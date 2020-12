Macron et la covid : the true story

Dans l'Express, Macron s'inquiète de la crise d'autorité qui favorise le complotisme et s'étonne de la contestation de toute forme d'autorité : le summum du cynisme et de l'hypocrisie. La covid fait ressortir la noirceur de son personnage peut-être amplifiée par l'orage cytokinique qui s'abat sur son cerveau ! Je murmure à son oreille : la contestation naît et s'intensifie quand l'autorité se transforme en autoritarisme, ne l'oubliez pas...

Par son comportement et ses actes, il a fait germer et grandir la révolte de la population puis la rébellion, la violence et la haine jusqu'à son paroxysme. Comme si cela n'était pas suffisant, le complotisme tant le désarroi de nombreux citoyens est profond. Je reviendrai sur ce phénomène au cours de cet article.

TOUT S'EST ACCÉLÉRÉ AVEC LES GJ

Au fil des samedis, devant cette "menace" populaire, les forces de l'ordre encouragées et dopées à la "bastonne" par Castaner ont participé à l'escalade de la violence. Les Zorros des temps modernes à contre-emploi, les Rambo, les Terminator (autrement dit les plus zélés) devenaient des héros (mais pas pour tout le monde !). Le mal était fait et allait se propager telle un épidémie ; éborgner, arracher, estropier des corps et des âmes allait avoir des effets collatéraux dévastateurs. L'image de nos soit-disant sauveurs-protecteurs a été écornée à cause de mercenaires suréquipés, robotisés et aux ordres. Avec toutes les conséquences que nous connaissons. Darmanin en digne successeur assure un SAV des plus performants !

Fort heureusement les chefs de bande ou les premiers de cordée, appelez-les comme bon vous semble car ceux sont les mêmes ont vite été démasqués comme étant les commanditaires. C'est ainsi que la défiance envers cette autorité malsaine s'est installée durablement dans le pays. Mais leur stratégie de déstabilisation a plutôt échoué. Ils pensaient que leurs ordres maléfiques à une institution malade et fragilisée suffiraient à calmer les ardeurs des plus récalcitrants et à camoufler leur inaptitude à gouverner le pays, le pays des droits de l'homme et des libertés... Mais que nenni. Je ne reviendrai pas sur les nombreux exemples de répression qui ont fait des dégâts tant physyques que psychologiques encore tout récemment.

En même temps, les médias téléguidés par leurs patrons milliardaires qui sont venus à la rescousse des premiers n'ont pu accomplir leur "mission" que partiellement malgré leur matraquage quotidien. Beaucoup de mal pour au final perdre en crédibilité. Seuls les citoyens naïfs, désorientés, désabusés ont jeté l'éponge et préféré capituler abandonnant leurs libertés et les libertés collectives par la même occasion. Les autres frondeurs, insoumis (sans aucun parti pris !) ont redoublé d'ardeur et de ferveur pour combattre cette répression qui représente un danger qui menace notre démocratie vacillante.

APRES LES GJ DÉTONATEUR, LA COVID RÉVÉLATEUR

Macron and Co sont montés en puissance avec toujours le même objectif affiché, celui du consentement sans limite du peuple avec cette fois l'aide inattendue de la covid qui pouvait devenir une arme redoutable. Souvenez-vous du "nous sommes en guerre" proféré à plusieurs reprises. Le virus semblait le virus à combattre et à abattre. Mais pour lui, c'était l'arme idéale mise à sa disposition. Mais il a péché par orgueil, manque d'appréciation de la situation et de vision.

Malgré la peur instillée et même inoculée avec la complicité du pseudo Conseil scientifique qui s'est rapidement politisé pour servir son bienfaiteur, il n'a pas encore une fois pu atteidre ses objectifs. On ne manipule pas un peuple comme on manipule trois ou quatre marionnettes dans un théâtre !

Il pensait que cette peur lui permettrait de neutraliser et réprimer toujours plus avec l'instauration de l'Etat d'urgence sanitaire qui l'autorisait à mettre en oeuvre une batterie de mesures contraignantes et anti-sociales et en même temps faire voter des lois désastreuses pour notre souveraineté. Pour n'en citer qu'une qui a fait grand bruit récemment et toujours en cours d'adoption, c'est celle sur la sécurité globale (loi sur l'insécurité générale serait plus approprié) qui a pour finalité de bâillonner, de tracer, de surveiller. Elle a exacerbé la colère et l'exaspération y compris dans les rangs de LREM.

Le meilleur est à venir si l'on s'intéresse à l'imbroglio autour de son article 24 portant sur la diffusion de vidéos de policiers à l'oeuvre pendant les manifestations. Cette polémique est plus que révélatrice d'un régime dictatorial à l'européenne.

Pour preuve le binôme Macron-Castex avait pris l'initiative afin d'éteindre l'incendie de faire réécrire cet article par une commission indépendante en bafouant allègrement au passage la Constitution, norme juridique suprême du pays s'il fallait le rappeler en "oubliant" que sous la Vème République, le Parlement est seul légitime pour voter les lois et contrôler le gouvernement. Scandale au sein même de la majorité quand de nombreux députés vexés et frustrés ont fait entendre leur voix. Les députés godillots se réveilleraient-ils ?

Oui nos politiques se considèrent au-dessus des lois (ça on le savait déjà) mais au-dessus de la Constitution, fallait oser ! De l'incompétence, non, de l'égarement devant la fronde pas sûr, une volonté de garder la main peut-être...

Mais voilà, encore une fois échec face à ce nouveau tollé dénonçant cet énormissime scandale venant de tous bords qui les a poussés à faire marche arrière. Les lanceurs d'alerte de plus en plus nombreux et toujours affûtés se sont mobilisés avec le soutien des médias citoyens pour apporter encore une fois un contre-pouvoir aux médias mainstream simple courroie de transmission de la parole gouvernementale. Ils sont de précieux et rigoureux informateurs et réveilleurs de consciences incontournables.

OUTRE LA CRISE DE L'AUTORITÉ, MACRON A DÉPLORE LE COMPLOTISME

Sa malhonnêteté, son hypocrisie et son mépris atteignent des sommets ; rien d'anormal quand on est premier de cordée. Il est bien le seul responsable du chaos qui règne dans le pays et le ronge et de l'avènement du complotisme par son obscurantisme et sa prédisposition à mentir, tricher, affoler et brimer. La clarté et la confiance sont les pires ennemies du complotiste.

Mais si les complotistes existent bel et bien, ils sont bien moins nombreux que ce que l'on pourrait croire. En effet, ce terme a été dévoyé de sa définition originelle certainement par les mêmes désorientés, désabusés, abîmés et également par les haineux, les loosers qui l'emploient à tort et à travers pour éviter et refuser le dialogue et toute opinion contraire à la pensée dominante. Triste constat pour notre démocratie. Il est vrai que le "confort" a un prix mais il peut à terme s'avérer très élevé. La liberté également me direz-vous mais sa défense et sa préservation justifient de prendre des risques comme dans toute lutte ou combat pour ne cause noble. Mais au fait, à quels complotistes Macron s'adresse t'il donc ? aux vrais ou ceux par défaut ?

En conclusion, comment Macron peut-il persévérer dans une voie suicidaire en pratiquant la provocation, le mépris, l'humiliation, nous accusant nous petits Gaulois réfractaires de refuser "son" autorité ?

Pourrait-on rêver que la forte fièvre provoquée par la covid, entraîne chez lui un reset positif de son cerveau ?