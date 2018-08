Macron, officiellement largué

Lyndon LaRouche est persuadé que l’accession de Hitler au pouvoir a été planifiée par le Royaume-Uni, que les Beatles sont une émanation des services de propagande britanniques, ; que c’est l’administration Bush elle-même qui a commandité les attentats du 11 septembre, que le contenu des Protocoles des Sages de Sion est authentique, ; que la reine d’Angleterre contrôle le trafic de drogue international, et que l’homosexualité est la conséquence de l’activité pernicieuse du KGB pour dépraver la jeunesse américaine pendant la période Maccartiste.



Son mouvement politique utilise des méthodes de recrutement et de manipulation qui ont été épinglées par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (rapport 2005 de la MIVILUDES, p. 21 ) et par des associations de vigilance anti-sectes telles que l’UNADFI (Bulletin de liaison pour l’étude des sectes du 1er trimestre 2005. Il a été condamné à cinq ans de prison pour « fraude postale » et tentative de fraude fiscale.



Une de ses propositions consiste à parquer les séropositifs afin de les isoler du reste de la population. Il est obsédé par ce qu’il appelle la « Kosher Nostra » (jeu de mots antisémite formé à partir de Kasher et Cosa Nostra, la mafia sicilienne) et agrémente ses tracts anti-drogue d’étoiles de David.

En Allemagne, l’épouse de LaRouche que l’auteur présente comme « l’amie » de Chaminade, Helga Zepp, a fondé le Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo : « Mouvement des droits civils et Solidarité ») ainsi que l’Institut Schiller. En France, Lyndon LaRouche est représenté par Jacques Cheminade qui chapeaute le Parti ouvrier européen (POE) et Solidarité et Progrès (qui se présente comme "la branche française du POE"). Helga Zepp-LaRouche et Jacques Cheminade font tous deux partie d’Axis for Peace, émanation du Réseau Voltaire de Thierry Meyssan.