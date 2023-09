Macron - « J’adore la bagnole »

« Ces fameuses taxes sur les carburants, qui d’après le président de la République, servent pour moitié à financer la transition écologique, pour un quart la Sécurité sociale et pour le quart restant, les régions. »





Qui que ce soit qui est dit ça, c’est une anerie, mais une anerie persistante qui a été utilisée mainte et mainte fois par les manipulateurs qui nous gouvernent en nous mentant pour faire evaler des piliules, comme ils l’avaient déjà fait en son temps pour la vignette automobile qui était censée financer la retraite des vieux qui n’avaient pas cotisé dans leur jeunesse (quand le système de retrait n’existait pas.

Le budget de l’état n’est pas cloisonné, et les différentes contributions ne sont pas affectées à une destination particulère. Tout est globalisé et consolidé. Les rentrées tout confondu (dont la TVA est l’élément le plus important) représentent un certain montant et les dépenses un autre. La différence entre les deux est toujours négative depuis belle lurette, et il faut avir recours à l’emprunt (à des banques privées) pourboucler l’équation. Il faut bien enrichir les copains. Eaprès, les dépenses sont réparties en fonction des choix politiques du moment : enrichissement de la Big Pharma, arrosage des marchands d’armes pour « aider » l’Ukraines, etc.

L’écologie et les régions n’ont que ce qu’ont veut bien leur donner pour faire du greenwashing et arroser les élus locaux qui commencent par se voter des émoluments confortables. Les ressoureces de la sécu ne sont pas le fruit de taxes et d’impots, mais des cotisations salariales et patronales.