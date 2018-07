Macron au-delà de Benalla ou du délit à l’affaire d’État !

Pour Edouard Philippe, le cas Benalla est une « dérive individuelle » plutôt qu’une « affaire d’État » ; une idée reprise par Philippe Castaner[1] : « Ce qu’il s’est passé le 1er mai place de la Contrescarpe est grave, mais une dérive individuelle ne fait pas une affaire d’État. » Nous pourrions accepter cette analyse si les protagonistes de cette affaire n’étaient que des gens « ordinaires » : des membres du cabinet du président de la République, des hauts fonctionnaires de la police et de la gendarmerie, le ministre de l’intérieur et vraisemblablement le président de la République lui-même (n’a-t-il pas dit devant les députés de la majorité qu’il est le seul responsable). Le contexte d’emploi d’Alexandre Benalla, ce qui a permis qu’il « dérive », la qualité de ceux qui ont caché par volonté ou par omission cette dérive, sont autant de raisons qui font que ce serait une erreur serait d’en rester à l’attitude et même aux fonctions élyséennes d’Alexandre Benalla. Qu’est-ce qui a dysfonctionné au sein du cabinet présidentiel, qu’est-ce qui a été autorisé par la hiérarchie du cabinet, qu’est-ce qui relève de l’incompétence, de la tolérance ou de la protection du président de la République ?

Les commissions d’enquête parlementaires sont là pour apporter des réponses à ces questions, seule la licéité de l’action d’Alexandre Benalla ne relève que de la Justice.

La position, les fonctions et la façon dont A. Benalla les exerçait interrogent le fonctionnement de notre République : comment se fait-il qu’un chargé de mission contractuel puisse être en position d’adjoint au directeur de cabinet ? Comment se fait-il que les hauts fonctionnaires concernés par l’action possiblement délictueuse de A. Benalla n’aient pas appliqué les injonctions, indiscutables, de l’alinéa 2 de l’article 40 du code de procédure pénal qui est explicite : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » ? L’absence de plainte de la part des victimes tout autant que l’absence supposée (car parait-il on avait perdu la trace des victimes qui pourtant avaient été conduites dans un commissariat de police) ne sont pas des raisons suffisantes pour s’exempter, surtout quand on est un haut fonctionnaire, d’avertir le Procureur de la République. La soi-disant sanction infligée (15 jours de suspension) n’autorise pas non plus à ne pas informer le procureur. Les citoyens sont en droit d’attendre qu’une « vraie » sanction conservatoire soit appliquée à l’auteur de la dérive et que le délit soit porté à la connaissance du procureur de la République. En règle générale c’est comme cela que les choses se passent ; quand une administration a connaissance d’une action qui pourrait être qualifiée de délictueuse elle en informe le procureur et elle suspend le présumé fautif jusqu’à ce que le procureur rende une décision. Nous ne pouvons pas nous satisfaire des explications données devant les commissions d’enquête qui ont montré que chacun tente de « sauver sa carrière », de couvrir sa hiérarchie, d’évidence de masquer la réalité : mais chacun sait que ne pas tout dire ce n’est pas mentir. Comment peut-on imaginer faire croire au public que le Ministre de l’Intérieur et les hauts fonctionnaires de police ne connaissaient pas A. Benalla alors qu’on ne peut même pas dénombrer les photos où il est présent côte à côte avec le président de la République ?

Donc cette affaire n’est pas que celle d’une dérive individuelle, elle est surtout une affaire d’État puisqu’elle met en cause le fonctionnement de la Présidence de la République. Prise à ce niveau, au-delà des aspects juridiques et de ceux managériaux, cette affaire est à la fois un symptôme, un révélateur et un signe.

Le symptôme :

Cette affaire, dans la façon dont elle a été traitée puis cachée, est symptôme de la personnalité trouble du président de la République qui semble être un adolescent caractériel qui ne supporte ni les refus ni les contradictions, à qui tout est dû, qui est ancré dans une indissoluble certitude d’avoir seule raison contre tous et de détenir la vérité, que l’autre intéresse peu sauf à être servi pas lui ou à s’en servir. La tyrannie peut exclure toute forme de violence et, alors, elle se manifeste essentiellement par un sentiment d’insatisfaction exprimé de manière exacerbée, et par une grande intolérance à la frustration. Cet adolescent tyran devenu un adulte tyran, avant peut-être d’être un gouvernant tyran, refuse de renoncer aux fantasmes de toute-puissance de son enfance, ce qui le pousse à se croire tantôt le centre du monde, tantôt moins que rien. D’où le besoin d’emprise sur les autres pour se sentir exister.

