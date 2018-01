Macron dans les pas de Cheminade...

Article qui mélange deux problématiques bien différentes : 1) le gigantesque projet des routes de la soie 2) L’état économique de l’Occident et sa maladie désormais chronique, la (les) crise (s).



les excès du capitalisme mondialisé : ce n’est pas l’accélération du commerce par ces routes qui va calmer ça (participeront 68 pays représentant 4,4 milliards d’habitants et 62 % du PIB mondial).



...notre allié chinois, qui pourrait encore nous soupçonner de stratégie de domination… Alors là, ça ne risque pas ! C’est quoi (économiquement et politiquement parlant), la France, face à la Chine ? Quand à ce qu’elle soit un allié, c’est à examiner avec précaution. Allié contre qui ? Les US, leur dollar surévalué et leurs prétentions à rester les gendarmes du monde ? Probablement oui. Mais, à la chinoise, en douceur et en priorisant ses intérêts d’abord. S’ils s’avéraient parfois incompatibles avec les nôtres, on pourrait voir un drôle d’allié…