Si vous êtes artiste, comme un Français sur deux, ce papier devrait vous intéresser. Macron aurait dit : “ Que d’Art ! Que d’Art ! “ .. Il aurait même ajouté : “suffit de traverser la rue pour trouver des clients. Encore une fuck-news me direz-vous. Mais Mac Mahon a bien dit, lui, “ Que d’eau ! Que d’eau ! “ Les deux personnages se ressemblent à bien des égards d’ailleurs. Mais là n’est pas le sujet.

Le sujet de mon papier, c’est qu’il y a de plus en plus d’artistes et qu’ils sont de plus en plus pauvres. Et l’on ne pourra éluder la question : que faire ?

Que d’Art ! Il y a pléthore d’artistes en France, sur-population, sur-représentation, engorgement, saturation. Et, de Madame Michu au Président Macron, tout le monde le sait. Les chiffres sont en permanente augmentation. Cette situation pose d’insurmontables difficultés aux professionnels comme aux amateurs. Que faire ?

Et, pour tout compliquer, le marché se tasse inexorablement. Que faire ?

Le marché se tasse ! En dehors des activités spéculatives et du monde de l’Art parfaitement financiarisé s’entend ! Car il y a Bouvier, il y a Rybolovlev, et les autres !

Vous le savez bien ! “Mais avant d’être rachetée par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, la toile du maître est passée entre les mains de l’homme d’affaires russe Dmitri Rybolovlev. Ce dernier l’acquiert en mai 2013, pour la somme de 127,5 millions de dollars.” C’est 24heuresactu qui le dit dans sa publication du 21 septembre.

Et que dire des boites de merde – sens propre si l’on peut dire – à 30 000 Euros l’une, signé .. non ! Je ne dirai pas le nom ! Trop d'honneur ! Escroc !

Mais cela ne concerne vraiment pas les artistes de la région parisienne ou ceux des petites villes de France que nous connaissons.

Crise il y a confirme Le Monde dans un article du 21 septembre.

62 exposants à la Biennale de Paris cette année (contre 93 l'an dernier et seulement 16 exposants étrangers pour 2018).

Constats, la pléthore

La vérité oblige à dire que le nombre de musiciens professionnels a été multiplié par 4 depuis les années 80, et on pourrait en dire autant de la plupart des pratiques artistiques (source : Philippe Coulangeon, DEP, juin 2003, étude réalisée sur un échantillon de 1500 musiciens). Multiplication par 4 en 20 ans donc - NDLR.

Et cela continue. Que faire ?

La France compte de plus en plus d’artistes (plus pauvres que jamais) écrivait déjà BFMBusiness en 2015. Tout en précisant que Dans le spectacle, le nombre d'artistes a triplé -voire quadruplé- depuis les années 1980. Mais les emplois proposés ont progressé moins vite. Résultat : les artistes gagnent de moins en en moins d'argent et sont de plus en précaires.

Le nombre global d'artistes a augmenté de 60 % entre 1999 et 2005 lit-on encore sur culture.gouv.fr

Intermittents : Il y avait 9 060 allocataires en 1984, 41 038 en 1991, 106 000 en 2013 et plus de 250 000 en 2016.

Le nombre ne cesse de croître. Jusqu’où ira l’économie du spectacle et des Arts ? On pourrait multiplier les analyses dans ce sens. Mais un simple regard autour de nous renseigne suffisamment.

De plus, pour aggraver le tout, on ne peut dire que l’engoûment pour l’Art soit en plein développement. Les "jeunes" sont aux jeux, Fachebook, le numérique, la musique par les écouteurs ..

Le “marché de l’Art” est en chute libre presque partout .. Sauf l’Art, amateur ou “professionnel” du selfie.. Sauf l’Art de l’imposition selon Colbert, si l’on veut parler d’exceptions.

Deux exemples “vécus” : Cluny Nyons..

Lors du “parcours” des Arts de l’association Esquisss, pourtant une bonne idée, menée avec énergie et motivation, j’ai eu connaissance du “chiffre” réalisé en un week-end par trois des artistes participants :

60 Euros

Zéro

80 ..

Quant à Cluny, où la problématique du surnombre est identique, où l’Office de Tourisme dit par euphémisme “les artisans d’art ne manquent pas”, un bout de solution s’essaye avec un certain succès : s’est ainsi créée une association des “Arts créatifs”, grâce à laquelle les artistes vendent leur savoir en quelque sorte, en plus de leur oeuvre. L’idée semble d’autant plus facile à appliquer que cluny et Nyons disposent d’une population “idéale”..

L’artiste n’aurait-il donc d’autres solutions que de changer de boulot ? ou de vendre “de la prestation” en amont de ses oeuvres, comme vu supra ? De toutes les façons, il lui faudra trouver des solutions.

Que faire ? Une proposition originale cependant

Ré-évoquons l’association Esquisss, ses louables efforts, ses bonnes intentions, et ses limites ..

