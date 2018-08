Macron : les gaulois réfractaires vont lui botter le derrière !

Macron doit détester les Français à peu près autant que les internationalistes alors entre ce vendu et certains qui veulent tout autant détruire notre pays et qui méprisent au moins autant les « gaulois », il n’y a rien à attendre. De ces deux maux il est difficile de départager le plus nuisible car entre ces jeunes gaulois qui se haïssent eux-mêmes et les court-termistes déracinés et cupides à la solde de la banque, à l’évidence il y a en plus une porosité intellectuelle (si l’on peut la qualifier ainsi), les premiers obéissant sans le savoir aux seconds pour le plus grand plaisir des patrons qui n’en espéraient pas tant.