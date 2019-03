Macron : ce skieur désarçonné

Ahah ! Pour que plus jamais, jamais ! Les champs Elysées soient dévastés, macron a eu comme idée de les sanctuariser... De boucler le quartier, un peu comme celui des diamantaires d’Anvers...Vue, la topographie des lieux, il va falloir de la troupe, car, entre l’arc de triomphe, et la place de la concorde, il y a une foultitude de rues qui débouchent sur « la plus belle avenue du monde » (mais ça dépend des jours, et ces temps ci, c’est plutôt un chantier en déconstruction)

Donc, le préfet de police saute et des manifestations interdites dans certains quartiers ; paf, tout simple, tout baigne, prêt à repartir rejoindre Brigitte qu’a les pétoches planquée dans en station de montagne proche de l’Espagne...

Bon, mon émanu, je vais te l’écrire fort et clair ! CE que veut le peuple de ce pays, c’est d’abord de ne plus jamais voir ta bobine ! Ensuite, ce peuple veut totalement chambouler l’ordre établi, et surtout le type de société dans lequel la plupart de nous vit et ne peut plus supporter. C’est pas un caprice mec ! C’est une aspiration profonde venue des tréfinfondements (belle création non ?) d’une population en mutation... C’est un peu 1917... Bon comme tsar t’as pas la carrure, mais, peux tu entrevoir de quoi parles-je mon émanu ? Allez, j’suis bon gars : Peut être y aurait-il une solution...

Peut être, serait-il plus simple d’entendre, de parlementer et de négocier avec les gilets jaunes ou plus simplement, avec le peuple de France ? Au lieu de cela, en décembre dernier du haut de ta petite taille et de ton haut mépris tu as jeté en 30 minutes quelques miettes, à déjà une foule bien remontée qui voulait en découdre car traitée en « masse silencieuse » négligeable, exploitable depuis 50 ans. Tes vœux, sont restés en travers de pas mal de gorges « foule haineuse », pour manifestants demandant quelques droits pour une vie plus décente... Mais, c’est surtout ton dernier avatar en monologue qui ne passe pas : ce simulacre de « grand débat », où, 99% de ceux qui étaient invités, n’avaient rien à voir avec ceux qui manifestent et qui ont dévasté les champs le weekend dernier. Il faut aussi, signaler, sur ces champs en plein après midi, où la foule très dense, pour la première fois celle-ci scandait « révolution ! »...Il est loin le bon vieux temps de « macron démission ! »... entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?

Les solutions et réponses à ces troubles ?

Notre président skieur, notre sportif banquier qui, le pauvre, dut interrompre son weekend à la Monjie avec mamie, et se farcir une réunion d’urgence avec un castaner toujours sous gueule de bois, car les shots de vodka, ça casse, ça castaner ! Bref, réunion du cabinet (mais non ! pas des chiottes, quel ballot !), et zallez voir ce que vous zallez voir mes p’tits gars ! On va tout restructurer les forces de l’ordre : Revoir les stratégies pour contenir les foules, procurer de nouveaux « outils » pour contrôler physiquement les enragés, appliquer la loi anti casseurs et en voter encore des nouvelles qui restreindront encore plus les libertés de tous... Même, acheter plus de canons à eau (si, si, j’suis sérieux, il l’a dit le castaner), bref, plus couillon, à moins d’aller sur la planète Mars (toutes mes excuses aux martiens), vous ne trouverez pas pire !

Mais c’est comme ça en gaulie ! Ne pourrions-nous pas pour une fois nous inspirer de nos proches voisins ? Tenez, les vikings : à l’inverse, chez eux, il y a une vraie volonté d’un « vivre ensemble », de comprendre l’intérêt commun et donc, de faire des concessions de part et d’autre...

Quant à cheu nous ? Le pays a toujours été émaillé de conflits sociaux musclés, de grèves à répétition, de révolutions. Pourquoi me direz vous toutes ces crispations ? Par l’obstination, l’aveuglement, le mépris et allons même jusqu’au mot, bêtise crasse de l’élite, et j’assume mes mots ! Car, l’intérêt de cette élite serait de lâcher du lest avant que les affaires tournent au vinaigre, mais comment pourrait elle comprendre cette élite ? Deux mondes s’affrontent, non en fait, sont en parallèle et ne se croisent jamais, c’est une loi naturelle : deux droites ne se croisent jamais etc... Ils cohabitent sur le même territoire, ne parlent pas le même langage, et ne peuvent se comprendre, ils n’ont pas les mêmes codes et ont des logiciels tournant sur des machines antinomiques... Au final, ils font une question de principe national, d’avoir le dernier mot sur « l’affaire »... Ainsi, chacun chez soi et les manifestants seront bien gazés ! Cet entêtement peut s’observer au moindre conflit de voisinage, qui se termine au mieux avec quelques noms d’oiseaux, quelques baffes, ou au poste de police, dans les tribunaux, aux urgences, à la morgue.

Un peu d’histoire

Au départ, c’est un peuple guerrier et divisé. Le nom de "Gaulois" a été donné aux Celtes par les Romains.

Rivalités en Gaule : les cantons, les cités, sont divisés en partis rivaux. A la tête de ces partis sont les hommes à qui l’on accorde le plus de crédit ; c’est à ceux-là qu’il appartient de juger en dernier ressort toutes les affaires à régler, pour toutes les décisions à prendre. [1]

Voila, pas besoin de disserter jusqu’à plus soif, dès le départ, c’est un peuple qui a passé son temps à se bouffer le nez, qui a toujours eu une structure sociale en verticale : des grands chefs, des chefs moyens, des petits chefs, des chefs petits, des cheftaines, puis la piétaille (celle qui défile sur les champs depuis 4 mois). Sauf, que, allez savoir pourquoi, d’un seul coup c’est parti sur une augmentation trop forte des carburants. Faut savoir que toutes les révolutions sont toujours parties de ce genre de problème annexe, c’est comme on dit l’étincelle qui met le feu : un exemple : la révolution américaine pour mettre les anglais dehors vient de l’augmentation de 3 shilling par pound sur le thé importé ; chez les indiens d’inde, de la taxe sur le sel, et je pourrais en citer des dizaines. Ca part toujours de rien, et ça va très, très loin ; et l’élite, déconnectée voit son monde s’écrouler. La terrasse du Fouquet’s dévastée les remplissent plus d’effroi qu’une épidémie du typhus ! Alors, on envoie encore plus de troupes, de flicailles pour mater, taper et plus si inafinitées, mais, mais, il faut savoir qu’un CRS qui cogne sur un pauvre mec, c’est le peuple lui-même qui se met des coups de matraque sur le crane, car ces deux là, viennent du même monde, du même quartier... et un jour, un soir, allez savoir pourquoi... Il se pourrait « qu’ils » retournent leur vestes les nervis serviles à la solde dérisoire, qu’ils tombent le casque et là, ben, même planqués dans vos résidences secondaires du Touquet, « Ici le peuple !!! Vous êtes cernés, n’insistez pas, sortez les mains bien en l’air »... et ce sera la curée...

Georges Zeter/mars 2019