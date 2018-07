Macron : Champion !

Avec son ego... On n’a vu que sa pomme depuis les demi finales. Les cameras embarquées certifiées « Elysée Embedded » n’ont fait que cadrer, zoomer sur le grand petit homme bondissant : Et que je tape dans l’dos du roi des Belge et que je saute sur la table à chaque but, à que je lance les bras en l’air à la le Pen, et que je claque la bise à un membre de la mafia bretonne nommé Noël Le Graët président de la FFF, et que j’enlace la présidente Croate et que je m’impose dans le vestiaire comme la pire des groupies.

A la remise de la coupe sous une pluie battante à coté de Poutine, mais sans parapluie qu’on aurait dit Hollande en ses plus beaux mauvais jours ; Que ce Russe-frustre n’en propose même pas un à la Présidente de Croatie... Ce mec a eu la classe à la Berlusconi en ses grands jours. L’macron lui dégoulinant et bisait bisait à s’en pèter les dents tout ce qui passait de footeux, arbitreux et balloneux ; dans ce match des bisous-bisous à la pelle l’est en haut du podium l’Emmanuel bises en rafales... En regardant bien, le président de quelques français a donc passé 2 pleins après midi et soirées en Russie à s’agiter dans la loge des couronnés, plus une autre à faire la fête avec les footeux en son palais... Pour un mec soi-disant très occupé c’est pas mal ; essayez donc vous les petites gens d’en faire autant, de vous barrer du taf vers 15 heures pendant 3 jours... De plus tous ces voyages coutent une jambe, non un bras restons footeux. Mais qui s’en préoccupe ? A par quelques brontosaures décaties incapables de s’ébaudir devant le ballon rond, et le macron prés-carré.

Arrivé le lundi 16 juillet, et le retour triomphale des 23, du coach et du staff... Pour une raison inconnue de nous les manants, « nos » héros ont poireauté + d’une heure dans un salon VIP de CDG, puis, ont grimpé sur un bus à impériale et sont arrivés à l’Arc de Triomphe encadrés de centaines de flics courant sur les cotés : Durée de la descente : 10 minutes. Vue des téléphones portables sur les tweet, ca ressemble à un passage des coureurs du tour de France. Dire que des pauvres ballots se sont fait griller la couenne durant des heures pour n’entrapercevoir les joueurs au plus 15 secondes, c’est vraiment à foutre la chiasse à n’importe quel supporter d’allez les bleus – on est les champions ! (mais aussi les cons !)

Il a couru le bruit, diffusé par les valets de l’Elysée que cette descente éclair était pour la sécurité des joueurs, on ne sait jamais avec ces terroristes... Sauf que pas bien loin de chez nous, en Belgique, l’équipe nationale elle est resté longtemps en communion avec son public... Et les belge eux aussi ont eu leur lot d’attentats non ?

