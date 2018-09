Macron : mépris de classe ou politiquement incorrect ?

Être affublé d'une étiquette indélébile, ce fut le lot de tous les présidents français. De Gaulle était la statue du commandeur ; Giscard, l'aristo parisien très vieille France ; Mitterrand, un Machiavel des temps modernes, marmoréen et cynique à souhait ; Chirac, le bon franchouillard un peu hâbleur et porté sur les jolies femmes ; Sarkozy, le président bling-bling et hyperactif ; Hollande, un bonhomme simple aux airs d'oncle de province. Emmanuel Macron est quant à lui considéré comme le "président des riches", le "banquier arrogant", l'homme "déconnecté du pays réel" (notez la banalisation de cette expression maurrasso-pétainiste). Cette image lui était accolée avant même son arrivée au pouvoir mais devient chaque jour plus dure à gommer, au fil des attaques et des polémiques menées par une opposition en déroute recherchant le moindre prétexte pour accabler le Président.

Il faut quand-même reconnaître que Macron ne fait rien pour arranger les choses. Ses sorties sur "ceux qui foutent le bordel", les "Gaulois réfractaires" et, dernièrement, sa discussion avec le jeune horticulteur n'ont fait que le marquer plus encore du sceau de "président méprisant et libéral". Or, "libéral" est en France ce que "athée" est en Pologne et "communiste" aux États-Unis : l'insulte suprême. Sans s'appesantir sur le fait que Macron est fort éloigné du libéralisme (il n'a ni légalisé le cannabis et l'euthanasie, ni mis l'État et le "modèle social" au régime sec), nous nous demanderons plutôt à quel point le Président est-il "méprisant" et si ce mépris n'est pas plutôt l'expression de ce "politiquement incorrect" tant recherché par l'opinion publique.

Un cliché fort répandu mais sans doute mensonger (hum…) affirme que les Français ne seraient jamais contents. Or, comme bon nombre de clichés, il est en partie confirmé par la réalité. Si 71% des Français rejettent le politiquement correct, selon un sondage réalisé en 2017 par l'institut YouGov, ils sont plus de 60% à trouver Macron "arrogant", "méprisant" et "clivant" d'après un sondage paru en mai dernier. Ces qualificatifs peu reluisants lui viennent justement de ses déclarations à l'emporte-pièce sur les "fainéants", les "fouteurs de bordel" et compagnie… Ses dernières frasques ont sans doute fait grimper davantage le nombre de mécontents.

Or, bien que la schizophrénie soit un sport national, on ne peut y demeurer ad vitam aeternam, à un moment donné, il faut choisir ce que l'on veut et s'y tenir : soit on est lassés par le politiquement correct et on applaudit ce Président qui – chose éminemment rare – dit ce qu'il pense ; soit, on dénonce les propos de Macron – ce qu'on est parfaitement en droit de faire – mais on ne peut plus, dès lors, se dire opposants au politiquement correct. Mais, c'est quoi, au juste, ce "politiquement correct" qui agace tant les Français ? Né outre-Atlantique dans les années 1980, ce nouveau mode de communication et d'expression prône une manière diplomatique d'agir et de parler en société, afin de n'offenser personne : exercice fort délicat à l'heure où foisonnent les groupes et communautés aux intérêts souvent divergents et à la susceptibilité exacerbée. Au fil des années, le "politiquement correct" a pris un sens péjoratif et désigne la langue de bois ou le conformisme : parler pour ne rien dire, ou s'exprimer dans un sabir abscons aux accents idéologiques bien dans l'air du temps.

Être "politiquement incorrect" signifie par conséquent être à l'opposé de ce modèle : ne pas craindre d'exprimer sa pensée quitte à "offenser" son interlocuteur. C'est bel et bien cela qui a plu aux électeurs états-uniens dans le caractère volcanique de Trump. C'est aussi un trait de caractère de Macron : son souhait d'en finir avec "la politique à l'ancienne" et ce "passé illusoire qui n'a jamais existé", ainsi qu'avec ce clivage gauche-droite dont pâtit la France depuis deux siècles. Autant de promesses qui ont séduit les Français, lassés par l'immobilisme brejnévien de la Vème République.

