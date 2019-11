Macron - « Notre pays est trop négatif »

Je vais prendre le risque d’un lynchage médiatique !

Je trouve que E. Macron a globalement raison ...

La France n’est pas un pays parfait ; il y a de nombreuses personnes et familles qui basculent dans le chômage et la pauvreté, et dont la vie est difficile et désespérante.

Oui, mais la France est un des pays où il y a le plus de redistribution, pour limiter la casse. Le problème principal est le prix des logements, que l’on laisse dériver à l’infini, et qui est un des grands facteurs de pauvreté.

Mais les soins sont gratuits, l’école est gratuite, le réseau routier est un des meilleurs, 15 000 trains circulent chaque jour et seulement une petite fraction ont des retards (pas toujours du fait de la SNCF). L’énergie n’est pas très chère. Et de nombreuses entreprises françaises sont au top. J’ajoute que la France est le seul pays européen capable d’une défense autonome. Je pourrai continuer, mais je me mettrai encore plus en danger.

Toujours montrer et monter en exergue ce qui va mal nous rend collectivement négatifs et incapables de nous adapter. Pleurer et se plaindre ne résout pas tous les problèmes.

Il y a un pays dont nous devrions nous inspirer, car il fonctionne bien depuis longtemps, et est une véritable démocratie : la Suisse. Neutre depuis 1814, il n’a pas eu comme nous à se reconstruire tous les 40 ans après des dévastations guerrières : il n’a cessé de s’améliorer. Il n’y a pas e chômage, en particulier des jeunes, et le niveau de vie est le plus élevé du monde.

Pourtant ce pays de hautes montagnes enclavé était un des pays les plus pauvres d’Europe à la fin du 18 ème siècle, c’est pour cela que les jeunes gens s’engageaient comme mercenaires pour faire vivre leurs familles.

Et ne me sortez pas les clichés sur les banques suisses : elles représentent 10 % de l’économie. Le reste, et surtout, c’est l’industrie alimentaire, la mécanique de précision, les médicaments et même la construction d’avions ; je ne suis pas exhaustif.

Les pays du Nord de l’Europe ont une tradition de recherche du compromis dans l’intérêt général ; nous on braille, on de plaint, on est dans l’opposition et la critique systématique.

Nous sommes un peuple infantile !