« Macron etc, cette classe politique qui trahit son peuple en toute impunité »

Il y a quelques mois Macron invitait Poutine en grande pompe à Versailles afin de mettre en scène un semblant de réconciliation entre la France et la Russie. L’ex employé de la banque Rothschild & co fraichement élu Président de la République appelait de ses vœux une meilleure entente entre les peuples russe et français et saluait les initiatives de rapprochement à l’aune de celle mise en scène par la fondation Louis Vuitton (le nom de la marque Louis Vuitton était prononcé sans doute pour remercier pour les costumes de Madame. Ce qui avait posé problème à la « presse française » avec Fillon n’en posait pas avec Madame Macron).

Ce jour là, l’immense imposture consistait à faire croire à un prétendu manque de compréhension entre les peuples russes et français, alors que rien ne sépare ces peuples chrétiens et frères et que la seule animosité entretenue envers la Russie en France émane précisément de l’oligarchie au pouvoir. D’abord du gouvernement de François Hollande, ensuite de celui de M. Macron, plus que jamais inféodés aux « intérêts américains », intérêts qui sont eux mêmes non pas indexés sur les intérêts du peuple américain, mais sur ceux d’une oligarchie militaro financière dont l’agenda est très souvent le même que celui d’Israël.

Voir et entendre dans ces conditions une classe politique parler au nom du « peuple français » alors qu’elle ne représente que les intérêts d’une élite et d’un agenda très souvent contraire aux intérêts du peuple français, a quelque chose de profondément dérangeant. Cette trahison est pourtant le paradigme de la politique française depuis des décennies.

L’imposture a quelque chose de commun avec le viol. Nos représentants s’expriment au nom de la « France », au nom des « français » et ce faisant émettent des avis et des déclarations qui sont contraires à ce que pense les français, à ce que veulent les français, à ce qu’est l’esprit français.



Soit vous faites partie de ceux qui ne voyez pas cela, et vous êtes dupes. Complices à votre insu. Dans ce cas, le mal est presque indolore. Sauf votre pouvoir d’achat qui diminue, et votre insécurité qui s’accentue bien que vous soyez de plus en plus surveillé… Soit vous percevez l’architecture de leurs mensonges, et vous en souciez, et cela est extrêmement douloureux. Dans ce cas il se peut que vous soyez sur Agora Vox en train de lire cet article dont le propos ne pourrait être tenu dans un média « mainstream ».

Lorsque je regarde Macron parler à Versailles en direct à la télévision, avec Vladimir Poutine à ses côtés, je comprends que ce rapprochement cathodique n’est qu’une mise en scène dont le but est de servir l’image du président nouvellement élu afin de le présenter comme un jeune président dynamique rempli de bonnes intentions et désireux de régler les problèmes qui se posent sur la scène internationale.

J’ai lu Le Grand Echiquier, ouvrage géopolitique de référence écrit il y a 20 ans par Zbigniew Brzezinsky, conseillé du président américain Jimmy Carter et des administrations américaines successives.

Dans cet ouvrage indispensable à la compréhension de la géo politique contemporaine l’auteur explique que les USA doivent impérativement poursuivre leur entreprise consistant à repousser la Russie vers l’est (doctrine du « roll back »), en retirant si possible l’Ukraine, « état pivot » de sa zone d’influence (ce que la Russie ne laissera jamais faire à moins d’être considérablement affaiblie explique l’auteur, puisque cela la priverait presque complètement d’accès à la mer noire). Une idée qui allait devenir la politique étrangère des USA dans la région et se concrétiser récemment avec le coup d’état d’Euromaïdan accueilli très positivement par les USA… et promu en sous main par la CIA. De la géostratégie donc, comme cette « ceinture islamique » que Brzezinsky propose d’appliquer sur le flanc sud de la Russie (doctrine du « containment »), une obsession américaine qui conduira à la guerre d’Afghanistan avec le soutien bien réel de la CIA aux moudjahidines, et son effet boomerang avec les attentats du 11 septembre. Dans ce livre, pleins d’idées qui deviendront réalités, Brzezinski écrit également « qui a la main sur le Moyen-Orient domine le monde »… Son propos permet d’éclairer l’intérêt tout particulier que les américains portent à cette région et les centaines de milliers de femmes et d’enfants qui seront entraînés dans la mort au nom de pseudo guerres de libération menées sous l’étendard de la liberté… l’Irak est-elle plus heureuse après l’opération « Freedom Irak » ? Il faudrait le demander aux familles des 500 000 morts femmes et enfants que l’ « opération » a coûté (https://www.iraqbodycount.org/) ?

