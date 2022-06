Macron et Kagamé à Kigali, il y avait juste un an, ce vendredi 27 mai 2022

Le novice demande au maître :

« Où va la musique quand on cesse d’en jouer ? »

Le maître répond :

« Où est la musique avant qu’on en joue ? »

« Natacha Polony, le Rwanda, la France et l’Ukraine », tel était le titre de mon billet précédent[2] (12 mars 2022). Il se proposait d’exposer quelques-unes de mes idées sur le procès intenté, à Paris à partir du 01/03/2022, à l’encontre de la journaliste Natacha Polony, suite à la plainte déposée par l’association de soutien aux victimes du génocide rwandais, Ibuka, avec constitution de partie civile, contre la journaliste. Je le terminais en disant :

Si « .... Natacha Polony ne devait pas être condamnée, ce serait comme si la France reconnaissait que le rapport Duclert et le non-lieu dans l’enquête sur l’attentat du Falcon 50 d’Habyarimana avaient été nécessaires à la mission de protection militaire française sous fausse bannière rwandaise (pour la défense des installations de Total au Mozambique) que Macron a confiée à Kagamé[3] ; comme si la France reconnaissait qu’elle avait « couvert » .... etc., etc. »

Depuis, Macron a été réélu, ce 24 avril, et a formé son nouveau Gouvernement le 16 mai.

Catherine Colonna est sa nouvelle Ministre des Affaires Etrangères. Elle a « travaillé sous » François Mitterrand et Jacques Chirac et « avec » Dominique de Villepin et Alain Juppé. Est-ce de bon augure pour gérer le concert de casseroles françaises en Afrique et plus particulièrement les affres de Total au Mozambique et aussi, le cas échéant, pour promouvoir l’harmonie dans l’Afrique des Grands Lacs ?.

Eric Dupond-Moretti était le Garde des Sceaux, lors de la première audience du procès Polony. Il est aujourd’hui le « nouveau » Ministre de la Justice. A son propos il a été écrit dans la presse : « Sa nomination avait été reçue par les juges comme une « déclaration de guerre », sa reconduction indique qu'Emmanuel Macron n'entend pas signer d'armistice....[4] ». IL est évident qu’à défaut de faire la différence entre le code de la route et un code génétique[5], Eric Dupond-Moretti connaît la musique .... pour ce qui est de la sourdine à mettre en place dans l’affaire du Falcon.

L'alliance macroniste a gagné le premier tour des législatives 2022 ce 12/06

IL est donc à craindre qu’« on fera comme cela, jusqu’à la prochaine fois » (Boris Vian[6]) et qu’on continuera à toujours faire plus de la même chose .... « On connaît la chanson » [7]

Natacha Polony, elle, elle a été relaxée, ce 20 mai, au tribunal correctionnel de Paris de l’accusation d'avoir remis en cause le génocide des Tutsi au Rwanda de 1994. Cela est passé totalement inaperçu de même que la condamnation de Guillaume Ancel[8] pour diffamation du ministre Hubert Védrine[9] ainsi que l’ouverture du procès en Assises de Laurent Bucyibaruta, à Paris, comme la mort de Robert Krueger[10] (ex-ambassadeur US à Bujumbura, grand connaisseur de la région du « Kivu au Tanganika »).

Ces silences ne sont-ils pas assourdissants ? Pour moi cela devient de plus en plus évident. Et donc je me dis que mes hypothèses « hasardeuses » dont celle rappelée ci-dessus, et les deux autres que j’avais exprimées (cfr réf 2 ci-dessous) à propos de la Covid[11] et de l’Ukraine[12], semblent bien être, sinon infirmées « par défaut », du moins implicitement vérifiées ... Car comme le disait notre regretté Coluche : « La dictature c‘est « Ta gueule ! », la démocratie c’est « Cause toujours ».

Je terminerai la commission de ce papier, en faisant écho à mon exorde, par la citation de Victor ZuckerKandl[13]

Every melody déclares to us

that the past

can be there

without being remembered,

the future,

without being foreknown