Macron, bien que son ciel s’éclaircisse, les Gilets jaunes vont-ils obliger ce dernier à quitter le pouvoir ou à lâcher fortement du lest !

Notre Jupiter et sa clique, installés confortablement dans leurs tours d'ivoire pensaient que le mouvement des « Gilets jaunes » déclenché en octobre 2018 ne serait qu'un feu de paille !

Avec le temps, nous avons vu et constaté qu'a l'évidence le résultat a été bien évidemment tout autre.

Sentant le vent mauvais depuis trois semaines dans la mouvance du Grand débat, Macron organise des rencontres citoyennes. Ses talents de comédien de théâtre portent leurs fruits puisque sa cote de popularité augmente : Ici . Outre ses talents d'acteur, il faut aussi rajouter ses talents d'enfumage pour gogos. La preuve lors de sa réunion du 04/02 en banlieue à Évry-Coucouronne, Macron a été interpellé sur l'immigration et il a déclaré : ( je résume ) La France a toujours été un pays qui a accueilli des immigrés comme au siècle dernier les Italiens, Polonais, Espagnols, et ce parfois avec des violences. Notre Jupiter fait semblant d'oublier que ces immigrés avaient un fort désir d'intégration, ces derniers ne pensaient pas que le code de leur religion primait sur les lois de la république.. alors qu'actuellement 30% de musulmans pensent que la charia est au-dessus des lois de la république : Sources. Pour résumer les nouveaux arrivants ne désirent pas s'intégrer,... mais veulent plutôt que les « Gaulois » intègrent leurs coutumes et leurs autres façons de vivre, ( ce désir d'intégration de mes parents, je le connais personnellement, car ces derniers étaient d'origine italienne arrivés en France en 1928 … et comme ils avaient tous deux un fort désir d'intégration, la fratrie de 8 enfants n'a pas appris l'italien )

Qui n'a pas en tête cette fameuse phrase prononçait par notre Jupiter en chef : « Qu'ils viennent me chercher » !

Depuis ce mémorable « discours » ( 24/07/18 ) même si nombre de régions françaises étaient hélas en situation de sécheresse, l'horloge du temps tournant, faisant suite à l'été, est arrivé l'automne et ses pluies, ce qui fait que pas mal d'eau a commencé à couler sous les ponts !

Soucieux de trouver des sous, début juillet 18, Jupiter et son fidèle sherpa ( un certain Philippe ), nous sortent de leurs chapeaux la trop fameuse limitation à 80 kmh ! Bingo, 6 kmh de plus devant une « boîte à malice »,.. et c'est 45 € mini garantie pour Bercy. ( l'argent de PV est réservé pour les hôpitaux qu'ils disent )

Dans le pays, la pilule est dure à avaler, que cela ne tienne, vers la mi-septembre, nos « duettistes » en rajoutent une couche, cette fois, on augmente la taxe sur les carburants ( les cons, ça ose, c'est le mémorable dialogue d'Audiard dans le film « Les tontons flingueurs » )

Cette absurde décision, sera « la goutte d'essence qui va faire déborder le réservoir », mais hélas, trois fois hélas, nos deux premiers de la classe hautains psychorigides isolés dans les ors de la république regardent la situation avec des lunettes très très embuées, et ils ont également aussi oublié d'enlever leurs bouchons d'oreilles, résultat, ils sont incapables ( leurs con seillers itou ) de voir, de sentir cet immense mécontentement qui à l'instar de « la petit bébête qui monte qui monte monte » prendra le mon du « Mouvement des Gilets jaunes », mais pour Jupiter et son sherpa, c'est « cachons ce mouvement que nous ne saurions voir » !

Nous arrivons à février 2019, le mouvement des Gilets jaunes a connu 12 actes, tous ont été malheureusement émaillés d'actes de violence à savoir plus d'une douzaine d'éborgnés et de très nombreux blessés tant du coté des manifestants que celui des forces de l'ordre ( sur ce chiffres très grosse contradiction entre les sources officielles, les médias, et les divers représentants des gilets jaunes)

Pour calmer le jeux, Jupiter a commencé son tour de France d’enfumage, où tout est arrangé et filtré (dixit un maire d’Occitanie présent à ce débat : Ici.

Ensuite, regardez cette séquence de la vidéo du débat citoyen à Bourg-de-Péage dans la Drôme, vous remarquerez que la caméra ne montre pas la personne qui interpelle Jupiter,… puis le son est carrément inaudible, nous aurions bien aimé qu'au cours de cette interpellation son interlocuteur évoque Ceci., … mais comme je le dis …la caméra « s’est arrêtée au feu rouge » ! Dans sa réponse Jupiter a déclaré « qu’il n’était pas né avec une cuillère d’argent dans la bouche » : vidéo, ...bon OK, mais quand même, cette dernière n’était quand même pas en plastoc ! Ensuite sa vie professionnelle s’est passée dans les lambris dorés de la banque Rothschild, et après dans les ors de la république, eh !, il ne va pas nous faire le coup qu’il a vécu parmi les gueux ! Dommage qu'à la place de ce citoyen ( anonyme,... et peu perspicace ) ce n'était pas votre serviteur, sûr que j'aurais continué mon exposé, de là à croire comme l'a fait remarquer un maire d'Occitanie, que tout est est bien filtré,.. du vrai cinéma quoi ! : ( déjà signalé plus haut ) : Ici. Comme dit l'autre fastoche de dialoguer avec des « moutons » !

Conclusion :

Mercredi : 5/02, vers les 22h 45, après le film, je zappe sur BFM TV, et sur l'écran, j'ai vu ce bandeau : « Macron changé par les gilets jaunes » ( copie d'écran perso ) ,... j'ai regardé 5 mn, puis dodo ! En me couchant, j'ai repensé à ce bandeau, alors notre Jupiter aurait changé, la grâce de Sainte Gilet jaune « serait-elle descendue » sur lui ?,... et j'ai médité sur ces vieux adages :

Il n'y a que le imbéciles qui ne changent pas d'avis !

Chasser le naturel, il revient au galop ! ;... alors lequel des deux sera le plus forts,

Manu, patience, d'ici à la fin de l'année, le peuple a toujours en tête ta hautaine et méprisante déclaration de juillet 2018, .. et d'ici là ce dernier risque bien d'arriver … à moins que tu lâches encore sérieusement du lest, … en espérant qu'il a une bonne réserve comme : Ici !

Néanmoins, il faut également penser au abracadabrantesque feuilleton Benalla, qui depuis sa fameuse intervention musclée à la Contrescarpe, nous apporte régulièrement des nouvelles toutes plus surprenantes les unes que les autres. Ce « feuilleton » risque bien d'avoir éventuellement de très sérieux dommages collatéraux, comme au final ,... l'éjection de notre Jupiter ! Au fait le célèbre franco-marocain ( d'après certaines sources : Ici ) de n'avoir pas respecté ses obligations : Ici, de contrôle judiciaire,... son embastillement c'est pour quand ?

Gilbert Spagnolo dit P@py