A peine arrivé au palais de l’Elysée, le monarque macron (MM ou aime-aime) accepte la révérence et toutes les marques de déférence qu’un roi de carnaval peut attendre d’une cour de jeunes mecs millionnaires tapeurs de baballe. Et que je bise en duo ; la Brigitte et l’Emmanuel ne savent plus où en donner de la tête et des jambes. Ces héros coup de bol sont arrivés à 19h45, juste pour l’ouverture du journal de TF1 ; ce qui a permis à Macron de prendre la parole à 20h02 et de balancer un ti discours allant dans le sens de l’histoire de la grande histoire de France. Il y a 20 ans Jacques Chichi avait conclu son discours de remerciement pour les 23 champions du monde 98 : « Merci les Bleus pour ces moments uniques que vous nous avez fait vivre. Merci pour ce bonheur immense. Merci pour la leçon de tolérance et d'humanité que vous nous laissez. Merci pour l'image de la France et pour l'ambition que vous avez imprimée dans notre cœur. » C’était un rêve qui passa et trépassa cette France Black, Blanc Beure (BBB)... Deux décennies plus tard, l’macron lui est plus désordonné dans son monologue ; normal depuis deux ans il parle toujours pour ne rien dire et son contraire. On peut restituer le pauvre poulet ainsi : « Ne changez pas ! » (quoi, d’maillot ?) « cette équipe est belle parce ce qu’elle a été unie » (c’est certain que désunie, ca ne l’aurait pas fait) « Merci d’avoir apporté cette coupe, merci de nous avoir rendus fiers, merci d’avoir mouillé le maillot, merci d’avoir été unis »-« n’oubliez jamais d’où vous venez ». Et de désigner les responsables des « clubs qui vous ont formés » et « les parents qui n’ont pas compté leur temps ». « C’est ça la France ! », a-t-il conclu. Le BBB de 98 est enterré, c’est maintenant le FFF (fric-fric-fric) qui parle et va droit au but... Mouais... moi j’aime assez le « n’oubliez pas d’où vous venez » (c’est sur que lui l’Emmanuel il ne l’oublie pas) ; mais qu’un Adil Rami, ex employé municipal jusqu’à ses 21 ans pour la mairie de Fréjus, se fasse choper à gueuler dans le vestiaire au président « Je voulais vous remercier pour les impôts ! » et que tous les autres se marrent. C’est certain, ces mecs n’étaient pas destinés sans le foot à connaître les joies de payer l’ISF, mais « leur » président veillait au grain, et l’impôt « injuste » fut envoyé à la trappe à la grande joie de ces multimillionnaires. Zauraient comme oubliés que la majorité d’entre eux vient d’un milieu modeste et on été formés à nos frais dans des centres sports/études... Ah ! reconnaissance du ventre lorsque tu nous oublies.... Donc, il était normal qu’ils viennent se prosterner en temps et heure et donner une Private Garden Party d’entre soi dans les jardins du palais. Faut savoir retourner l’ascendeur non ? Ce qui est bon pour macron.com est bon pour la France... D’en haut.

Les dieux du stade sont donc restés en comité restreint jusqu’à tard à faire des pitreries pour un macron goguenard. Pourtant il était prévu qu’ils se montrent en soirée comme en 98 au balcon du Crillon, celui qui domine la place de la Concorde. Le directeur de l’établissement interrogé a bien confirmé que le grand salon avec ce balcon avait été réservé. Des milliers de fans firent à nouveau le pied de grue afin de voir leurs idoles, qui ne vinrent jamais, et ainsi les CRS firent à coups de matraques tricolores partir ces manants pour qu’ils puissent reprendre le boulot le lendemain matin.

C’est en catimini que presque toute l’équipe vint dormir dans ce palace 5 étoiles, mais à cette heure là, la place était vidée. Le matin, il y en avait encore de ces fans... Et le coach Deschamps pris de pitié vint signer quelques autographes puis s’en retourna en ses pénates somptueuses... Sont cons les fanas, sont fada les fans !

Macron a toujours un coup de com. d’avance, c’est le président qui dégaine de la camera, du micro le plus vite de toutes les républiques. Fallait le voir lors de l’enterrement de Johnny à la Madeleine ; encore une fois que je te bise tout ce qui passe accompagné par la Brigitte pique assiette qui ne veut en perdre une miette. Quant à la récup de la fête de la musique et ses danseurs olé olé... Ces deux sont bien de notre époque ; la forme sans le fond... D’ailleurs qui s’en préoccupe du fond ? Tout dans l’image, tout dans la récup et le recyclage, rien dans le crane tout dans la frime et le selfie. Ce président Facebook est digne d’être « notre » président, car, plein de gens peuvent s’identifier à lui : bien sapé, bien coiffé, lisse... Pour bien situer cet gravure de mode, le dernier mot est donné à Nico Sarko bling-bling, qui, en matière d’ego et de vide se pose là mais qui pourtant avoua : « Macron, c’est moi, mais en mieux » ; avec un tel adoubement Emmanuel tu as tes chances pour 2022, et tu pourras à nouveau te la pèter pendant la coupe du monde au Qatar... Chez tes potes les qatari. Ah ! Le Foot, une grande famille restreinte.