 « MACRON le Président Malentendu »

MACRON a été élu par les français sur un malentendu : les français voulaient changer les têtes politiques de gauche et de droite qui étaient au pouvoir depuis des années, dans l'espoir d'avoir des élus issus de la société civile, plus proches "du peuple" en quelque sorte..... En réalité le mouvement de rejet de la classe politique a été habilement capté par MACRON, aidé il est vrai par une formidable publicité médiatique orchestré par des "amis"de la finance internationale.... Pour que le renouveau politique soit réel, il eut fallu que les nouveaux élus soient issus de la société civile, mais ce n'est pas le cas... On retrouve dans le Gouvernement MACRON le premier ministre PHILIPPE ancien proche de JUPPE, COLLOMB sénateur PS, LE DRIAN ancien ministre de HOLLANDE, LEMAIRE et DARMANIN issus des Républicains, CASTANER ancien proche de VALLS etc... MACRON lui-même était Secrétaire Général du Gouvernement de HOLLANDE puis son Ministre de l'économie.... Là est le malentendu, le Président MACRON n'apporte rien de neuf dans le paysage politique français ; on prend les mêmes et on continue le même type de politique avec des conséquences inévitables...

Le rejet des élites politiques n'est pas spécifique aux français ; en Italie les italiens ont vu se développer le parti 5 étoiles de Beppe GRILLO humoriste de profession dont le parti est devenu la deuxième parti d'Italie.

En ESPAGNE le mouvement des "indigniados" a conduit à la tête des mairies de Madrid et de Barcelone des élus issus de ce parti populaire.

Par contre, en France, les gens qui ont cru voter pour un changement constatent aujourd'hui que le produit marketing MACRON n'est que poudre aux yeux ... point de changement à l'horizon...

Pire, loin d'offrir plus de démocratie ou de réprésentativité, on constate que MACRON mène sa politique en imposant son programme avec usant et abusant de l'article 49.3 de la Constitution, qui consiste à permettre à son Gouvernement à présenter les projets de lois et à les faire adopter sans débats parlementaires !!!

Le recours à l'article 49.3 de la Constitution a toujours été considéré comme devant être exceptionnel dans le passé et l'on peut s'étonner du manque de réactivité des journalistes ou des politiques sur cette méthode de gouverner. Ainsi, les députés élus, qui sont censés représenter le peuple, qui sont censés débattre et voter les lois, n'exercent plus leurs fonctions, et il laissent les pleins pouvoirs à l'exécutif. Bref, ils sont devenus des pantins...

"Le recours à l'article 49.3 est une brutalité ; le recours à l'article 49.3 est un déni de démocratie" déclarait le Président François HOLLANDE le 9 février 2006. A cette date Dominique de Villepin alors Premier Ministre avait utilisé cet article pour faire passer sa projet de loi sur l'égalité des chances et le contrat premier embauche CPE.

La politique du Président MACRON ne diffère en rien de celle de ses deux prédécesseurs SARKOZY et HOLLANDE :

-poursuite d'une politique européenne qui continue à désindusrialiser la France (achat d'ALSTOM par SIEMENS ou des chantiers navals de Saint Nazaire par une société italienne)

-casse du service public par la réduction des services et des effectifs de fonctionnaires sous le prétexte de dette publique

-politique d'immigration incompréhensible dans le cadre de l'Union Européenne

-augmentation des prélèvements obligatoires sur les ménages qui augmentent en parallèle à l'augmentation de la dette de la France (la dette de la France augmente de 2665 euros par seconde aujourd'hui)

Avec le Président MACRON les français ne voient pas de différence avec les présidences précédentes, le MALENTENDU va se transformer en MALAISE....

Il y a peu de chance pour que la situation économique et sociale ne s'améliore dans les mois qui viennent, et c'est plutôt une forte dégradation générale qui risque d'apparaître ; et à ce moment là on retrouvera de nouveau des mouvements populaires qui vont se constituer à l'image de ce qui s'est passé en Italie et en Espagne, pour porter des revendications qui restent des constantes à savoir des revendications sur le logement, les salaires, les emplois, la sécurité, la santé, les services sociaux, etc...

Le cadre européen ne fonctionne pas, les pays de la Zone Euro n'évoluent pas au même rythme, le Royaume Uni a intelligemment pris ses distances avec le radeau de la Méduse qu'est l'Union Européenne. tandis que MACRON et sa politique pro-européenne conduisent la France vers l'abime.

De MACRON il ne restera rien après son quinquennat, son parti explosera sans aucun doute avant le terme de son mandat, les députés LREM se répartiront dans les partis tranditionnels (du moins ceux qui auront réussi à se maintenir en place), et ce mouvement parti de rien et lancé par des financiers comme on lance une poudre de machine à laver retournera à la poussière.