On retrouve ces traits dans le discours délirant qu’Emmanuel Macron a prononcé devant les seuls députés de La République en Marche : « je suis le seul responsable », « qu’ils viennent me chercher ». Il s’adressait à ses seuls affidés, ceux sur lesquels il a de l’emprise ; d’ailleurs la réaction de ceux-ci montrait comment ils se comportent comme des groupies, comme les membres d’une secte. On pourrait multiplier les exemples : l’omniprésence du président sur la scène médiatique supplantant souvent les ministres, la décision de choisir les journalistes qui accompagnent ses déplacements, le rejet de la salle de presse hors de l’enceinte de l’Élysée, la volonté de réduire le nombre de parlementaires pour s’assurer plus facilement une cour d’affidés, les propos méprisant pour les gens du peuple… L’attitude de désinvolture et de mépris manifestée lors de cette affaire concourt bien à affirmer l’existence de cette personnalité tyrannique : « Vous êtes très excités par ces sujets. Moi ça fait deux heures que je suis avec les gens. Vous êtes les seuls à m’en parler », fait mine de s’esclaffer le président, qui a vivement attaqué la presse ces derniers jours. « Ils sont excités comme tout », insiste-t-il en se tournant vers les badauds, les prenant à témoin. L’affaire Benalla, « c’est une tempête dans un verre d’eau. Et, pour beaucoup, c’est une tempête sous un crâne », a-t-il lancé dans la matinée, à Campan, où il rencontrait des agriculteurs[2]. »

Le révélateur :

Cette affaire, conséquence du « symptôme », est le révélateur d’un type de gouvernance autocratique. Christophe Castaner en apporte une illustration[3] : « Le 6 avril 2016, un mouvement nouveau qui allait transformer la vie politique était créé : En Marche ! J’étais là, aux côtés d’Emmanuel Macron, convaincu qu’il était nécessaire de dépasser les clivages en place qui gangrenaient la vie publique. J’avais, et j’ai toujours chevillée au corps, la sensation que notre pays regorge d’envie et de talents qui n’attendent qu’un coup de pouce pour se mettre en marche. J’avais, et j’ai, plus que jamais, chevillée au corps l’idée que nous pouvons faire mieux pour mettre en commun les intelligences et les talents au service de la transformation de notre pays. Aussi, et peut-être même surtout, j’étais, et nous étions tous convaincus que ce qui avait tué la confiance entre politiques et citoyens depuis tant d’années était une forme de résignation devant une politique qui n’était pas « propre », jamais exempte des reproches qu’elle ne manquait pas d’adresser aux autres. » Voilà tout est dit : les autres sont « sales » et corrompus, Jupiter-Macron lave plus blanc. À bien y regarder ce n’est pas un discours si nouveau qu’il y paraît, mais à l’aune de la personnalité charismatique quasi christique de Macron il prend une nouvelle dimension. Quant à vouloir supprimer les clivages ça en dit long sur la volonté hégémonique de celui qui gouverne : tous derrière moi, tous d’accord avec moi ! Une idée que l’on retrouve dans la lettre de Ch. Castaner[4] : « Pour autant, que l’ensemble de l’opposition instrumentalise ces fautes individuelles pour tenter de mettre à mal notre République relève, en fin de compte, de ce refus que nous changions en profondeur notre pays. » En démocratie le rôle de l’opposition c’est bien d’instrumentaliser les faits pour déstabiliser un gouvernement qui ne lui sied pas. Comment à un moment de la vie politique où le pouvoir étouffe toute pensée contraire par l’importance de sa majorité parlementaire et sa façon de caractériser comme forcément « ringarde », par sa communication logorrhéique plus proche du marketing que de la philosophie politique, par le musellement des corps intermédiaires et de la presse, comment l’opposition ne se saisirait-elle pas d’une affaire individuelle si intimement liée au président de la République et à sa façon de gouverner ? Elle ne le ferait pas que nous serions en droit, nous citoyens, d’y voir une faute et de la lui reprocher.

