Macron : « grand des bas » avec les djeunes

En macronie, la vérité, les critiques, ne sont plus de mise et la machine à propagande bat son tamtam BFMien. Un bon exemple, dans un lycée quelque part en France. Un professeur de français, donne des consignes à des étudiants qui ont eu l’honneur d’avoir été choisie pour participer au « grand débat » avec macron 1er, roi du monologue. « Quand vous partagerez ce que dit le Président, ma foi vous serez contents, ne le manifestez pas trop bruyamment. Et si vous ne partagez pas ce que dit le Président, conservez-le pour vous, ne le manifestez pas trop. C'est tout ce qu'on vous demande. » [1] D’aucun diront que ce brave grognard de la république demande simplement à ces ados de la retenue, car on le sait, les hormones les rendent incontrôlables... Et c’est là le problème : le contrôle ! Cependant, et d’autant étrange, que macron, si on s’en souvient bien lors de sa campagne présidentielle avait comme supporters/fond sonore, tous ces djeunes qui « spontanément » hurlaient à plein poumon (sous les ordres des oreillettes), leur enthousiasme hystérique (sur commande) pour le « nous avons un projetttttttttttttttt »... Mais, ce qui confirme l’acte délibéré de propagande/manipulation est un étudiant, filmé qui selon La 5, aurait « ému » emmanuel macron. Dans la vidéo, on le voit dans le bus être coaché « en expression orale » par son professeur qui le prépare à répéter un discours. Pourtant, sans le faire exprès ce même étudiant, un peu plus loin dans cette même vidéo, fout tout en l’air avec ce qu’il dit à ses camarades : « j’en parlais un peu hier à ma famille, je trouvais un peu qu’au final c’était comme une pièce de théâtre, que tout est prévu à l’avance, le president sait quelles questions et à quel moment on va poser les questions, c’est tout millimétré, et ca j’savais pas. »...Ah, jeunesse étourdie, on a beau lui faire rentrer le refrain, faut qu’elle s’écarte de la voie, de la voix toute tracée par les maitres et professeurs de propaganda...C’est à vous dégouter d’user autant de salive, pour cet inconscient des enjeux...Des élections et de la grandeur du monarque.

En regardant la vidéo tweetée, (lien en bas) je suis partagé par deux courants : est-ce de la bêtise véritable de la part du présentateur/journaliste, ou volant à de telles altitudes que ce mec n’a plus vraiment conscience de son blabla qui comme dit l’adage « scier la branche sur laquelle il est ». Appréciez par vous-même :

« ... en Saône et Loire, au Creusot, avec un nouveau défi pour emmanuel macron, intéresser les jeunes à ce grand débat...un débat qui a donné lieu sur TOUTES les chaines, l’intervention émouvante d’un étudiant en BTS chaudronnerie, il est dyslexique, il s’appelle Clément Hélias, et les cameras étaient avant la rencontre avec le president, une rencontre vous verrez préparée au millimètre avec son prof de français et son proviseur »... Cet ostrogot télévisé admet que l’étudiant est coaché, afin de dire un discours sous les conseils des têtes de l’établissement. Et oui, il a raison aussi le journaleux, TOUTES les chaines (sauf RT et Spoutnik) ont relayé cet instant émouvant de vraie, véritable, authentique démocratie en marche avant...Le déluge. Heureusement Spoutnik, la chaine que macron déteste était là, et a mis en ligne cette petite vidéo d’anthologie, qui montre aux citoyens, la duplicité, les manœuvres et la complicité passive ou active de personnes « en charge »...

Pour cet étudiant... A regarder cette vidéo, on est plongé dans la TV Réalité, là, où on exploite l’émotion et non pas le jugement, l’intelligence, le raisonnement...

Ce president, et son entourage n’ont aucune limite dans le laid ; ils font de ce qui devrait être un « grand débat » d’idée, pour une refonte sociétale voulue par 80% des français un cirque barnum !

Sans le savoir, les français ont élu un hybride de « Trump/Netanyahu », un, jusqu’au boutiste, prêt à aller aux extrêmes du « après moi le déluge »...La seule différence, et c’est encore plus dangereux, c’est que le macron à une mine de gendre parfait, sinon, c’est du même tonneau ! Attention Danger, ils ne reculeront devant rien, RIEN !!! Après eux, plus, plus rien ! Voici venu le temps des assassins !

Georges Zeter/février 2019

Lien vidéo de tweeter tournée par LA 5 :

accessoirement, la vidéo du Le parisien : Le discours émouvant d'un jeune chaudronnier face à Macron

ne pas louper le message de Blanquer, de son ministère de l’éducation nationale suite à ces « échanges »...

