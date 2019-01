Macron fait sa tournée comme un vieux chanteur démodé !

Alors qu'il n'avait pas concerté les Français pour le pacte de Marrakech qui a été signé par Jean-baptiste Lemoyne et qu'il ne concerte personne pour le nouveau traité d’Aix-la-Chapelle, le 22 janvier 2019, alors qu'il avait pris là aussi la décision comme, les grands, de tirer des missiles sur la Syrie le 14 avril 2018, pays déjà bien affaibli, pas mieux pour un faible que d'en faire la démonstration en tirant sur un plus faible que lui, (qu'il aille tirer sur la Corée du Nord ), alors qu'il a vendu le coeur léger, Alstom aux USA "la justice a été saisie" ; après avoir bradé la SNCF, etc. etc.. bref après que Macron a fait exactement ce que les mondialistes attendaient de lui ! Il va conclure par une idée tout aussi lumineuse, par le plus bel enfumage de tous les temps, par la plus belle escroquerie et le plus beau numéro d'illusionniste ! C'est... C'est.... de vous faire croire qu'il "concerte" les Français ( alors qu'il ne l'a jamais fait, cela devrait sauter aux yeux rien que pour le mardi 22 janvier prochain, demain, voir le nouveau traité d’Aix-la-Chapelle, ) et par là même, comme on le dit dans notre bonne vieille administration française, par là même donc, de faire une campagne dans toute la France à trois mois des Européennes sans lever le moindre de ses centimes, et que cette tournée ne lui coûte pas un centime d'euro !

Ses Sugar daddy et ses mécènes en ont ras-le-bol de payer !

C'est vrai après tout, ses Sugar daddy (papa gâteau) et ses mécènes en ont ras-le-bol de payer, alors ce sont les Français qui vont raquer cette arnaque du grand et faux débat national ! "Macron a levé en un an, sans parti politique, environ 15 millions d'euros de dons, [...] "(le figaro )

Sarkozy, Hollande, c'est Macron qui termine le travail et va jusqu'au bout !

Macron n'a pas terminé ; avant son départ fin 2019, car les bruits courent qu'il pourrait peut-être remplacer le vieux Juncker fin 2019, et que vous ayez l'impression que cela soit vous chers citoyens qui vous vous en êtes débarrassés, à l'aide des " Gilets Jaunes" et de la colère nos concitoyens, il va conclure sa petite visite et courte vie présidentielle à l’Élysée, dont il n'a que faire, avec cette idée lumineuse déjà citée plus haut, mais que Dieu merci les maires de France ne sont pas dupes certes, mais qu'en attendant quand même Macron continue tranquillement et termine même son travail de sape celui d'exploser la France, avec quelques sacrifices et quelques contreparties tout de même un peu, à cette dernière grosse escroquerie Macroniène, celle du piteux spectacle d'un "président" bientôt en fin de mandat, comme pour une fin de carrière d'un vieux chanteur démodé venir faire ses dernières promos et de la mandoline, pour son dernier spectacle 2019 pour terminer la vente de la France aux enchères à une mondialisation et une Europe malade en phase terminale !