Macron confie la police de la vérité scientifique à un bien étrange personnage

Soucieux de contrôler toute forme d’expression Macron a mis en place une commission et désigné Guy Vallancien pour la partie scientifique. La presse a beaucoup parlé de lui lors de l’affaire du charnier du don des corps

Pourfendeur de Raoult et des médecins qui soignent Vallancien dispose d’une tribune au Point

Vallancien est un inconditionnel de Macron :

Que je sache, nul n’a le droit de conduire sans permis, pourquoi n’accepterais-je pas de circuler librement au prix d’une vaccination

Nos libertés individuelles sont allées trop loin, désertant le champ du commun et l’obligation du devoir. Dérive qui en dit long sur l’état de désagrégation de notre démocratie. Emmanuel Macron en optant pour le maintien en l’état de la situation d’urgence sanitaire dans laquelle nous sommes plongés a fait un vrai choix politique au plus noble sens du terme en pesant les divers avis et conseils reçus. Le président de la République l’a fait avec courage.

Les péroraisons d’un Raoult, d’un Péronne, d’un Douste Blazy ou d’un Muselier n’ont fait qu’aggraver la confusion. Personne n’y a gagné, surtout pas le citoyen déprimé qui ne peut se référer à aucun discours structuré.

Il s’en est pris à Irene Frachon lors du Médiator

En lutte ouverte, permanente et finalement lassante, car outrancière contre une industrie qui fait son boulot en participant à sauver des millions de vies humaines. Servier qui a indemnisé les malades atteints d’hypertension artérielle et de valvuloplasties a récemment discuté la nécessité de certaines heures de tierce personne à dix malades. L’Oniam a supporté ce défaut d’indemnisation quitte à se retourner ultérieurement contre le laboratoire. Fallait-il tout ce barnum médiatique pour un différend mineur qui sera de toutes les façons réglé ? Non, et c’est pourquoi je refuse de signer la pétition, précisant que je n’ai aucun rapport intellectuel, ni financier avec Servier.

La réaction de MME FRACHON

La santé publique est au cœur de ces inquiétudes. A ce titre, le choix des personnalités médicales susceptibles d’éclairer cette question est particulièrement sensible. On ne peut qu’être surpris de la cooptation d’un professeur de médecine « médiatique » et impliqué publiquement dans plusieurs polémiques sensibles, notamment à propos du scandale du Mediator, la plus grave affaire de santé publique survenue en France au XXIe siècle et « marqueur » significatif de cette défiance.

Guy Vallancien est connu pour avoir dirigé le Centre du don des corps de l’université Descartes, de 2004 à 2014. Une structure pointée du doigt pour son insalubrité et décrit comme un véritable charnier par les observateurs. Début juillet, le président de l’établissement d’enseignement, Frédéric Dardel, avait d’ailleurs été mis en examen pour « atteinte à l’intégrité d’un cadavre » dans cette affaire.

Le 26 novembre 2019, la journaliste Anne Jouan, journaliste chevronnée publie un article dans le journal l’Express intitulé : Don de corps à la science : un charnier au coeur de Paris8. L’Express évoque des photos qui montrent « des cadavres par dizaines, au milieu d’un fatras indescriptible », des corps « démembrés », une tête qui « gît sur le sol ». Ce même rapport fait état « d’installations vétustes, inadaptées, ne respectant pas les obligations légales », de « chambres froides non hermétiques, avec des pannes à répétition » ou encore de « prolifération des souris, des mouches, avec ponte ». L’hebdomadaire assure que ce qu’il qualifie de « charnier » a existé « pendant plusieurs dizaines d’années », avec une « aggravation à partir de 2013 »

Je cite la presse :

Une première série remonte à l’année 2011, quand Axel Kahn était président de l’université. On y voit une dizaine de têtes décapitées, très abîmées, numéro d’identification au front. On n’ose dire posées tant elles semblent avoir été jetées à même un chariot dans le couloir, cheveux hirsutes, bouches béantes. Sur l’un de ces clichés, plus de 30 têtes sont alignées au-dessus d’une rigole de sang, au mépris de toute règle de conservation et de respect des morts.

Je cite encore :

Le Centre du don des corps est une structure directement rattachée à la présidence de l’université

Ainsi, en 2001, l’urologue de François Mitterrand, le Pr Guy Vallancien, star de la médecine, conseiller de Roselyne Bachelot investit une partie du 5e étage avec la bénédiction du président de Descartes de l’époque, Pierre Daumard. Un individu toujours très bavard pour dire du mal des CHU, des généralistes et justifier la collaboration avec big pharma.

