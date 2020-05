Macron, Bigard, Zemmour, Raoult, Philippe de Villiers. Cherchez l’intrus...

Mais, que va donc bidouiller le président de la République avec des "personnalités surprenantes" prétendument anti-systèmes, d'une popularité indéniable, mais tous si éloignés des idées présidentielles. Pourquoi, Emmanuel Macron s'expose ainsi ? Aurait-il l'espoir que par ricochet la lumière de ces célébrités populaires l'illumine enfin ?

Comment expliquer la relation téléphonique d'Emmanuel Macron avec un comique qui a une réputation de vulgarité qu'il revendique et entretient. " Moi, il me semble qu'au contraire le vulgaire va me permettre de dire des vérités indicibles, de dédramatiser nos petites misères, de désacraliser les hiérarchies sociales, les positions des uns et des autres, et, au passage, d'apprendre au malheureux à rire de son malheur. Je veux dire qu'une fois à poil nous sommes tous semblables".

Bigard, qui ensuite se vantera à sa façon de son contact téléphonique avec le chef d'Etat...

Je ramène ma gueule, je chie sur le président, et le président m'appelle pour me dire : vous avez raison".

Plus récemment, suite à l'agression de Zemmour, Macron a passé un coup de fil de 3/4 d'heure au polémiste, auteur du livre "Le suicide français". Un vrai succès de librairie qui a mis Zemmour à l'abri du besoin, ainsi que ses avocats. Alors, bien sûr, on aime ou pas le personnage que certains qualifieront de triste sire populiste et raciste. Pour d'autres, Zemmour est considéré comme un penseur télégénique avec les yeux grands ouverts sur notre époque. Et alors, qu'un président de la République téléphone à une personnalité connue et traumatisée pour prendre de ses nouvelles, rien de très surprenant. Puisque le président de tous les Français est toujours dans le "en même temps" pour montrer qu'il discute avec tout le monde, tout en préparant sa réélection.

Il s'agit donc d'une stratégie de communication politique d'un président dragueur, comme d'autres chefs de parti qui attrapent tout ce qui passe à portée de main. Souvenez-vous des tentatives de rapprochement de certains partis politiques avec les Gilets jaunes ou encore récemment le soutien au "druide du vieux-port".

Mais, n'a-t-on pas reproché au président son mépris du peuple et cette rencontre manquée avec les GJ. Alors, même si les conseillers de l'Elysée ne sont pas favorables à ses fréquentations avec des icônes des réseaux sociaux, le maître des horloges n'a que faire de leurs conseils et décide seul ceux qu'il doit rencontrer, ça passe ou ça casse.

Mais, surtout ne pas oublier de parler d'une amitié née au Puy du Fou, le bien nommé, entre Emmanuel Macron et le Vicomte Philippe de Villiers. Le Jolis de Villiers, qui en 2016 se posait la question suivante " Les Cloches sonneront-elles encore demain ?" La réponse est incontestablement oui, et au moins une cloche vendéenne ne se taira jamais.

Maintenant, comment résister à la tentation de piquer un petit extrait du Canard enchaîné, avec comme titre de l'article "Ras le culte !"...

"Car le Puy du Fou, le parc d'attraction de l'Agité du bocage, Philippe de Villiers rouvre aussi. La plus grosse machine française à touristes (25 000 spectateurs par jour) derrière Disneyland pourra redémarrer dès le 11 juin, comme les autres parcs de loisirs. Alors que tous les festivals de théâtre et de musique sont interdits jusqu'au 15 juillet..."

Moralité de cette histoire de fou du roi ; il n'y a pas de moralité. Dans le monde d'après c'est toujours les copains d'abord !

Maintenant, pourquoi chercher un intrus parmi ces autodidactes très différents les uns des autres. Car, tous savent faire parler d'eux en bien ou en mal. Le pire étant l'indifférence.