Oui, une faille dans le système est apparue et les « oppositions » autant que les journalistes s’en emparent comme le dit François Fressoz[5] : « Et lorsque la faille se présente, béante, c’est la curée : non seulement les parlementaires infligent au président qui se croyait infaillible une leçon de démocratie en pointant du doigt le déséquilibre des pouvoirs, les travers d’une -hyperprésidence qui a voulu tout écraser – le Parlement et le gouvernement –, mais ils passent immédiatement aux travaux pratiques en bloquant la révision constitutionnelle. » Oui, la « dérive individuelle » d’un membre du cabinet du président de la République est une faute politique qui ouvre une faille dans la gouvernance et donne un caractère d’Affaire d’État à cette situation dont l’opposition politique a le devoir, en démocratie, de s’emparer, n’en déplaise au président, au gouvernement et à la majorité.

Une fois encore heureusement que la presse nous révèle ces faits et que l’opposition s’oppose et demande, en notre nom, des comptes face à une défense d’une affligeante médiocrité à moins qu’il ne s’agisse d’une tartuferie : « Aucun moment les faits n’ont été cachés. À aucun moment nous avons considéré que ce qu’il s’était passé n’était pas grave : des sanctions ont été données. À aucun moment nous n’avons voulu empêcher la justice de faire son travail. »[6], sans l’article du Monde du 18 juillet rien n’aurait été dit ni sur la « dérive » de Benalla ni surtout sur la gestion de la « garde rapprochée » de Jupiter-Macron. Le président Macron et les membres de sa secte avaient bien l’intention d’étouffer l’affaire en discréditant la presse et l’opposition parlementaire, mais aussi en faisant porter le discrédit sur les victimes comme en témoigne ce message (un parmi d’autres) sur Twitter communiqué par Médiapart : « Plus tôt dans la journée, à 3 h 59, un compte affichant le logo En marche !, poste l’une des vidéos volées en préfecture avec ce commentaire : « Ok, même si ce n’était pas à Alexandre Benalla de le faire, ne faisons pas passer cet étudiant pour un garçon bien sous tout rapport. C’était un individu violent qui était sciemment venu place de la Contrescarpe pour « casser du flic ». », et bien sûr les nervis de la macronie ont fait disparaître les copies de bandes de vidéosurveillance.

Si de la faute nulle n’est protégé comme le rappelait le Premier ministre aux députés qui l’interpellaient : « Un comportement exemplaire, ce n’est pas un comportement infaillible. Une République exemplaire, ce n’est pas une République infaillible », il reste le flou autour du recrutement et des fonctions d’A. Benalla comme l’a dit Laurence Trastour-Isnart, députée Les Républicains des Alpes-Maritimes : « Comment accepter que le président confie autant de privilèges à un jeune homme de 26 ans aux fonctions obscures ? […] Comment justifier ce système monarchique où notre pays est confié à un cercle de conseillers tout-puissants ? On assiste aux dérives du pouvoir central qui veut supprimer tous les contre-pouvoirs pour accentuer les siens. »

Le signe :

Cette affaire le signe d’un avenir plein de dangers pour la France et les Français, par les questions qu’elle pose, par l’obscurité faite autour d’elle, par le silence du président de la République, pas son refus de s’expliquer devant l’ensemble des Français et en réservant ses explications incantatoires et imprécatives aux seuls courtisans de La République en Marche, tout en prenant soin qu’elles soient communiquées à l’extérieur du temple. Cette affaire est bien une affaire d’État, signe d’une déliquescence de la France, de ses institutions et de ses valeurs républicaines.

La France court le risque de voir la démocratie amoindrie jusqu’à n’être plus qu’une caricature de démocratie. Rappelez-vous ce Prince Louis‑Napoléon, qui se présentait tantôt en défenseur des pauvres, tantôt de la religion et enfin des propriétaires, devenu empereur après avoir muselé l’assemble nationale et écrit une nouvelle constitution. Dès lors plus de liberté pour la presse, création d’une police politique, une opposition politique muselée, tout cela marquait la victoire du parti de l’Ordre et des bonapartistes autoritaires, un « monde nouveau » par rapport à « l’ancien monde » des conservateurs. Les Français déçus par une République qui les avait fait canonner en 1848 ont répondu à l’appel d’un « monde nouveau » qui se montra tellement identique à l’ancien. La réaction fut quasi inexistante : la France s’était endormie, on sait combien le réveil fut brutal en 1870.