Macron et la dictature : le dégoût

Le gouvernement de monsieur Emmanuel Macron aura fini d’achever la démocratie Française. La pandémie n’est pas une cause mais une excuse pour faire basculer le pays dans un régime autoritaire légitimé par une chambre d’enregistrement soumise, protégé par un Etat policier violent et défendu par une justice de classe dépendante. La garantie des droits n’est plus assurée et la séparation des pouvoirs en France n’est plus respectée ; nous n’avons plus de Constitution. Nous vivons dans un état d’urgence permanent, nos libertés sont presque nulles et des lois scélérates, racistes, injustes et liberticides continuent d’être votées.

Les décisions sont prises par des militaires en Conseil de Défense, des milices sont en passe d’être créées et un couvre-feu s’applique dans tout le pays dès 18 heures. Des files de jeunes se pressent chaque jour pour mendier de la nourriture, en plus des autres habituels, et les contestataires se font tabasser ou emprisonner par une police au dessus des lois communes. Les loisirs et la culture sont interdits, le fichage de la population à grande échelle concernera bientôt les opinions religieuses, politiques et les données médicales. Se déplacer librement est prohibé. La censure règne sur les réseaux sociaux, à la télé et dans les journaux.

L’information doit être validée par le régime qui professe qui fait de la fausse information ou pas. On veut développer la reconnaissance faciale. Les drones aussi. Les étrangers, enfants d’étrangers ou adeptes d’une certaine religion sont stigmatisés que ce soit pour trouver un logement, un emploi ou même pour bénéficier de l’aide de l’Etat. Les riches et les courtisans s’enrichissent pendant qu’une grande partie de la population -la plus fragile- s’appauvrit.

Malgré tout cela le gouvernement ne concède aucune erreur, ne remet jamais en question sa gestion des événements, que ce soient les violences policières ou la crise du Covid, et continue de mépriser, de provoquer et d’humilier les Français qu’il compare à des procureurs. Cette situation commence à exaspérer un nombre toujours plus grand de personnes qui se demandent jusqu’où l’orgueil de notre président, la lâcheté de son gouvernement et la soumission de sa majorité vont nous conduire.

Il faut aujourd’hui agir car comme le dit la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Cette déclaration, qui fonde théoriquement notre Constitution, est bafouée par ce gouvernement dans chacun de ses articles. La devise de la France est piétinée. Les valeurs de notre pays ont été usurpées et détournées de leur sens originel. Notre pays devient une dictature, et on ne peut qu’être effrayé à la vue de l’absence de réaction de ceux qui se pensent ou disent être une opposition. Il va falloir étudier sérieusement les possibilités de résistance citoyenne face à l’évidence de la situation, pour ne pas que nos enfants nous accusent de n’avoir rien fait, comme nos ancêtres avant nous.

Caleb Irri

http://calebirri.unblog.fr