Trois propositions sont en cours :

1. Rendre la manifestation permanente, offrir le parcours tout au long de l’année (dans le cadre de quelques règles du jeu simples qui laisseront toute liberté aux artistes)

2. Lui donner, autant que faire ce peut, un look attractif naturellement, le look de la maison du Chaos de Thierry Ehrmann par exemple : en tout cas que chaque endroit offre à voir, à admirer, à critiquer ..

3. Monétiser l’accueil et éventuellement la prestation donnée par les artistes – ateliers de formation, café-des-arts..

A terme, la ville pourrait se labelliser “Ville d’Art & d’Essais” et même s’attribuer le soin de distribuer le label partout en France, voire en Europe.

Un premier collectif se serait déjà constitué pour rassembler le maximum de personnes autour du projet ( les artistes, mais également tous ceux qui retireraient bénéfice du succès du projet, les pouvoirs municipaux et régionaux, les hôteliers et hébergeurs, le “commerce” local, les agents immobiliers..)

Pour donner force à la démarche, et assurer succès, le collectif sait fort bien qu’il faut gonfler les effectifs et s’en remettre au nombre. Citation de Steve Job : les grandes choses ne sont jamais l'oeuvre d'un individu, mais d'une équipe.

Par ailleurs, il faudra s’accorder sur le mode opératoire, la “stratégie” comme on dit chez Danone ou au Pentagone.

Pour ce faire, la population sera invitée à une grande réunion en décembre, le temps de faire savoir la tenue de cette réunion par téléphone arabe, et par un essaim d’abeilles.

“ L’abeille ** ” a été mise au point, elle passe de mains en mains – naturel pour une abeille - elle envahit le marché hebdommadaire, elle se colle aux pare-brises, elle se faufile au creux des poches, elle se métamorphose en affiche.

Une stratégie d’appui mobilisant l’Internet utile et avancé est en préparation : mass mailing, réseau spécialisés et privés, multiplication des sites, politique de retro-liens, affichage systématique “à la Decaux”, recherche de mécènes..

Nous pensons que la vente des oeuvres d'artistes s'inscrit dans un contexte différent, quasiment à inventer, fait en "forçant" les rapprochements dans la réalité entre artistes, acheteurs et mécènes

Sans oublier que : + 19% c'est le taux de croissance annuelle du marché de l’art en ligne en 2013 et en 2014 (arts de toutes périodes confondues).

Mais, au vu de la situation globale, qui semble presque désespérée, aussi peu maîtrisable que la catastrophe de la Pyrale, trois questions se posent :

Un tel projet est-il perçu comme étant nécessaire ? Est-il possible de le mener à bien ? Les bonnes volontés ne vont-elles pas s’épuiser aux premiers vents ?

Il sera intéressant de faire le point au printemps.

Montagnais

* L’Art du titre assure le bon référencement dans Google actu, à partir de mots-clefs largement utilisés

** Abeille en français, flyer en anglais, sensiblement la même signification, sensiblement la même fonction. Mais le concept d’abeille est plus complet, plus intelligent, actualisé, lié à l’Internet ..

Quelques modèles d’Art collectif

http://www.nyonsesquisss.com/

http://www.wukali.com/+Institut-Arabe-une-oeuvre-evolutive-concue-par-240-artistes-1105+

http://www.wukali.com/+Les-crapauds-fous-a-mediter-une-conference-a-Brest-1098+

https://fr.aleteia.org/2018/09/18/danciens-tunnels-occupes-par-daech-transformes-en-galerie-dart/

https://www.letelegramme.fr/tag/couleurs-de-bretagne

Sources documentaires :

https://www.arthaus.org/our-sponsors-and-partners

http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/professionnelsversusamateurs.pdf

http://outsiderland.com/outside/?page_id=475

https://www.village-justice.com/articles/vers-statut-des-artistes-amateurs,28130.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intermittent_du_spectacle

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-france-compte-de-plus-en-plus-d-artistes-plus-pauvres-que-jamais-922783.html

Michel Surya : Portrait de l'intermittent du spectacle en supplétif de la domination, in De la domination, IV, Paris, Nouvelles Éditions Lignes, 2007.

Citations Graphiques

Google images / Pixabay ( première image) : ré-utilisation autorisée

https://plugin.01net.com/tech/google-art-selfie-trouvez-l-oeuvre-d-art-qui-vous-ressemble-1517896.html

https://www.planet.fr/magazine-les-pires-selfies-des-politiques.1631020.6553.html

Photo personnel Italie

NB : Un artiste est un individu faisant (une) œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique, et dont on remarque entre autres la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes.

Ses œuvres sont source d'émotions, de sentiments, de réflexion, de spiritualité ou de transcendances.

Dans un sens commun, et plutôt péjorativement ou pour la disqualifier, on parle également d'artiste ou de poète à propos d'une personne étrange, marginale, oisive, rêveuse, qui fait n'importe quoi1, de quelqu'un qui n'a pas le sens des réalités, des règles, et est parfois considéré comme rebelle ou fou2 mais qui peut aussi à l'inverse être apprécié comme faisant preuve de génie.

Vu comme cela, on peut compter environ 40 millions d’artistes en France