme

Ne pas traiter équitablement deux peuples (ou ici plusieurs religions)

Au moins désormais ca se vois et c’est criant..

Ca deviens de plus en plus un shit-hole cummunautarisyte et racialsyte ce pays, bref ne reconnais plus du tout l’universalisme qui a forgé mon pays...

Plus cela va, polus il est désormais étranger aux valeurs qu’il m’a lui meme inculqués et que j’appréciais, ca me fous les glandes, j’ai mal à ma France !