Macron, Griveaux, DSQ, Sibeth .. Les âmes mortes

Macron, Griveaux, DSQ, Sibeth .. et les autres ! Je parle de la foule (candidement insolente, parfaitement “innocente” encore..) de ceux du dessus. Gogol ! au secours ! Charles ! Reviens ..Louis-Ferdinand ! Reprends ! Belle opportunité de nous donner somptueuse suite au “Voyage” .. à Mort à crédit, à l’école des cadavres .. les beaux draps .. Oui ! Dans les beaux draps, vous êtes..

D’abord, indulgents lecteurs, vous me pardonnerez ma dyslexie : j’ai toujours confondu les K et les Q, c’est ainsi. DSQ Dominique dans Google montre qu’on est assez nombreux dyslexiques.

“Griveaux ? qu’est-ce-que t’as ? tu marches comme mon noeud, gars .. ! la tête en bas .. ! “

C’est comme ça qu’il disait, l’adjudant Gulliver, à ceux qui avaient le moral dans les chaussettes, au 13, à l’époque.

“J’assume” ici de citer Gulliver, j’assume comme dit Sibeth, si souvent, sachant que, quelle que soit la bassesse des propos, elle ne pourra jamais rivaliser avec la Haute-bassesse dorée de ceux d’en haut ..

Ceux du dessus, précisons ce dont s’agit : en salaire, revenu, c’est autour de 10 000 le mois, généralisé, parfaitement établi, homologué.

Mais ? ajoutez “voiture de fonction”, frais de déplacement, personnels, chauffeurs, secrétaires, computers, femmes de ménage .. Ajoutez le coût exorbitant de l’immobilier, du mobilier - de luxe- utilisé, immobilisé. Ajoutez les restaurants, ajoutez les primes, ajoutez les “dons”, ajoutez , ajoutez .. 200 000 le mois serait plus juste ? (sans parler des P.. et des nuits, comme au 7 rue de la Planche, ancienne et célèbre boîte éponyme).

Sans parler des P.. aurait insisté l’adjudant Gulliver). 200 000 le mois ? en coûts globaux ? Vous n’y êtes pas Montagnais ! C’est bien plus haut ! ajoutez : la “protection”.. les “missions”.. allocations, publications, presse, staff, réunions, commandes, marchés, sondages, coiffeurs, frais de représentation ..

Mais je t’égare, lecteur complaisant, revenons au sujet ..

Ceux du dessus, les vôtres en France, sont des âmes mortes parce que, d’abord, ils sont sans intelligence aucune. C’est frappant, c’est constant, consternant. Nous le verrons par quelques exemples choisis parmi des millions.

Des âmes mortes car, à l’absence d’intelligence, s’ajoute l’absence totale de culture, de connaissance du monde, de l’histoire, de la vie, des “humains”, des choses, de la géographie, de la philosophie, des soucis quotidiens de leurs administrés.. sans tenter de parler ici de connaissances métaphysiques ou spirituelles.. cela serait aussi compliqué que de chercher à déterminer quel est le plus grand écrivain de la gent porcine, le plus haut K.I. de la gent trotte-menu.

Demandez pas à Sibeth, DSQ ou Griveaux de citer Rimbaud, Hérédia, ou l’évêque de Meaux, ou Nietzsche ou Marlowe .. Du Guesclin ? Jeanne d’Arc ? Champlain ? Crevaux ? Thoreau ? .. Je connais pas !

Mais Arnault, comme Brigitte, là ! on connaît bien.

Quant à la morale, il n’y en a pas. Ni dans la conscience, ni dans les intentions, ni dans les comportements. Cet état de fait explique facilement que, pour ceux du dessus, les vôtres en France, particulièrement nombreux, “épris” de “Démocratie”, il n’y ait jamais le moindre problème. Surtout pas des problèmes de conscience.

Et si un malheureux tente de leur en mettre un sous le nez, de problème, ceux du dessus dénoncent brutalement le retour au pires obscurantismes, et hurlent immédiatement à l’atteinte aux principes des Lumières, de la République (je sais.. je sais … là ! je vais pas citer l’adjudant Gulliver …), de la démocratie, des droits de l’homme, de je ne sais quoi encore si pratique à la mode du moment, qui justifie toutes les turpitudes..

Pavlenky ! Salaud ! au trou ..

Défaut d’intelligence, crasse ignorance, candide arrogance, un exemple parmi une multitude :

Là, c’est Sibeth, à tout seigneur tout honneur, vous vous rappelez ?

” Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction *, comme tous les jours. Donc, je serai de tout cœur avec les Franciliens qui galèreront dans les couloirs du métro », a-t-elle déclaré, sourire en coin”.

Et Macron et la guyane !

Et DSQ - Xcusez ! K ! - pendant des années en voyage officiel et en famille avec son épouse Anne Sinclair (Non ! taisez-vous adjudant Gulliver ! ..)… : “il suffit de pendre le costume sous la douche, de faire couler l'eau chaude et, au bout d'une demi-heure, le costume est défroissé sous l'action de la vapeur.” ..

Une demi-heure d’eau chaude, je vous laisse apprécier. Candide ! Plus les ablutions qui suivaient Nafissatou.

…

Et la morale Montagnais ? vous traitez ?

Non, là je m’abstiens, la tâche est de nature herculéenne, surhumaine. je vous laisse le soin, lecteur amusé, mon semblable mon frère, de vous faire - facilement - votre opinion .. si elle n’est déjà faite. Je ne prendrai pas les risques pris par Piotr.

Je citerai un commentaire cueilli au hasard sur Agoravox à propos d’une nantie, tête de syndicat (les commentaires ont autant de sens et de puissance que les articles ..) :

“ Désormais à la retraite, selon Médiapart, celle-ci cumule une pension et un salaire à temps partiel (elle siège au Conseil économique, social et environnemental), le tout s’élevant à 12.500 euros.

On comprend pourquoi, ils ont appelé leur troupe de ne rien faire pour fâcher Macron.” (les syndicatsq, NDM)

Ne trouvez-vous pas que cela donne du sens à l’engagement de Mamie Gilet jaune ?

Affligeants ? ou désopilant .. ces nuées de complices supplétifs de ceux du dessus ? le vice paré des dépouilles de la vertu.

Il n’est donc pas pas possible d’épuiser la question : ils sont plusieurs millions, vous lisez bien, plusieurs millions au pouvoir, à en prendre à leur aise avec la question des “inégalités sociales”, avec la morale.

Je me contenterai simplement de dire que je vois mal de Gaulle se Br… devant une télévision ou se faire pincer en son hôtel à sauter une soubrette. Je vois mal de Gaulle s’étaler en Porcherie *, comme DSQ ne manquait pas de le faire avec celles de ses amis. Je vois mal de Gaulle publier des photos comme celles qui concluent. (Non adjudant Gulliver, non ! pas de poil au ..).

“Changement radical de paradigme”. Règne sans partage du Pandemonium .

NB : le sort de la Princesse de Lamballe et de Louis se sont joués sur de bien petits arguments à côté de l'actuelle situation si désastreuse, si désespérée ..

Montagnais - et l’adjudant Gulliver pour certains commentaires.

Source : ARTICLE CI-DESSOUS SUR LES DSQ BOYS & GIRLS (LE POINT)

“C'est une petite rue du 7e arrondissement de la capitale. Le beige de la pierre de taille qui façonne les immeubles haussmanniens paraîtrait presque neuf. Immaculé. Au numéro 7, des locaux q.. “. Il vous sera facile de tout retrouver.