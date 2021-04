Macron, des couacs à répétition

Macron vient de prendre la claque de son quinquennat par un ministre algérien ! Pas étonné, c'était plus que probable ! Il est allé lui-même la chercher, il a tendue l’autre joue avant même que la première soit touchée, Il n'a rien compris : aller en Algérie pour faire pénitence, déclarer que la colonisation a été un crime contre l'humanité, déposer une gerbe devant un monument aux morts, etc... et espérer en tirer profit, c'est de la naïveté à l'état pur !, chimiquement parfaite comme le gaz du même nom. Sarkosy avait tracé une ligne : réciprocité, dans une égalité de statut et de considération. Mais ce type de relation ne sert pas les intérêts de la classe au pouvoir qui utilise la France comme une source de revendications à destination d’une population naturellement en colère. Les Algériens peuvent se frotter les mains, la France s’est abaissée à un point qu’ils n’imaginaient même pas ! Ils triomphent, la France s’est soumise, le rapport Stora - quel que soit sa qualité et sa sincérité - est là pour servir leurs ambitions, pas pour engager un « processus d’amitié » (suivant le vocabulaire diplomatique habituel) ; ils vont marchander ce triomphe. La repentance, c'est pour les églises... pas pour les chefs de gouvernement. Macron s’est grillé les ailes en Algérie. Ce n’est pas mieux au Liban, ni dans l’Union européenne, le couple Franco-Allemand faisant chambre à part. Rien d’étonnant, c'est au départ une erreur de casting ! Nos partenaires naturels son l’Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Et autour de ce noyau dur on peut mettre le Portugal, l'Irlande et la Belgique. Macron s’entête : couac ! Pas besoin du covid pour nous casser le moral…

Macron va finir ce quinquennat en roue libre, après nous avoir gratifiés de jours de grève mémorables : Sncf, Retraites ; et cerise sur le gâteau : les gilets jaune pour le week-end, tout ça pour faire plaisir à quelques écolos emmenés par un danseur mondain et une folle ! Couacs à répétition, la France est devenue une basse-cour… Le Président-éprouvette, mis au point par des professeurs Tournesol, va retrouver son fauteuil chez Rothschild... avec un bon carnet d'adresses - c’est bon pour le business ! Fin de partie.

Mais on ne regrette pas celui qui l'a précédé ! Il n’a pas brillé pas par son casting ! Calamiteux : une gamine à l'Education Nationale, une illuminée à la Justice, à la Santé une bourgeoise impec et nulle, etc., et tout en haut Ayrault que l'on n’entend pas quand il parle..., avec à l'Elysée une petite amie qui a cinq collaborateurs pour passer des tweets, avant de se faire virer pour une plus jeune que le Président va voir en cachette en quittant le Palais en scooter, déguisé en livreur de pizzas avec l'imper de Colombo sur les épaules... Glamour tout ça, non !

On n'en aura jamais fini, chaque jour une pierre de moins à l'édifice : c'est encore le tribunal administratif de Grenoble qui fait des siennes et nous pourrit la vie : après avoir cassé le projet de Center Park de Boyron pour des motifs bidons exposés par des assos écolos bidons, avant de rejeter un plan d'aménagement de domaines skiables en Maurienne à la suite de recours bidons déposés par des assos bidons, les divins juges s'en prennent au maire d'Albertville pour le contraindre (par corps j'imagine !) de délivrer le permis de construire d'une école salafiste... ! On croit rêver, et bien non, c'est le produit d'une justice à la dérive, de l'idéologisation de petits juges (tout petits). Et avec ça il faut garder le moral ! Non, la fureur domine... et l'eau ne dort plus, elle bout ! Mind the take off !