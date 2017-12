Macron et le Pape désignés personnalités de l’année 2017

Comme chaque fin d'année nous avons droit aux bêtisiers et comme chaque fin d'année au classement des personnalités de l'année qui s'achève. Un sondage est toujours contestable, surtout si vous n'êtes pas du même avis que la majorité des sondés. Mais vous pouvez également penser que l'idée même de réaliser un sondage d'opinion sur ces sujets est ridicule, débile, autant que stérile, ou au contraire qu'en fin d'année il est intéressant et normal de regarder dans le rétroviseur une année très chargée dans de nombreux domaines. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour exprimer nos choix personnels sur la personnalité la plus marquante en 2017, mais aussi sur les bonnes ou mauvaises nouvelles de l'année qui tire à sa fin ?

Entendons-nous bien, vous pouvez très honnêtement décider qu'Emmanuel Macron mérite sa première place parce que son élection est une chance pour le pays... ou au contraire une catastrophe. Ainsi et exceptionnellement, nous serions pour une fois tous d'accords, au moins sur le nom du gagnant, mais pas pour les mêmes raisons.

Les personnalités de l'année 2017

Emmanuel Macron - 33%

Le pape François - 33%

Angela Merkel - 11%

Donald Trump - 6%

Theresa May - 6%

Vladimir Poutine - 5%

Carles Puigdemont - 4%

Kim Jong-Un - 2%

Les bonnes nouvelles 2017

Première greffe d'un visage - 94%

Défaites militaires subies par Daesh - 86%

Le 10e titre de champion du monde de judo de Teddy Riner - 83%

Voyage dans l'espace de Thomas Pesquet - 82%

La campagne anti-harcèlement "Balance ton porc" - 80%

Victoire de l'équipe de France à la Coupe Davis - 76%

L'arrivée au sein du gouvernement de personnes issues de la société civile - 74%

L'arrivée de nombreux jeunes députés à l'Assemblée nationale - 73%

L'organisation de la coupe de rugby en France en 2023 - 63%

L'organisation des JO de 2024 à Paris - 61%

L'élection d'Emmanuel Macron - 53%

L'annonce du mariage entre le prince Harry et Meghan Markle - 45%

Les événements qui ont inquiété en 2017

Terrorisme et attentats - 96%

Catastrophes naturelles - 88%

Tensions internationales avec la Corée du Nord - 87%

Creusement des inégalités sociales - 86%

Retour de l'esclavage en Libye 84%

La remise en cause de l'accord de Paris sur le climat par Trump - 84%

L'arrivée de Trump à la Maison-Blanche -82%

La crise des réfugiés en Méditerranée - 82%

La réautorisation du glyphosate par l'UE pour 5 ans 78%

La persécution des Rohingyas en Birmanie - 71%

Bien évidemment, même si personne ne peut lire l'avenir, pourquoi ne pas en profiter pour donner vos impressions sur ce qui nous attend en 2018, ou encore sur vos souhaits pour la nouvelle année.