Les mêmes sont aujourd'hui à agonir le Président pour ses déclarations "arrogantes", "méprisantes" et j'en passe. BFM TV – surnommée par l'extrême-droite "BFMacron" – a ainsi qualifié le premier magistrat de "président de ceux qui vont bien". Tous les hommes d'état, depuis la Révolution, disent œuvrer "pour ceux qui vont mal" : on a vu le résultat. Et si on essayait à présent un président pour bien portants ? D'ailleurs, n'est-ce pas là du politiquement incorrect ? On n'imagine pas de Gaulle ou Mitterrand parler des "premiers de cordée", Macron l'a fait. Même s'il est encore loin d'un libéralisme authentique et décomplexé (je me propose de lui envoyer l'intégrale d'Ayn Rand que j'ai dans ma bibliothèque) il est néanmoins le président le moins antilibéral que la France ait connu. Or, être libéral (même un chouia) dans notre pays est l'expression ultime de l'anticonformisme et la plus grande gifle que l'on puisse donner au politiquement correct.

Le jugement négatif des Français envers Macron est d'autant plus comique qu'ils valident en majorité la plupart de ses réformes... or, que sont ses déclarations sinon l'expression de sa pensée politique mise en oeuvre dans ses lois ? Un sondage OpinionWay d'octobre 2017 affirmait que 53% des Français étaient favorables à la baisse de l'indemnisation des chômeurs et considéraient que ces derniers ne font pas assez d'efforts pour trouver un emploi. La réforme de la SNCF fut, quant à elle, plébiscitée par 75% des usagers, selon un sondage IFOP paru le 22 mai 2018. Toujours selon l'IFOP, 48% de Français considèrent que la première qualité pour devenir riche est le travail ; 76% jugent que la présence de personnes riches en France est utile à l'ensemble de notre économie et 54% approuvent les exils fiscaux des Français les plus fortunés. 78% de Français souhaitent devenir propriétaires et 72% affirment que c'est une bonne chose de vouloir devenir riche ; 80% considèrent en revanche que c'est mal perçu et que le rapport des Français à l'argent doit évoluer... Enfin, 54% des personnes sondées sont pour un assouplissement de l'ISF, 80% plébiscitent la suppression de la taxe habitation et le désengagement de l'Etat dans les entreprises non-stratégiques recueille 58% d'opinions favorables. Du coup, on a envie de demander : que reproche-t-on à ce pauvre Macron ? Ne dit-il pas, selon la formule consacrée, "tout haut ce que tout le monde pense tout bas" ?

Paradoxe français : alors qu'on réclame la fin de la langue de bois dans les médias, la culture et le sport, ainsi que la politique, on trouve "méprisant" le seul homme qui en sort et ose dire ce qu'il pense. Or la liberté n'est-elle pas "de dire aux autres ce qu'ils ne veulent point entendre", comme le disait, en son temps, Georges Orwell ? Emmanuel Macron est-il le seul homme de France auquel on intime de la boucler et de caresser tout le monde dans le sens du poil ? Cette vision trouve son sens dans la conception monarchique que l'on a de la présidence : le locataire de l'Élysée est le père du peuple, le rassembleur, celui qui ne doit laisser personne de côté. Or, cela est impossible sans recourir au… politiquement correct, l'art de n'offenser personne (et, donc, de ne rien faire).

On aime les politiciens du type "grande gueule" quand ils sont dans l'opposition mais on voudrait qu'une fois au pouvoir, ils soient touchés par une grâce céleste et deviennent des guides pétris de sagesse, qu'ils passent de Jean Lassalle à Gandhi, de Mélenchon à Marc-Aurèle. A ce propos, on peut être certains que si Mélenchon arrivait au pouvoir, ceux qui admirent aujourd'hui son franc-parler seraient les premiers à critiquer son manque de tact. A croire que ce pays est le royaume de la rigidité et du paraître, un immense bal costumé où chacun doit jouer en fonction du masque dont il est tour à tour affublé.