Macron : De la Destitution au Crime Contre l’Humanité ?

Question simple qui commence à faire son chemin et basée sur l'article 68 de la Constitution présente ainsi les choses : Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

Sur quelles bases ?

« Gouverner c’est prévoir » : Force est de constater (près de 17 000 morts depuis hier) que ce pouvoir n’a strictement rien prévu pour gérer cette crise, qu’il ment abondamment depuis janvier, et qu’il patauge toujours autant dans la semoule. Mais cela peut paradoxalement paraitre trop vague et subjectif.

Les vrais arguments concrets se retrouvent dans le quotidien, et dans ce florilège d’anecdotes qui font froid dans le dos. Un rapide tour de ces dernières semaines :



1/ L’Etat français empêche par décret le peuple de se protéger via les professionnels de santé : un pharmacien met les pieds dans le plat lors de l’émission de Morandini en annonçant :

« Des masques, il y en a plein ! » « Moi, j’ai des fournisseurs qui me demandent si je veux des masques ; et je leur dis ‘Je ne peux pas à en vendre' »,

« La pire chose qui a été faite, c’est Christophe Castaner qui a voulu interdire les arrêtés des maires qui demandaient que les personnes portent des masques dans l’espace public. Je trouve que tout cela est délirant »,

« Et quand Sibeth Ndiaye explique que les Français ne sauraient pas les porter, c’est même criminel ! »

2/ L’Etat français empêche le peuple de se protéger via des initiatives privées. D’un côté, officiellement, on demande à toutes les bonnes âmes de ce pays de fournir des masques par tous les moyens. De l’autre, officieusement, on apprend qu’un entrepreneur breton a vu son stock de masques saisi par les gendarmes. Or ce stock a été acheté et vendu sans bénéfice, qu’il a fourni des services de soin via son maire, et même des fonctionnaires de police parisiens !

« J’ai voulu rendre service et on me traite comme un délinquant ! »

« J’ai acheté ces produits auprès de fournisseurs chinois et je les ai revendus à prix coûtant aux professionnels de santé et d’aide à domicile du coin sans faire le moindre bénéfice »

3/ L’Etat français met même en danger la vie de nos militaires. Entre le 13 et le 16 mars, le commandant de bord du porte-avions Charles De Gaulle a demandé l’interruption de la mission ayant des marins contaminés au COVID19 à bord. Réponse de la hiérarchie : un niet, de Florence Parly, la ministre, la même qui avait menti sur les contrôles des militaires de Creil ! Au final : 668 marins infectés (plus d’1/3 du bord) et un porte-avions à Toulon inutilisable, car sans-effectif de rechange !

« L’armée a joué avec notre santé, notre vie. »

« Les mesures barrières étaient difficiles à respecter à bord du porte-avions »

4/ L’Etat français met en danger une nouvelle fois sa population, en planifiant de rouvrir les écoles le 11 mai. Or cette ouverture prématurée est une hérésie : elle va à l’encontre des professionnels de santé (INSERM, ordre des médecins, Fédération des Médecins, Pr Klein de Wuhan) et de la décision des autres pays (Italie, Espagne, Portugal, Etat de New-York, Québec). Mais elle n’obéit qu’à une seule règle : faire plaisir au MEDEF pour relancer les usines et se servir des écoles comme de vulgaires garderies. Une deuxième vague pire que la première pourrait alors surgir, les gestes barrières ne pouvant être imposés aux jeunes enfants comme aux adolescents. Et quid de l’avis du conseil scientifique tant invoqué précédemment ?

« Dans le cadre d’un déconfinement, un processus méthodique et long, la dernière chose que l’on fera c’est de rouvrir les écoles »

5/ L’Etat français ne met pas en place à une économie adaptée et même contraire à l’intérêt sanitaire général. Non seulement les cliniques privées ne sont pas réquisitionnées et s’en plaignent (sic !), mais les entreprises non plus. Tout se base sur le volontariat (cf. Renault et PSA pour la fabrication de respirateurs) pour ces dernières qui prennent leur temps…

Pire le ministère de l’intérieur annonce en pleine crise sanitaire l’achat de drones pour plus de 4 millions d’euros. A-t-on besoin de débloquer un tel budget pour des gadgets High-Tech digne de la dictature chinoise ?

Besoin d’être dépisté et non d’être pisté

6/ L’Etat français fournit aux soignants du matériel inadapté. En parallèle de ces drones à 4 millions, dans un cynisme ignoble, les professionnels de santé, en première ligne se plaignent toujours d’un manque de moyens (masques, tests, surblouses, anesthésiants) et de nouveaux matériels à la qualité déplorable voire totalement inutilisables ! Et quand ces professionnels osent se plaindre… ils sont convoqués par leur direction !

7/ L’Etat français, par la voix de Le Drian, ministre des Affaires Etrangères, ose même discréditer l’OMS, rejoignant la propagande nauséabonde de l’administration Trump. Or, l’OMS a été claire depuis le 23 janvier dans son rapport alarmant : il faut tester massivement la population, donner les moyens aux autoritaires sanitaires et protéger la population par tous les moyens.

Finalement, la question n’est même plus s’il faut destituer cette parodie de président et toute sa mafia une fois la crise passée, car les manquements s’avèrent multiples et caractérisés :

– Macron est responsable de la pénurie de masques par l’inaction de son gouvernement

– Il est responsable d’empêcher les pharmaciens de s’approvisionner eux-mêmes et de vendre des masques.

– Il est responsable de sacrifier des personnels soignants envoyés en 1ère ligne, de force sans arme !

Nous sommes plutôt arrivés au point de nous demander si l’Etat macronien ne veut pas simplement tuer son propre peuple, devant autant de gaffes, bévues et boulettes, d’une guerre sans économie de guerre, d’une guerre sans arme et munitions, d’ordre et de contre-ordres… une incompétence totale à tous les niveaux et ce, dans tous les ministères (Santé, Intérieur, Armée)

Et là, ce ne serait plus la Cour de Justice de la République mais bien la Cour Pénale Internationale de La Haye pour « Crime contre l’humanité ».

Plus d'articles et de parodies d'affiches de film sur cpolitic.wordpress.com