C’est sur l’autel de cette géostratégie théorisée il y a 20 ans, et sous couvert de lutte pour les Droits de l’Homme que l’on sacrifie les peuples.

S’agissant de notre peuple, outre le terrorisme directement importé sur le territoire français du fait de cet agenda géo stratégique, ce sont nos agriculteurs qui meurent dans l’indifférence, et bien d’autres secteurs de notre économie qui s’en trouvent affaiblis, privés d’un partenaire commercial de premier plan, pendant que notre oligarchie qui entretient et promeut ces conflits dans ses journaux, continue de commercer avec la Russie, se trouvant parfois en heureuse situation de monopole (c’est la cas des grandes marques du Luxe qui sont seules à Moscou alors que le quidam lui ne peut plus faire de commerce avec la Russie du fait des sanctions).

Amusez-vous à décrypter les journaux français qui chaque jours stigmatisent la « propagande russe », la « propagande chinoise », et voyez si les « occidentaux » ne font pas eux aussi de la « propagande ».

Les journaux qui appartiennent aux grands groupes industrialo financiers promeuvent la haine et le dénigrement contre certaines nations pour préparer l’opinion à leur agenda économico militaire. Au titre d’exemple, vous trouverez un tas d’articles à tendance anti chinoise ou anti russe, sur le thème « Xi Jinping Président à vie », ou « Poutine encore au pouvoir » soulignant le caractère totalitaire de la Russie et de la Chine, le manque de « démocratie » qui y règne. Mais lorsque aux USA Bush fils succède à Bush père, aucune critique sur cette passation de pouvoir népotique et consanguine. Lorsque en Allemagne Angela Merkel « trust » le pouvoir pendant 25 ans, on vante le talent politique exceptionnel de la chancelière. Lorsque madame Clinton aspire à succéder à son mari à la présidence ? Tous les journaux se félicitent de l’accession éventuelle d’une femme à la présidence des Etats-Unis. Mais quelle serait la réaction de la presse « occidentale » si madame Poutine succédait à Monsieur Poutine ? Je vous laisse deviner…

Si vous souhaitez mesurer le niveau de propagande de la presse occidentale. Tapez sur google quotidiennement « Chine », « Russie », « Poutine », « Macron » et « Israël » et cochez l’onglet « actualité ». Au travers des titres des articles qui s’affichent sur votre écran, et de leur tonalité - positive ou négative-, vous verrez le « parti pris » flagrant de la « presse occidentale », ses intentions. La main invisible du pouvoir devient soudain visible. Mais en réalité l’élite du pouvoir est beaucoup plus cynique que vous ne l’imaginez. Ils n’ont pas besoin de se dissimuler. Brzezinsky a publié le Grand Echiquier dans lequel il faisait état de ce que devrait être la politique américaine dans les prochaines années. Dans son ouvrage, les états européens sont appelés « états vassaux », le Japon « protectorat ». Brzezinsky ne se souciait pas en faisant usage de ces mots de l’effet vexatoire que cela pourrait produire auprès des chancelleries concernées. Il ne craignait pas que son gouvernement l’accuse de haute trahison ou d’imprudence pour avoir éventé les plans d’une Amérique impérialiste. Il faisait partie d’une élite, certaine de sa force, et sûr qu’elle pouvait énoncer tout haut la politique qu’elle entendait accomplir, car la masse ne comprendrait jamais ses desseins ou s’en désintéresserait suffisamment pour que le pouvoir n’ai pas à s’en inquiéter. Quant à ceux qui s’intéresseraient, comprendraient, dénonceraient, on les taxerait de « conspirationnistes », adeptes des « théories du complot ». Ils seraient à peine un bruit de fond, une critique utile au pouvoir pour servir de repoussoir et montrer que la liberté d’expression existe bien au sein des « démocraties » occidentales.

En France, c’est aux organes de presse du service public français qu’il convient de prêter une attention particulière. Ceux-ci étant spécialement mis à contribution par l’oligarchie souterraine qui nous gouverne, et noyautés par elle, puisqu’au travers de ces médias dit « publics », c’est la voix du peuple qui est censé se faire entendre. L’esprit critique dont nous sommes pourvus en est d’autant plus désarmé.

