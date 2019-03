Macron, en route vers un gouvernement mondial

Selon le Figaro.fr, le Président cajole les grands patrons :

Voici le préambule de cet article : « À Versailles, le chef de l'État leur a parlé de ses réformes et a minimisé l'impact des « gilets jaunes » ».

Appelé : Choose France (vive la francophonie), ce rendez-vous initié l’an passé par le président semble avoir la cote. Il s’agit de parler investissement sur le sol français, mais concrètement les annonces faites par les différents groupes représentés et que vous retrouverez dans l’article cité plus haut, ne me semble pas être vraiment lié à la tenue de cette réunion aux aspects monarchiques. Je pense plus qu’il s’agit pour Emmanuel Macron de ne pas perdre de sa superbe face au gotha du monde de l’entreprise à taille internationale. D’ailleurs, l’article ne manque pas de nous rappeler que le président a tenu à rassurer ces 150 grands patrons, en leur assurant qu’il continuerait ses réformes et que sa ligne économique ne changerait pas, gilets jaunes ou pas. En français : un renouvellement d’allégeance ou un passage de pommade en règle, comme on veut.

On nous annonce tout un tas d’investissements, les M&M’s seront fabriqués chez nous, c’est chouette ! Je vous laisse découvrir tout cela, mais j’aimerais appuyer tout de même sur le dernier paragraphe de cet article :

« De quoi ravir Bruno Le Maire, qui entend tirer des conclusions de ses échanges. « Ce n'est pas une crise française, mais une crise du capitalisme mondial », a appuyé le ministre de l'Économie, qui veut profiter de la présidence française du G7 pour plancher sur ces nouvelles fractures. « Ce qui m'a frappé, c'est que tous les patrons que j'ai rencontrés, ceux de JPMorgan, Coca-Cola, Procter & Gamble, ont bien conscience que nous ne pouvons pas continuer avec un capitalisme qui accroît les inégalités », a-t-il ajouté. »

Attention double discours, le ministre de l’économie met le doigt sur les inégalités dues au capitalisme ; c’est bien de le reconnaître, mais ce qu’on ne nous dit pas, c’est quelle est l’étendue des dégâts et surtout quelles solutions sont mises en avant pour sortir de cette crise. Pour Bruno Le maire, et j’aurais l’occasion d’y revenir dans un prochain article, la solution : c’est la régulation du commerce au niveau mondial avec la mise en place d’un « organisme de gouvernance mondialisée ». Autant le dire, la fin des États Nations. La solution proposée et voulue par le président, le gouvernement et tous ces investisseurs aux problèmes provoqués par les abus de la finance : c’est de donner le pouvoir à la finance !

Plus question de corrompre les gouvernements, on gouverne nous-même ! L’idée de donner à un organisme intergouvernemental entre les mains de banquiers privés (comme toutes les grandes instances bancaires internationales aujourd’hui, telle la Fed aux États-Unis, le F.M.I., la banque mondiale, etc.), la capacité de légiférer et donc de dominer le commerce international est un danger majeur pour l’humanité. Si les Nations n’ont plus la main sur leur économie, sur la réglementation de leur propre commerce, alors nos gouvernements ne feront plus que de la figuration et tout ce qui nous protégeait jusque alors, ces cultures dans lesquelles sont inscrites nos valeurs qui font notre fierté et surtout notre identité commune, tout cela est appelé à disparaître et à être remplacé par un grand marché international où nous ne serons plus, en tant qu’individu, que des esclaves consommateurs. Un monde dans lequel ce qui faisait la beauté de l’humanité, à savoir la coopération, l’entraide va disparaître. Cette solidarité entre les hommes ne sera plus qu’individualisme et concurrence. C’est déjà notre monde, mais il peut être encore bien pire.

« L’échelle juste d’action n’est pas l’échelon national. » Sylvie Goulard