Au beau milieu d’une université, il monte l’Ecole européenne de chirurgie, une société anonyme dont les affaires sont florissantes : 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires en 2015. Les industriels s’y pressent pour avoir des corps qu’ils achètent au prix fort pour leur propre recherche (crash test automobiles, par exemple). Très vite de nombreuses voix s’émeuvent d’une confusion entre un organisme public (l’Université) et les activités lucratives d’un établissement privé (l’école européenne de médecine) « sur le dos » des donneurs

Je cite encore la presse :

La suite de notre enquête a montré que la situation de délabrement a duré près de vingt-cinq ans et que le CDC n’a jamais été suffisamment rénové pour recevoir les dépouilles de centaines de donneurs dans de bonnes conditions. Or, la prestigieuse université ne manquait pas de moyens. Pire, elle a fait du don des corps une activité ultra-rentable dès le début des années 2000

Le professeur Alexandre Mignon, qui a cofondé avec le Pr Tesnière) le laboratoire de simulation chirurgicale Ilumens dans les locaux du Centre du don des corps en 2012, certifie à la cellule investigation de Radio France avoir prévenu Axel Kahn, dont il est proche, de dysfonctionnements majeurs qu’il avait constatés au CDC au cours de l’année 2011. « J’ai dit à Axel Kahn que j’avais vu des corps conservés dans des conditions catastrophiques, déplorables. Et que j’avais été témoin de sorties de corps à l’extérieur de l’université [pour du trafic], ce qui est extrêmement choquant », affirme Alexandre Mignon.

. .

Le 23 janvier 2012, lorsque le service de prévention de l’université visite le CDC, on lui fait savoir que 48 heures plus tôt, un samedi, un corps serait ainsi parti dans le coffre d’une voiture d’un particulier.

Les corps pourrissaient au 15 Rue de l’École de Médecine, 75006 Paris …

Le Dr Antoine Tesniere a été nommé “conseiller en charge du Covid-19” au cabinet du ministre de la Santé. Il participe largement à l’interdiction du protocole Raoult.

Son bureau se trouvait au 5e étage de la faculté de médecine, tout près des chambres froides. À plusieurs reprises, il reçoit des mails du personnel du CDC s’excusant pour les mauvaises odeurs.

Il est par ailleurs destinataire de plusieurs emails évoquant la situation catastrophique du CDC

Frédéric Dardel

Ce polytechnicien prend la succession de son mentor Axel Kahn à la présidence de l’université Paris-Descartes fin 2011. Il occupe ces fonctions jusqu’en septembre 2019. Il est ensuite de l’enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal.

Il est informé très régulièrement, et de manière détaillée, des problèmes de vétusté du CDC, comme lors de ce conseil d’administration du 28 novembre 2017. Dans le compte-rendu de ce conseil, on peut lire : le « Centre du don des corps est en très mauvais état car il est pratiquement dans son état d’origine (…). Le conseil d’administration avait été sensibilisé en 2016 au problème du centre de don des corps qui est installé dans des locaux très vétustes avec des équipements qui présentent de nombreux dysfonctionnements ».

Plus loin dans le compte-rendu, il est écrit que le centre « a aussi fait l’objet d’injonctions du service hygiène et sécurité du ministère de l’enseignement supérieur lors d’une visite du 13 décembre 2016, ce qui a rendu encore plus prioritaire la nécessité de ces interventions (…) les conditions de travail pour les agents et les conditions éthiques (…) ne sont pas garanties. Il faut trouver des solutions très rapidement ».

Frédéric Dardel est également destinataire d’un audit du cabinet KPMG de février 2015 KPMG note encore : « Les cadavres ne sont pas rangés décemment et certains restes humains mériteraient plus de respect. Il convient de rappeler que le CDC n’est pas seulement un centre d’anatomie mais également un lieu de sépulture temporaire ».

Le 17 novembre 2016, les Pr Brigitte Mauroy et le Richard Douard lui remettent un document listant les graves dysfonctionnements du centre avec les photos du « charnier » de l’intérieur des chambres froides.

Le 12 juin 2020, il est démis de ses fonctions ministérielles, et le 22 il prend ses fonctions de conseiller de Gilles Bloch à l’INSERM, chargé du lien avec les universités, de l’évaluation des UMR, et des politiques de site

Je n’invente rien, je renvoie à la presse, pas la complotiste, l’officielle :

