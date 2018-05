Macron en uniforme nazi - Ce n’était que de l’humour, non ?

@docdory

Effectivement c’est possible. Mais il faudra que le référendum soit approuvé par la majorité des électeurs qui se seront exprimés, soit plus de 50%. Il faudra aussi expliquer aux électeurs qui sera en cas de suppression des articles 61 et 62 de la Constitution, le garant du respect de la Constitution.





La Constitution a ceci de particulier c’est qu’elle organise les rôles des uns et des autres de manière indépendante. Chaque instance, chaque institution possède ses prérogatives.





Par ailleurs, le Président de la République en France, comme en Italie, est le garant du respect des traités. Il faudra donc, aussi, supprimer l’article 5 ou son 2ème alinéa.





Pour toutes ces raisons il est utopique de penser à un référendum afin de pouvoir, finalement, désobéir aux traités. Une Constitution dépourvue d’un contrôle indépendant n’est plus une Constitution. La Constitution est la loi suprême d’un pays. Le Président de la République, comme les autres institutions, respecte la Constitution et il faut bien un organe pour le faire. Supprimer les articles 61 et 62 de la Constitution c’est donner les pleins pouvoirs à une seule personne et ceci n’est plus une démocratie. Le Président élu, comme le gouvernement, sont sous le contrôle de la Constitution et il faut bien une instance pour jouer ce rôle.