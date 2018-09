Macron coupable de manipulation historique et de mise en danger de la cohésion nationale

Dans quelques années un nouveau Macron viendra et nous expliquera que nos actions en Libye, Syrie, Afghanistan , que nos bombardements incessants qui ont tué des dizaines de milliers d'innocents, femmes enfants vieillards, étaient des crimes contre l'humanité.

Ensuite, il nous expliquera que les Français qui sont partis faire le djihad et ont pris les armes contre la France pour aider leurs frères musulmans innocents bombardés par les français étaient des héros, nous des salauds, et qu'on va les réhabiliter demander pardon, et mettre des rues à leur nom.

Ainsi le peuple que l'on a jamais consulté sera responsable des actes de guerre décidés par les dirigeants ?

C'est exactement ce que fait aujourd'hui le précurseur de cette repentance compulsive monsieur Macron.

Il passe son temps voyageant de pays en pays à battre la coulpe de la France, à accuser les Français de tous les maux.

La colonisation française a té un crime contre l'humanité

Les soldats Français ont été des Torquemada, des tortionnaires.

Sylvie Thénault, née en 1969, est une historienne française, agrégée d'histoire et directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.

Elle a totalement raison, où alors c'est le monde entier et tous les pays qu'il faut accuser de crimes contre l'humanité car le monde est ce qu'il est, aujourd'hui parce que dessiné siècles après siècles, par les colonisations, les luttes tribales, les invasions et les migrations.

Les affirmations de Macron sont doublement incongrues, parce qu'inexactes, parcellaires, et dangereuses par leurs effets négatifs .

les Algériens qui vivent chez nous apprécieront la sortie de Macron, comment voulez-vous qu'ils aiment un pays de criminels et tortionnaires ?

La démarche de vérité historique aurait consisté à ce que parallèlement et ''en même temps'' l’État français et l’État algérien ouvrent toutes leurs archives et reconnaissent les crimes commis pendant la guerre d’Algérie par la France et par le FLN

Non seulement Macron commet une erreur et un oubli historique, mais il fait une faute très grave vis à vis de tous les français.

Il est applaudi par l'Algérie où le régime de Bouteflika se maintient depuis 20 ans par une histoire de l'indépendance racontée au peuple par le FLN et aussi par la haine de la France.

Il est applaudi aussi en France par les islamogauchistes et les communistes dont la démarche pendant cette période fut de fournir des porteurs de valises pour alimenter l'ennemi FLN en argent et en armes.

Le but de Macron était peut-être la pêche aux voix à gauche toute, car il n'est pas dans une démarche de vérité historique, mais je le crains il n'est que dans un lamentable essai de récupération des voix d'extrême gauche et de celles des musulmans.

Une démarche historique honnête aurait exigé que

« L’État français et l’État algérien reconnaissent les crimes commis des deux côtés »

La France ne peut pas mettre en cause une partie de son passé, si l’Algérie n’en fait pas autant ceci pour une raison importante, vitale.

Il y a en France des millions de français d'origine algérienne à qui on ne peut et ne doit pas tenir ce genre de discours de repentance unilatérale.

Si Macron accusant la France de tous ces maux avait au moins compensé en indiquant que le FLN avait lui aussi pratiqué des actes de torture, l'erreur et ses conséquences aurait été moindre.

Bien sur si on se doit d'admettre que la lutte pour l'indépendance dans cette période était normale et allait dans le sens de l'histoire , Macron se devait de préciser que les méthodes employées par le FLN avaient été souvent barbares et que la fin ne justifiait pas tous les moyens.

Macron devrait avoir en mémoire

La déportation d'un million de Français spoliés, détroussés.

Macron ne peut non plus faire l'impasse sur le sort des harkis abandonnés par la France, massacrés par dizaine de milliers, dans des conditions que l'on ne peut même pas raconter. Puis la façon ignoble avec laquelle on les a traités en France.

