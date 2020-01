Macron : de la solidarité à la finance

@oncle archibald

je suis convaincu que vous etes un brave cretin .

vous annoncez tous les problèes qu’ il va y avoir avec la robotisation de plus en plus de chomage moins de travil car etudes etc ; et vous continuez a promouvoir le systeme de Macron .

c est dingue .

vous dites en quelque sorte qu’ il faudra capitaliser .

c est très bien pour les grand travailleurs ;

mais pour ceux qui vont se faire bouffer leur taff par les robots ; ils vont faire quoi ? crever la gueule ouverte ?

en tout cas , vous ne le dites pas ; mais ce sera une réalité .

et comme on produit des cretins . on va les faire bosser quand on aura envie ; a des taches de merde . et quand ils seront jetables . et bien on leur dira crève ...

Voilà le programme macron .. et votre logique a deux balles

il faut s adapter aux nouvelles technologies comme les hommes ont du s adapter à la mecaniation ; c est a dire qu’ il faudra de la solidarité en acceptant de moins travailler .

et pas bosser plus comme le demande nos gouvernements qui veulent gagner toujours plus avec leurs potes sur la couenne des pauvres .

cherchez pas , vous n etes pas outillé pour reflechir plus loin que le bout de votre nez .

je suis peut etre vulgaire , mais a force de voir des cretins . et bien arrivé à un moment . ça déborde . c est a cause de gens comme vous qui ne voulez pas reflechir vraiment que le monde va si mal .

alors les pincettes ... voilà .