Qui pourrait douter des intentions de RFI, de France 5, et de France Télévision, pour ne citer que ces trois médias ?

Pourtant, leurs « informations », ne sont en rien de « l’information » qu’il conviendrait d’avaler comme de l’eau de source. Ce sont des « médias » comme les autres (mot qui en latin signifie « moyen ») utilisés comme des vecteurs afin d’orienter notre pensée dans le sens désiré. Pour cela ils misent sur la répétition. Ce qui n’est pas encore une vérité aujourd’hui le deviendra demain, ou après demain, à force de répétitions. Ils fabriquent votre « mentalité ». Anti russes, anti chinois, anti musulmans etc.

Les journaux Le Monde propriété de Xaviel Niel et de Matthieu Pigasse, « Les échos » (Servan Schreiber) sont d’autres supports que vous pourrez aisément pendre en « flagrant délit » quotidien de dénigrement anti russe, anti chinois, anti musulman. S’ajoute à ce concert de propagande, Le Figaro (propriété du fabricant et marchand d’armes Serge Dassault), Le Journal du Dimanche (propriété du fabricant et marchand d’arme Lagardère), Libération (Patrick Drahi).

Cette presse « française » mainstream qui se qualifie elle même d’ « occidentale » par abus de confiance, n’est en réalité détenue que par une dizaine de personnes privées aussi éloignées du soucis du bien commun du français moyens que nos gouvernants. Elle est néanmoins subventionnée par vos impôts.

Quels sont les intérêts de groupes comme Dassault et Lagardère, qui possèdent Le Figaro, Le journal du dimanche et Paris Match ?

On peut raisonnablement supposer que plus il y a de conflits sur la planète -ou de menace de conflits-, plus ils vendent d’armes n’est-ce pas ?

Plus ils vendent d’armes, plus il y a de conflits, plus il y a de conflits, plus ils vendent de journaux…

Pensez-vous réellement qu’il n’y a pas un conflit d’intérêt dans le fait que des fabricants d’armes fabriquent aussi de l’information qui fabriquent… des conflits ?

A votre avis, ces fabricants et marchands d’armes tirent-ils davantage de profits de la paix dans le monde et de la compréhension mutuelle entre les peuples ou de l’hostilité entre les nations et la course aux armements ?

Aujourd’hui avec internet, nous avons la possibilité de ne plus subir l’information comme nos parents qui allumaient la télévision à 20h et prenaient pour vrai tout ce qui y était dit. Nous pouvons aller chercher le renseignement, comme le ferait un journaliste d’investigation, ou un enquêteur de police. Recouper nos sources. Reconstituer le puzzle de ce qui peut ressembler à une photographie de la « vérité ». Cette recherche du « vrai » est le premier geste démocratique. Car c’est finalement de notre compréhension de l’actualité et des enjeux politiques que tout dépend, dans une démocratie. Sans recherche du vrai il ne peut y avoir de Justice, et sans Justice il ne peut y avoir de paix durable.

Les hommes politiques sont élus par une minorité d’entre nous du fait de l’abstention massive qui est la sanction de leur trahison.

Ils bénéficient néanmoins de la crédulité des jeunes, nouveaux venus sur le marché du vote, chair à canon électorale, et n’en demeurent pas moins « élus », investis du pouvoir que nous leur donnons par le biais de la farce démocratique – je dis farce parce que dès lors que le peuple électeur n’est pas correctement informé il ne peut pas voter de manière éclairée et donc libre.

George Orwell, décrit dans 1984 un monde totalitaire moderne ressemblant étrangement au monde dans lequel nous vivons - un monde fait de quelques entités territoriales et géo politiques constamment en guerre, dans lequel des bombes explosent pour terroriser les populations et maintenir le peuple sous tension, sans que l’on sache vraiment « qui » pose ces bombes ; un monde dans lequel on promeut la haine de l’étranger, ou chacun est surveillé par des caméras implantées partout (le fameux Big Brother) ; où chacun doit adhérer à la pensée unique sous peine d’être identifié comme un ennemi de l’intérieur et exécuté non sans avoir auparavant renié ses opinions…

George Orwell, disait s’agissant du vote « un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traitres, n’est pas victime, il est complice ».

Cette phrase fait réfléchir. Quelle est notre part de responsabilité dans les prises de positions de nos gouvernements ?

Bernard Martin