Il ne peut parler d'Audin en gardant le silence sur les centaines de Français disparus le 5 juillet 1962, quelques jours après l'indépendance et en violation des accords d'Evian, enlevés par le FLN et l'ALN.

Ils ont été raflés, jetés dans des geôles, torturés et assassinés, puisqu'on ne les a jamais revus, comme Audin mais il s'agit là d'au moins 700 personnes.

Les soldats Français spectateurs de ces rafles sont restés l'arme au pied, souvent en pleurs, contraints par un ordre injustifiable de ne pas intervenir.

Cette faute des états majors français et de tous ceux qui leur ont donné ces ordres infâmes demande aussi reconnaissance et repentance.

Si Macron veut faire comme pour AUDIN, ce qui serait la moindre des choses, il y a des centaines de victimes à qui il doit demander pardon avant d'aller embrasser leurs familles. Cette évidence ne lui pas traversé l'esprit.

Des films, des preuves, des témoignages existent sur tous ces faits.

Il ne peut déclarer les français coupables de crimes contre l'Humanité, condamner l'armée Française l'accusant de tortures et faire l'impasse sur ce qui s'est passé dans l'autre camp.

Le mieux eut été bien sur qu'il se taise et laisse faire les historiens.

Mais un Macron silencieux c'est un oxymore.

Alors, s'il avait fait allusion à tous ces faits et demandé à l'Algérie, le même devoir de vérité, moindre mal, la jeunesse Franco Algérienne qui vit chez nous et qui ne connaît que la version FLN dont des journalistes et des intellectuels Algériens courageux contestent l'utilisation, penserait, que c'était une sale guerre, mais des deux côtés et qu'il serait plus que temps de laisser de laisser des deux côtés la parole aux historiens afin de ranger le passé dans les tiroirs du passé.

Au lieu de cela ils viennent d'être confortés dans l'idée que les bons étaient du côté de Bouteflika et les salauds, les barbares, uniquement du côté Français. Bouteflika, Macron même langage, étonnant non ?

Quelle erreur énorme de Macron, quelle faute terrible aux conséquences tragiques il commet.

Il jette toute une partie de la communauté musulmane dans les bras des extrémistes qui détestent la France. Il donne des arguments aux salafistes. Il aggrave une scission irréparable dans la société , il met à mal le vivre ensemble. Il enferme les jeunes de la banlieue dans un récit colonial univoque.

Les maintenir dans le rappel constant que leurs parents ou grands parents ont souffert de la colonisation les maintient dans un sentiment d'infériorité et de victimisation qui nourrit la détestation et le rejet de notre pays.

Cette homme donne dans toutes ses interventions l'impression qu'il n'aime ni la France, ni les français. On sait qu'il est fédéraliste, mondialiste, mais la nation France existe encore. Elle est blessée, mal en point , mais elle vit encore, mais pas en lui semble-t-il.

Les Français criminels contre l'humanité, les soldats français des Torquemada, des tortionnaires.

La France un pays sans culture , l'art français qu'il n'a jamais rencontré, et les qualificatifs concernant les français, alcooliques, illettrés, fainéants sans ambitions, gaulois incontrôlables, peuplée en partie de gens qui ne sont rien, et j'en passe et des meilleures.

On ne peut susciter l'amour de la France si constamment on pratique la haine de soi et on se vautre dans la repentance permanente.

Pour éviter ce genre d'intervention indécente,

Il faut ce qui n'a que trop tardé, que tous les documents soient consultables des deux côtés de la méditerranée et que des historiens et pas des politiques car leurs motivations ne sont pas très claires, et souvent contestables, dévoilent toutes les vérités sur cette guerre d'Algérie. Il faut que l'apaisement vienne enfin, mais la voie choisie n'est pas du tout celle-là.

Gardons-nous de juger l'Histoire d'hier avec les critères d'appréciation d'aujourd'hui, tombant dans le travers de l'anachronisme de l'historiquement correct .