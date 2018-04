Macron... Frappe au portemonnaie, puis aux portes

Macron et ses troupes « en marche pour l’Europe » - Le parti présidentiel lance une opération nationale de porte-à-porte, sur le modèle de celle réalisée avant la présidentielle de 2017, titre enthousiaste Le Monde[i] en ce samedi 7 avril. Après avoir bien frappé au portemonnaie tous les français, sauf le club très fermé des milliardaires/millionnaires, le Macron va venir frapper à nos portes par l'entremise de ses lobotomisés, appelés aussi, macronistos.

Zaiment bien nos présidents faire croire qu'ils s'en tapent de nos désirs...

Y'avait eu l'Giscard, le faux nobliau, qui s'invitait chez les manants histoire de causer au coin du feu, puis, au temps de Sarko 1er, on avait eu droit à ses Sarkominos sur les plages, histoire de distiller la bonne parole du mini timonier ; ben, l'macron s'en inspire et va venir nous les casser à l'heure de la bouffe, avec des questions du genre : « Si je vous dis “Europe”, ça vous fait penser à quoi ? » ou « Selon vous, qu’est-ce qui ne marche pas en Europe ? » - Allez, je m'y colle de bon cœur : réponse à la première question : "ca me fait penser à une grande enculade", question 2 :" l'enculade est en marche, et vous ?". S'en suit un silence, où j'en profite pour leur placer mon 43 dans le fion histoire que ces loufiats dégagent ; ça va être chaud la collecte pour les macronistos, on pourra dire qu'ils vont être attendus de pieds ferme.

C'est pour le scrutin de mai 2019, et le grand ordonnateur le sire Castaner veut que ça dure 5 semaines, comme la grève SNCF, ce frappadinguage de poportes ; il souhaite que ses sbires frappent à cent milles chaumières... "Il est invoqué que cette méthode de démocratie participative vise à nourrir le logiciel du parti présidentiel, sur le modèle de la consultation engagée à sa naissance, en avril 2016, pour mener Emmanuel Macron au pouvoir, (avec l'aide de quelques oligarques désintéressés). « Cela servira à alimenter notre projet pour une refondation du projet européen », explique au journal Le Monde le délégué général de LRM. Hou ! le gros menteur ! Il est impossible de refonder les accords européens dugland ! Ecoute plutôt ce qu'explique Monsieur Asselineau depuis une décennie ! Soit tu appliques l'article 50 et tu Frexites, soit tu suis la feuille de route des eurocrates ; basta-point final ! Ces élections ne sont qu'une aimable mascarade, où une bande de glandeurs n'ayant plus de futur politique en France (voir la Morano) se recyclent telles ces vieilles bouteilles plastic dans ce cénacle de gens bien payés, bien nourris, bien transportés à nos frais et en 1ère siouplait.

Pour l’occasion, la Macronconnerie sort la grosse artillerie : une dizaine de ministres et près de deux cents parlementaires seront mobilisés, samedi, dans toute la France. Waouh ! ça va chauffer sur BFM, Le Monde, Libé, l'Figaro et autres parutions auzordres, qui vont tartiner du Jupiter et tous ses saints et tous ses seins ! Castaner avait réuni, le 19 mars, un comité de campagne pour lancer le bouzin, avec comme tête de gondole la ministre des affaires européennes, Nathalie Loiseau et surtout Cohn Bendit (la vieillesse quelle déchéance). C'est "L’occasion de sensibiliser, dès à présent, les électeurs à ce scrutin." « Il faut récréer du lien entre les Français et l’Europe, car la dernière fois qu’on les a interrogés sur ce thème, c’était en 2005 avec le référendum », déclare un député LRM. Zont tous les culots ! Le referendum de 2005 où à 56% les votants avaient dit NON ! A été traficoté et retoqué/inversé par les députés sous Sarko, donc, comme argument bidon, bonjours le bourrage de cranes d'urnes.

Le Monde fait sa Pravda à son héro Macron : "Un défi ardu dans un contexte de repli nationaliste et de montée des populismes sur tout le Vieux Continent, symbolisés par le Brexit ou par les résultats des élections en Allemagne et en Italie récemment. Un phénomène auquel n’échappe pas la France, où une grande part de l’opinion se montre critique vis-à-vis de l’Union européenne." Le mec qui a écrit cette petite phrase qu'a l'air de rien distille ainsi que : la montée du populisme serait le fait du Brexit ou des élections chez nos voisins...Ca serait pas plutôt que de plus en plus de gens sont au courant des sales magouilles venues de Bruxelles et Strasbourg, que ce sont les lobby qui écrivent les lois, que des députés bien souvent achetés/achetables votent les yeux fermés, et qu'une feuille de route établie de longue date dicte les lois anti sociale qui détruisent nos modes de vie, nos protections durement acquises par nos ainés.

Castaner : « La tâche est ambitieuse car il y a un contexte de défiance organisé par la classe politique depuis de nombreuses années afin de masquer ses propres insuffisances. Face à ceux qui mettent en cause Bruxelles de manière permanente, il est d’autant plus nécessaire de répéter que nous avons besoin de l’Europe. » Ouais, tu pourras toujours marteler tes gros arguments gros sabots, ca prend de moins en moins, car, c'est "votre" Europe à vous l'oligarchie, c'est "votre" Europe à vous les marchands, les mecs bien placés, les actionnaires, les ploutocrates ; quant à nous, les gens, le peuple, les citoyens nous n'en voulons plus de votre belle merde prometteuse de jours meilleurs, de plein emploi, de richesses pour tous et tutti ; 17,3 % des Européens, soit 87 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2014 selon Eurostat, alors, le blabla des "en marche... arrière" rien à branler, ca va être le record d'abstention votre truc, sauf que vous allez nous les casser menu-menu pendant 1 an...

Macron va lui-même s’engager fortement qu'il dit Le Monde. Après avoir prononcé deux discours sur l’Europe en septembre 2017 (à Athènes et à la Sorbonne), le chef royal de l’Etat répoublicain en tiendra un nouveau, le 17 avril, au Parlement européen de Strasbourg. Le même jour, il lancera les « consultations citoyennes » qui doivent être menées en France et partout en Europe, jusqu’en décembre, pour préparer la campagne des européennes. Ahah ! Il est pris pour un clown ou au mieux, pour un larbin de Merkel, donc, arrête de te la jouer Emmanuel, t'es rien en Europe, tu comptes pas, et pis de toutes manières presque tous les français s'en tapent de tes bonnes paroles, t'es rien, t'as pas de pouvoir, t'es juste bon à rouler tes petits muscles de porteur de valises des puissants qui t'ont installé où tu es. Console-toi pépère, il te reste tes supporters, comme au foot : un groupe, un esprit, un ballon...Patron remettez la tournée !

Le dernier mot pour Nicolas Maduro, président élu démocratiquement du Venezuela et qui parle d'or au sujet de notre nabot-nabab national : "Il est en train de détruire la France. Macron a été mis à la tête de la France pour faire office de tueur à gages, Macron est un tueur à gages de l'oligarchie financière chargé de détruire les droits sociaux du peuple français"... Je n'aurais pas dit mieux ; qué viva Venezuela !!!